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Jsou mladé, jsou krásné, jsou dobré a jsou populární. Řeč je o mladých zahraničních herečkách, které si podmanily streamovací platformy a díky nim se z nich staly hvězdy. Podívejte se do naší galerie, jaké herečky jsou nyní v kurzu a dostávají ty nejlepší role na streamovacích platformách.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Třiadvacetiletá herečka Jenna Ortega je dnes brána téměř jako ikona Netflixu. Její ztvárnění titulní role v megahitu Wednesday z ní udělalo globální fenomén.
Autor: Profimedia.cz
Dvaadvacetiletá herečka Millie Bobby Brownová je tvář, která díky Netflixu vyrostla v jednu z největších hvězd Hollywoodu. Kromě finální kapitoly seriálu Stranger Things táhne na platformě obrovské filmové projekty jako franšízu Enola Holmes nebo fantasy Mladá dáma (Damsel).
Autor: Instagram @milliebobbybrown
Osmadvacetiletá herečka Sydney Sweeney dokáže ovládnout jak prestižní seriály, tak filmové hity. Proslavila se v seriálech Euphoria a Bílý lotos (The White Lotus) na platformě Max, přičemž svými novými filmy pravidelně plní přední příčky nejsledovanějšího obsahu.
Autor: AP
Třicetiletá herečka Zendaya se už posunula spíše k obřím kinohitům (Duna nebo Rivalové), stále ale drží status streamovací ikony díky hlavní roli v dramatu Euphoria na Maxu, za kterou získala dvě ceny Emmy.
Autor: AP
Devětadvacetiletá herečka Ella Purnellová právě teď naprosto dominuje žánrovému streamingu. Exceluje jako Lucy v postapokalyptickém hitu Fallout na Prime Video, propůjčila hlas Jinx v kultovním animovaném seriálu Arcane na Netflixu a sklízí chválu za temnou sérii Sweetpea.
Autor: Profimedia.cz
Čtyřiatřicetiletá herečka Anna Sawai získala masivní uznání a cenu Emmy za hlavní roli v historickém eposu Šógun (Shōgun) na Disney+ / Hulu, což z ní udělalo jednu z nejžádanějších hereček současnosti.
Autor: AP
Osmadvacetiletá Cailee Spaeny je výrazná tvář moderního sci-fi a thrillerů. Zazářila ve filmu Alien: Romulus (dostupný na Disney+) a v dystopickém hitu Občanská válka (Civil War).
Autor: Reuters
Třiadvacetiletá Sadie Sinková je další neopomenutelná opora seriálu Stranger Things. Svůj obrovský dramatický talent dokázala také v oscarovém filmu Velryba nebo v hororové trilogii Ulice strachu (Fear Street) na Netflixu.
Autor: AP
Osmadvacetiletá Daisy Edgar-Jonesová se po triumfu v romantickém seriálu Normální lidi (Normal People) stala vyhledávanou filmovou hvězdou, naposledy v blockbusteru Twisters nebo v dramatu Netflixu Kde zpívají raci.
Autor: Reuters
Čtyřiadvacetiletá Isabela Mercedová je jedna z nejrychleji rostoucích hvězd současnosti. Proslavila se v seriálu The Last of Us na platformě Max a zazářila ve sci-fi hitu Alien: Romulus (dostupném na Disney+). V kinech i na streamu upevňuje svou pozici jako nová „Hawkgirl“ v komiksovém univerzu.
Autor: AP
Sedmadvacetiletá Hunter Schaferová se vedle seriálu Euphorie, kde hraje po boku Zendayi, stala vyhledávanou tváří prestižního sci-fi. Na platformě Prime Video exceluje v očekávaném dystopickém eposu Blade Runner 2099.
Autor: AP
Devětadvacetiletá Myha’la dominuje oceňovanému byznysovému dramatu Industry na platformě Max, kde hraje nekompromisní antihrdinku Harper Sternovou. Mimo to ji diváci znají z netflixovského thrilleru Nech svět světem (Leave the World Behind) nebo ze seriálu Black Mirror.
Autor: Profimedia.cz
Devětadvacetiletá Anya Taylor-Joy točí obří kinofilmy (Furiosa), její streamingový status je ale neotřesitelný od dob megahitu Dámský gambit (The Queen’s Gambit) na Netflixu. Každý její nový projekt na streamu automaticky útočí na první příčky sledovanosti.
Autor: AP
Dvacetiletá Mckenna Grace je sice velmi mladá, ale má na kontě role v obřích sériích jako Příběh služebnice (The Handmaid’s Tale) nebo filmové franšíze Krotitelé duchů. Platí za jednoho z největších hereckých chameleonů své generace.
