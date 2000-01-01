náhledy
Podívejte se do naší galerie na hollywoodské hvězdy, které ve filmech potřebují dabléry. Nejde jen o nebezpečné scény, často dabléři zaskakují, aby produkce nemusela například platit filmovým hvězdám tolik peněz během zkoušení scén. Zdaleka se osobnostem nepodobají tak, jako jejich „dvojníci“.
Herec Jared Padelecki a jeho dablér, který by mohl klidně tvrdit, že je jeho rodným bratrem. Jistá podoba totiž mezi nimi rozhodně je.
Herečka a komička Amy Schumerová se svou dablérkou. V tomto případě už podoba tak velká není. Přesto si diváci nikdy nevšimli, že by místo Amy byla ve filmu jiná žena.
Herečka Malin Akermanová a její dablérka, která jí tolik podobná není. Účes i oblečení mají stejný, ale jinak je hned na první pohled jasné, že se jedná o dvě různé ženy.
Herečka Ellie Kemperová a její dvě dablérky. Kdyby někomu tvrdily, že jsou sestry, určitě by jim mnozí věřili.
Herečka Natasha Lyonne a dvě její dablérky, které vypadají jako její rodné sestry.
Herečka Reese Witherspoonová s další svou dablérkou, která by mohla říkat, že je její sestrou.
