Mladí, krásní a slavní. Hvězdy, které teď vládnou Hollywoodu

Autor:
Jsou mladí, jsou draví, jsou krásní. Herci a herečky, kteří jsou populární v Hollywoodu a díky tomu je zbožňuje celý svět, si užívají svou chvíli na výsluní a pokud nepropadnou nezřízenému životnímu stylu, je jim předpovídána opravdu zářná budoucnost. Podívejte se do galerie, kdo je aktuálně v kurzu.
Mladí, kteří dnes vládnou Hollywoodu. Austin Butler (30. května 2024) Nosí se ale i dvouřadé náhrdelníky. I tento je z dílny Vivienne Westwoodové.... Jacob Elordi (Benátky, 4. září 2023) Paul Mescal na Governors Awards v Los Angeles (17. listopadu 2024) Jenna Ortega nepřišla na premiéru druhé řady seriálu v tradiční černé. Zvolila... Glen Powell na Vanity Fair Oscar party (Los Angeles, 10. března 2024) Florence Pughová Sydney Sweeney v Torontu (5. září 2025) Anya Taylor-Joy v Cannes (16. května 2024) Zendaya (Zlaté glóby, Beverly Hills, 5. ledna 2025) Elle Fanningová na Oscarech v Los Angeles (2. března 2025)

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Zázrak tam dole. Deset důležitých faktů, které by měl každý vědět o vagíně

Pipinka, štěrbinka, lasturka... Ať už vagínu nazýváte jakkoliv, autorky bestselleru Zázrak tam dole: Uživatelský průvodce vagínou, Ellen Støkken Dahlová a Nina Brochmannová, tvrdí, že i v 21....

Věk je jen číslo. V sedmasedmdesáti vypadá žena jako mladice

Za tři roky oslaví Norma Williamsová osmdesátku, ale cítí se lépe než ve třiceti. A vděčí za to plavání, jízdě na kole i rychlé chůzi. Sport je její vášní a u televize byste ji hledali jen těžko....

Závislosti na sexu i pornofilmech. Tito slavní je přiznali

Hovořit veřejně o závislosti na alkoholu a drogách se zdá být snazší, než je tomu u závislosti na sexu nebo porno filmech. Mnohé hvězdy se delší dobu zdráhaly, než se k těmto závislostem přiznaly....

Chlupaté modelky i vesmírná show. To nejlepší z podzimních týdnů módy

V kalendáři sotva začal podzim, módní svět je však jako obvykle o krok napřed a již vyhlíží teplé měsíce. Návrháři během září a začátkem října představili v Paříži, Londýně, Miláně a New Yorku...

Proměny Playmate Elizabeth Marie Chevalierové. Od přirozenosti k plastikám

Modelka Elizabeth Marie Chevalierová se mnohokrát objevila v magazínu Playboy a sama říká, že za to vděčí pouze svým proměnám. Zájem o ni byl ale už v době, kdy za sebou ještě plastiky neměla....

Ženy přitahuje bohatství, muže postava přesýpacích hodin. Jaký je váš ideál krásy?

Premium

Jak si vybrat nejhezčí partnerku nebo partnera? Jakou roli v tom hraje evoluce? A jakou ovulace? Neřiďte se módou, ale tím, co se líbí právě vám.

11. října 2025

YouTuber oznámil, že čeká děti s partnerkou i její matkou. Pak přiznal, že si vše vymyslel

YouTuber Nick Yardy šokoval veřejnost, když oznámil, že se mu mají brzy narodit dvě děti a každé s jinou matkou. Ještě větší překvapení vyvolala zpráva, že měl poměr se svou přítelkyní i její matkou....

11. října 2025  11:23

Mladí, krásní a slavní. Hvězdy, které teď vládnou Hollywoodu

Jsou mladí, jsou draví, jsou krásní. Herci a herečky, kteří jsou populární v Hollywoodu a díky tomu je zbožňuje celý svět, si užívají svou chvíli na výsluní a pokud nepropadnou nezřízenému životnímu...

11. října 2025

Vitamíny, vůně, pohyb. Toto vás zahřeje i v chladných podzimních dnech

Už je to tady. Podzimní počasí na vás útočí v plné síle, chvíli fouká, chvíli prší, zebe to a studí. Výsledek? Špatná nálada, únava, deprese. Pojďte s nimi zatočit, přinášíme pár tipů, jak zvládnout...

11. října 2025

Neobyčejně obyčejná hlíza, která dobyla Evropu. Pozoruhodný příběh brambor

Dnes si život bez nich neumíme představit, víte ale, že brambory nebyly v Evropě vždy doma? Jejich cesta z jihoamerických And do našich kuchyní trvala spoustu let a byla plná předsudků a nedůvěry....

11. října 2025

Horoskop pro každé znamení na 42. týden roku 2025

Jaký bude náš další říjnový týden podle hvězd? Býci, pokud se snažíte zbavit něčeho, co už vás tíží, jděte na to pomaleji a postupně. Na radikální řez není vhodný čas. Štíři, potřebujete se...

11. října 2025

Únava, časté infekce nebo pomalé hojení ran? Možná vám chybí vitamin C

Vitamin C je pro lidské tělo naprosto nezbytný, hraje důležitou roli v celé řadě procesů a neobejde se bez něj ani váš imunitní systém, který s příchodem podzimu dostává zabrat.

11. října 2025

Penne alla puttanesca

Penne alla puttanesca
Recept

Střední

50 min

Tradiční neapolský barevný recept vás bude bavit.

Místo koupě domu zatočila s obezitou. Lidé ji mají za dvojnici Margot Robbie

Šestadvacetiletá Ellie Jefferiesová se zbavila extrémní závislosti na jídle, kvůli které vstávala i uprostřed noci, aby si dala chipsy. A dnes vypadá jako jiná žena. Stala se z ní dvojnice Margot...

10. října 2025  12:42

Muž kvůli hladu polykal příbory a kartáčky. Málem ho to stálo život

Osmadvacet lžiček a devatenáct kartáčků na zuby měl v břiše Sachin z Indie, který se dostavil k lékaři s urputnou bolestí břicha. Jaké bylo překvapení lékařů, když na rentgenových snímcích uviděli...

10. října 2025  8:32

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pomůcka, která změní váš podzim: proč ji chce mít doma každý

Advertorial

Podzim je obdobím, kdy si tělo žádá více péče a klidu. Po dlouhém dni u počítače, náročné práci nebo tréninku si zasloužíte regeneraci, která vašemu tělu skutečně prospívá – a právě teď přichází na...

10. října 2025

Zázrak tam dole. Deset důležitých faktů, které by měl každý vědět o vagíně

Pipinka, štěrbinka, lasturka... Ať už vagínu nazýváte jakkoliv, autorky bestselleru Zázrak tam dole: Uživatelský průvodce vagínou, Ellen Støkken Dahlová a Nina Brochmannová, tvrdí, že i v 21....

10. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.