Autor: Reuters
Osmadvacetiletá Madelyn Cline je absolutní miláček publika na Netflixu díky roli Sarah Cameronové v dobrodružném fenoménu Outer Banks, který stabilně láme rekordy sledovanosti.
Autor: AP
Čtyřiadvacetiletá Emma Myersová si srdce fanoušků získala hned několika projekty. Diváci si ji zamilovali zcela jistě jako vlkodlačí spolubydlící Enid v seriálu Wednesday na Netflixu. Svůj status hlavní streamovací hvězdy potvrdila v úspěšné detektivní sérii Návod na vraždu pro hodné holky (A Good Girl’s Guide to Murder).
Autor: AP
Šestadvacetiletá Kiernan Shipka se proslavila jako představitelka Sabriny Spellmanové v temném fantasy Sabrinina děsivá dobrodružství (Chilling Adventures of Sabrina) na Netflixu a dodnes je pravidelně obsazována do hlavních rolí streamovacích hororů a thrillerů.
Autor: AP
Šestadvacetiletá Milly Alcocková je průlomová hvězda fantasy Rod draka (House of the Dragon) na platformě Max. Její ztvárnění mladé princezny Rhaenyry Targaryenové z ní přes noc udělalo globální celebritu a otevřelo jí dveře k roli nové filmové Supergirl.
Autor: Profimedia.cz
Dvaadvacetiletá Bella Ramsey byla nezapomenutelná jako Ellie z herní adaptace The Last of Us na Maxu. Svým syrovým a emotivním výkonem v postapokalyptickém světě si získala kritiky i diváky po celém světě.
Autor: AP
Čtyřiadvacetiletá Freya Allanová zazářila jako představitelka princezny Ciri v hitu Zaklínač (The Witcher) na Netflixu. V této fantasy sáze doslova vyrostla před očima diváků a stala se jednou z hlavních tváří žánrového streamingu.
Autor: Netflix
Osmadvacetiletá Maya Hawke bodovala jako svérázná Robin v seriálu Stranger Things na Netflixu. Dcera Umy Thurmanové úspěšně buduje vlastní kariéru a na streamu září i ve filmových hitech, jako je černá komedie Pomsta na druhou (Do Revenge).
Autor: ČTK
Pětadvacetiletá Sophie Thatcherová je klíčová tvář psychologického thrilleru Yellowjackets (dostupného na SkyShowtime / Paramount+). Její temný a intenzivní herecký projev z ní dělá novou vyhledávanou hvězdu pro mysteriózní a hororové projekty.
Autor: AP
Šestadvacetiletá Mikey Madisonová je v kurzu. Její jméno aktuálně rezonuje celým Hollywoodem. Po skvělých rolích v seriálu Better Things nebo hororu Vřískot zazářila v nezávislém hitu Anora, za který získala masivní uznání kritiky i prestižní ocenění. Její projekty okamžitě lákají miliony diváků ke streamovacím obrazovkám.
Autor: AP
Osmadvacetiletá Mia McKenna-Bruce je talent v raketovém vzestupu. Stala se hlavní tváří velkolepého dobového detektivního seriálu Agatha Christie’s Seven Dials na platformě Netflix, kde hraje bystrou vyšetřovatelku Lady Eileen „Bundle“ Brentovou.
Autor: AP
Jednatřicetiletá Hannah Einbinderová zazářila jako Ava Danielsová v komediálním hitu Hacks na platformě Max, kde tvoří naprosto geniální dvojici s Jean Smartovou. Seriál patří k nejlépe hodnoceným komediím současnosti a Einbinder za něj sbírá jednu nominaci za druhou.
Autor: AP
Osmadvacetiletá Yerin Ha je australská herečka s korejskými kořeny, která se stala středem pozornosti fanoušků sci-fi a fantasy. Zářila v epické sérii Duna: Proroctví (Dune: Prophecy) na platformě Max, což z ní udělalo jednu z nejsledovanějších nových tváří žánru.
Autor: Netflix
Chase Infiniti je obrovský herecký objev, na který se upírají oči všech kritiků. Získala klíčovou roli Agnes/Hannah v ostře sledovaném pokračování dystopického hitu The Testaments na platformách Hulu a Disney+, který dějově navazuje na kultovní Příběh služebnice.
Autor: AP
Devětadvacetiletá Ella Bruccoleri naprosto ovládla britský streamovací prostor i platformu Max díky hlavní roli v oceňovaném historickém dramatu The Other Bennet Sister, které dává nový rozměr klasickému světu Jane Austenové.
Autor: AP
Třicetiletá Ayo Edebiri je absolutní streamingový fenomén. Za roli šéfkuchařky Sydney v intenzivním hitu Medvěd (The Bear) na Disney+ posbírala ceny Emmy i Zlaté glóby. Patří k nejvytíženějším a nejvtipnějším mladým tvářím současnosti.
