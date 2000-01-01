náhledy
Ještě před pár lety by byl extrémní rozparek na večerní róbě faux pas. V poslední době se však k odhalování nohy i celého rozkroku slavné ženy na červeném koberci uchylují stále častěji. A jejich fanoušci to milují. Podívejte se do naší galerie na největší rozparky roku 2025.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Zpěvačka Shakira odhalila nožku i rozkrok. Pod krajkovou róbou měla oranžové body, které odhalilo ledacos. S tím ale zpěvačka nemá problém. Se svou postavou si takový outfit může bez okolků dovolit.
Autor: Profimedia.cz
Tenistka Serena Williamsová během zápasu leckdy nosila tak nízkou sukni, že měli přítomní co dělat, aby sledovali její sportovní výkon, a ne vypracované pozadí. Takový rozparek na večerní róbě tedy málokoho v jejím případě ještě šokuje.
Autor: Profimedia.cz
Americká raperka Doechii všem ukázala, jaké nosí spodní prádlo. Tmavě hnědé kalhotky vykukovaly z šatů na jedné ze společenských akcí, které se účastnila.
Autor: Profimedia.cz
S extrémním rozparkem i odhalením poprsí pod průsvitnou látkou šokovala herečka Lexi Love.
Autor: Profimedia.cz
Šokovat za každou cenu musí raperka Cardi B. Zvolila outfit, který byl doplněný o dva obří nápisy „SEX“ a velký rozparek byl jen třešničkou na dortu. Z šatů jí totiž málem vyskočila i ňadra.
Autor: Profimedia.cz
Herečka a producentka Sara Fosterová zvolila krásnou rudou elegantní róbu, ze které nechala vykukovat nožku tak akorát.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Rita Ora ukázala proklatě vysoký rozparek. Odhalil tak její kalhotky i švy na silonkách. Průhledná látka ale ukázala celkově mnohem víc. Mohla by jít bez šatů a vyšlo by to zhruba nastejno.
Autor: Profimedia.cz
Italská herečka Martina Colombari ve večerní róbě ukázala vypracované břišní svaly i velký rozparek a nožku ladně z šatů vystrčila.
Autor: Profimedia.cz
Raperka Doja Cat ráda s outfity šokuje. Na koncertech nosí mnohem odhalenější outfity. V tomto případě zvolila zlatou elegantní róbu. Ačkoli neodhalila tolik, stejně byla sexy.
Autor: Profimedia.cz
Chybělo málo a modelka Elsa Hosková ukázala rozkrok. Její rozparek byl proklatě vysoko.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Amber Valletta se s róbou s exotickým vzorem také náramně odvázala a ukázala, že její tělo rozhodně ještě v žádném případě nepatří do starého železa.
Autor: ČTK
Americká influencerka Morgan Riddle vynesla na červený koberec černé šaty s rafinovaným rozparkem i průstřihem na zádech. Outfit působil elegantně a zároveň neodolatelně.
Autor: Profimedia.cz
Americká písničkářka Ari Lennoxová měla co dělat, aby rozparek uhlídala. Chybělo málo a ukázala kalhotky.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Munroe Bergdorfová na filmovou premiéru vyrazila v extravagantních zelených šatech.
Autor: Profimedia.cz
Dcera zpěváka Michaela Jacksona Paris Jacksonová a její bronzová róba s vysokým rozparkem.
Autor: Profimedia.cz
Hudebnice Mindy Smallová a její outfit připomínající našlehaný dortík s vysokým rozparkem
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Alisun byla v rudé róbě na vyhlašování hudebních cen nepřehlédnutelná. Odhalila naditý dekolt i nožku.
Autor: Profimedia.cz
Americká zpěvačka LeAnn Rimesová si raději rozparek zakrývala. Měla obavy, aby nevykouklo její spodní prádlo.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Taylor Swiftová ukázala rozkrok, když kráčela se svými cenami do schodů.
Autor: Profimedia.cz
Kalhotky v pleťové barvě ukázala díky extrémnímu rozparku i herečka Joelle Rae.
Autor: Profimedia.cz