Mladí, krásní a slavní. Hvězdy, které teď vládnou Hollywoodu
Zázrak tam dole. Deset důležitých faktů, které by měl každý vědět o vagíně
Pipinka, štěrbinka, lasturka... Ať už vagínu nazýváte jakkoliv, autorky bestselleru Zázrak tam dole: Uživatelský průvodce vagínou, Ellen Støkken Dahlová a Nina Brochmannová, tvrdí, že i v 21....
Věk je jen číslo. V sedmasedmdesáti vypadá žena jako mladice
Za tři roky oslaví Norma Williamsová osmdesátku, ale cítí se lépe než ve třiceti. A vděčí za to plavání, jízdě na kole i rychlé chůzi. Sport je její vášní a u televize byste ji hledali jen těžko....
Závislosti na sexu i pornofilmech. Tito slavní je přiznali
Hovořit veřejně o závislosti na alkoholu a drogách se zdá být snazší, než je tomu u závislosti na sexu nebo porno filmech. Mnohé hvězdy se delší dobu zdráhaly, než se k těmto závislostem přiznaly....
Chlupaté modelky i vesmírná show. To nejlepší z podzimních týdnů módy
V kalendáři sotva začal podzim, módní svět je však jako obvykle o krok napřed a již vyhlíží teplé měsíce. Návrháři během září a začátkem října představili v Paříži, Londýně, Miláně a New Yorku...
Proměny Playmate Elizabeth Marie Chevalierové. Od přirozenosti k plastikám
Modelka Elizabeth Marie Chevalierová se mnohokrát objevila v magazínu Playboy a sama říká, že za to vděčí pouze svým proměnám. Zájem o ni byl ale už v době, kdy za sebou ještě plastiky neměla....
Ženy přitahuje bohatství, muže postava přesýpacích hodin. Jaký je váš ideál krásy?
Jak si vybrat nejhezčí partnerku nebo partnera? Jakou roli v tom hraje evoluce? A jakou ovulace? Neřiďte se módou, ale tím, co se líbí právě vám.
YouTuber oznámil, že čeká děti s partnerkou i její matkou. Pak přiznal, že si vše vymyslel
YouTuber Nick Yardy šokoval veřejnost, když oznámil, že se mu mají brzy narodit dvě děti a každé s jinou matkou. Ještě větší překvapení vyvolala zpráva, že měl poměr se svou přítelkyní i její matkou....
Jsou mladí, jsou draví, jsou krásní. Herci a herečky, kteří jsou populární v Hollywoodu a díky tomu je zbožňuje celý svět, si užívají svou chvíli na výsluní a pokud nepropadnou nezřízenému životnímu...
Vitamíny, vůně, pohyb. Toto vás zahřeje i v chladných podzimních dnech
Už je to tady. Podzimní počasí na vás útočí v plné síle, chvíli fouká, chvíli prší, zebe to a studí. Výsledek? Špatná nálada, únava, deprese. Pojďte s nimi zatočit, přinášíme pár tipů, jak zvládnout...
Neobyčejně obyčejná hlíza, která dobyla Evropu. Pozoruhodný příběh brambor
Dnes si život bez nich neumíme představit, víte ale, že brambory nebyly v Evropě vždy doma? Jejich cesta z jihoamerických And do našich kuchyní trvala spoustu let a byla plná předsudků a nedůvěry....
Horoskop pro každé znamení na 42. týden roku 2025
Jaký bude náš další říjnový týden podle hvězd? Býci, pokud se snažíte zbavit něčeho, co už vás tíží, jděte na to pomaleji a postupně. Na radikální řez není vhodný čas. Štíři, potřebujete se...
Únava, časté infekce nebo pomalé hojení ran? Možná vám chybí vitamin C
Vitamin C je pro lidské tělo naprosto nezbytný, hraje důležitou roli v celé řadě procesů a neobejde se bez něj ani váš imunitní systém, který s příchodem podzimu dostává zabrat.
Penne alla puttanesca
Střední
50 min
Tradiční neapolský barevný recept vás bude bavit.
Místo koupě domu zatočila s obezitou. Lidé ji mají za dvojnici Margot Robbie
Šestadvacetiletá Ellie Jefferiesová se zbavila extrémní závislosti na jídle, kvůli které vstávala i uprostřed noci, aby si dala chipsy. A dnes vypadá jako jiná žena. Stala se z ní dvojnice Margot...
Muž kvůli hladu polykal příbory a kartáčky. Málem ho to stálo život
Osmadvacet lžiček a devatenáct kartáčků na zuby měl v břiše Sachin z Indie, který se dostavil k lékaři s urputnou bolestí břicha. Jaké bylo překvapení lékařů, když na rentgenových snímcích uviděli...