Autor: Reuters
Devětadvacetiletá Kaitlyn Deverová je extrémně talentovaná herečka, která na streamu září už roky (např. Absťák na Disney+ nebo Neuvěřitelná na Netflixu). Její popularita raketově vystřelila po obsazení do klíčové a kontroverzní role Abby ve druhé sérii megahitu The Last of Us na platformě Max.
Autor: AP
Osmadvacetiletá Sophie Wilde je australský objev, který si podmanil milovníky temnějších žánrů. Po celosvětovém úspěchu hororu Mluv se mnou (dostupný na streamu) si získala diváky hlavní rolí v britském teenagerském dramatu Everything Now na Netflixu.
Autor: Profimedia.cz
Devětadvacetiletá Charithra Chandranová nejdříve okouzlila miliony diváků jako Edwina Sharma v druhé řadě dobového fenoménu Bridgertonovi na Netflixu. Svůj streamingový status královny upevnila získáním ostře sledované role princezny Vivi v pokračování hraného hitu One Piece.
Autor: Reuters
Třicetiletá Joy Sunday září jako sebevědomá siréna Bianca Barclay v seriálu Wednesday na Netflixu. Dokázala zastínit i mnohé hlavní postavy. S návratem druhé řady Wednesday se její popularita drží na absolutním vrcholu.
Autor: AP
Jednatřicetiletá Hannah Doddová se stala novým miláčkem diváků Netflixu poté, co ve třetí řadě romantického fenoménu Bridgertonovi převzala roli Francescy Bridgertonové. Její jemný výkon si okamžitě získal srdce milionů fanoušků.
Autor: Reuters
Jednatřicetiletá Simone Ashley je další nepostradatelná ikona Netflixu. Jako Kate Sharma zcela ovládla druhou řadu Bridgertonových a diváci ji skvěle znají také ze vztahové komedie Sexuální výchova (Sex Education).
Autor: AP
Jednadvacetiletá Dafne Keenová je mladá herečka s obrovským charismatem. Po fantasy sérii Jeho temné esence na Maxu nadchla fanoušky sci-fi jako bojovnice Jecki Lonová v seriálu ze světa Star Wars Akolytka (The Acolyte) na platformě Disney+.
Autor: Reuters
Osmadvacetiletá Phia Sabanová zazářila díky historické sérii Poslední království, ale její hlavní životní role přišla na platformě Max, kde jako tragická královna Helaena Targaryenová exceluje v epickém fantasy Rod draka (House of the Dragon).
Autor: HBO
Šestadvacetiletá Renée Rappová je extrémně talentovaná zpěvačka a herečka, která naprosto ovládla komediální žánr na Maxu jako drzá Leighton v úspěšném seriálu The Sex Lives of College Girls.
Autor: Profimedia.cz
Třiadvacetiletá Park Ji-hu je jihokorejský talent, který zazářil v hlavním obsazení zombie megahitu Všichni jsme mrtví (All of Us Are Dead) na Netflixu. Seriál se zařadil mezi historicky nejsledovanější neanglicky mluvené projekty platformy.
Autor: Profimedia.cz
Dvacetiletá Kiawentiio je mladá kanadská herečka z řad původních obyvatel Ameriky, která se stala miláčkem fanoušků fantasy. Jako Katara v hrané adaptaci kultovního animovaného hitu Avatar: Legenda o Aangovi (Avatar: The Last Airbender) na Netflixu utáhla jeden z nejúspěšnějších projektů platformy.
Autor: Profimedia.cz
Leah Sava Jeffriesová je jednou z nejvýraznějších představitelek té nejmladší nastupující generace, která si podmaňuje svět velkorozpočtového streamingu. Jejím absolutním kariérním triumfem je hlavní role polobohyně Annabeth Chase v hitovém fantasy seriálu Percy Jackson a Olympané (Percy Jackson and the Olympians) na platformě Disney+.
Autor: Profimedia.cz
Třicetiletá Sydney Chandlerová se stala absolutním centrem pozornosti díky hlavní roli Wendy, prvního lidsko-syntetického hybrida, v očekávaném sci-fi seriálu Alien: Earth na platformě Disney+.
Autor: Profimedia.cz
Čtyřiadvacetiletá India Amarteifio si absolutně podmanila diváky v titulní roli historického dramatu Královna Šarlota: Příběh z Bridgertonových na Netflixu. Její výkon z ní udělal okamžitou ikonu romantických dobových sérií.
Autor: Profimedia.cz
Třiadvacetiletá Harriet Herbig-Mattenová má za sebou evropský hit, který dobyl svět. Tato německá herečka naprosto pobláznila diváky na Prime Video v romantickém seriálu Maxton Hall – Svět mezi námi, což z ní přes noc udělalo globální celebritu.
Autor: Profimedia.cz