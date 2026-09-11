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Nová generace hereckých hvězd. Tyhle krásky teď dobývají svět

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Tyto herečky jsou v současnosti na streamovacích platformách populární. Jenna Ortega v další interpretaci „boudoir“ trendu – tentokrát v krajkových... Millie Bobby Brownová na Instagramu (2026) Sydney Sweeney v Benátkách (3. září 2026) Řeckou bohyni tentokrát Zendaya připomínala především účesem a šperky. Herečka Ella Purnellová pochází z Velké Británie a je hvězdou seriálu... Anna Sawai na Academy Museum Gala v Los Angeles (19. října 2024) Cailee Spaeny na Zlatých glóbech (Los Angeles, 7. ledna 2024) Sadie Sinková na Tony Awards v New Yorku (8. června 2025) Daisy Edgar-Jonesová na Met Gala v New Yorku (4. května 2026) Isabela Mercedová na Oscarech v Los Angeles (15. března 2026) Hunter Schaferová na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2025)
Jsou mladé, jsou krásné, jsou dobré a jsou populární. Řeč je o mladých zahraničních herečkách, které si podmanily streamovací platformy a díky tomu se z nich staly hvězdy. Podívejte se do naší galerie, jaké herečky jsou nyní v kurzu a dostávají ty nejlepší role na streamovacích platformách.

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vydáno 11. září 2026

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