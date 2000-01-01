náhledy
Domácí vzdělávání stále budí rozruch. Pro někoho je to nepřijatelné, jiní by zase nedali děti do normální školy. Podívejte se do naší galerie, které známé hvězdy se rozhodly pro své děti zvolit domácí výuku a neměnily by. Patří sem VIP jako Angelina Jolie, Janek Ledecký nebo Tom Cruise.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Angelina Jolie se rozhodla pro domácí vzdělávání společně s bývalým mužem Bradem Pittem. Shodli se na tom, že pro jejich děti bude domácí výuka lepším řešením s ohledem na časté cestování kvůli práci. „Chtěli jsme být s dětmi, co nejvíc to šlo. Nechtěli jsme odcestovat kvůli filmu na druhý konec zeměkoule a jen myslet na to, jak máme děti jinde kvůli škole. To pro nás nebylo přijatelné,“ uvedla herečka.
Autor: AP
Americká zpěvačka Erykah Badu neměla se školou sama moc dobré zkušenosti. A má za to, že když se vede výuka doma, dětem to prospívá víc. „Nemusíte řešit šikanu ze strany učitelů a spolužáků. A ještě se můžete naučit víc. A věci, které opravdu budete v životě potřebovat,“ míní.
Autor: AP
I herec John Travolta se svou dnes již zesnulou manželkou zvolili pro děti domácí vzdělávání. Jejich rozhodnutí bylo částečně motivováno scientologickou církví a potřebou individuálního přístupu. Tento styl výchovy umožnil rodině větší flexibilitu a soukromí, zejména v souvislosti s výzvami, kterým jako známá rodina čelili. Později byly děti vděčné, že trávily větší čas s matkou. Zemřela totiž na rakovinu.
Autor: ČTK
Moderátor Jon Gosselin nechtěl děti zbytečně vystavovat toxickému prostředí školy. Měli možnost zvolit soukromou školu, ale nakonec pro ně byla nejlepší domácí výuka. On i jeho žena si totiž v dětství prošli šikanou a chtěli od toho vlastní potomky ušetřit.
Autor: Profimedia.cz
Podnikatelka Kris Jennerová uvedla, že své dvě nejmladší dcery na nějaký čas „stáhla“ ze školy a zvolila pro ně domácí výuku. Důvodem byla šikana, které čelily poté, co jejich rodina byla víc propíraná v médiích. „Myslím, že to moje dcery zocelilo. Nechtěla jsem, aby každý den trpěly,“ podotkla.
Autor: Reuters
„Mnoho rodičů si uvědomuje, že optimální učení se obvykle neděje v přeplněných třídách, s malým časem na přestávky a malou dotací času na umělecké předměty. Kromě toho mnoho učitelů, zejména ve veřejných školách, učí podle testovacích standardů, a to vážně není ten nejlepší způsob,“ uvedla herečka Mayim Bialiková. Proto se rozhodla pro domácí výuku.
Autor: Reuters
Paris Jacksonová, dcera Michaela Jacksona, byla po většinu svého dětství, konkrétně až do svých třinácti let, vzdělávaná doma. Tento přístup zvolil její otec, aby zajistil soukromí a ochranu svých dětí před veřejností.
Autor: ČTK
Herci Nicole Kidmanová a Tom Cruise zvolili domácí výuku kvůli scientologické církvi. Cruise chtěl pak doma vzdělávat i dceru Suri, kterou má s herečkou Katie Holmesovou. Než ale holčička do školy nastoupila, rozešli se. Podle médií byl jedním z důvodů rozchodu právě fakt, že by měla Suri být doma a nechodit do školy. To se Katie nelíbilo.
Autor: ČTK
Herci Will Smith a Jada Pinkett Smithová se rozhodli pro domácí výuku svých dětí Willow a Jadena zhruba kolem roku 2004. Jejich přístup byl součástí širší filozofie netradičního rodičovství, kdy chtěli dětem poskytnout svobodu a vzdělávání zaměřené na reálné dovednosti namísto pouhého „biflování“.
Autor: Reuters
Herečka Jennifer Lopezová uvedla, že domácí vzdělávání zvolila kvůli tomu, aby mohla s dětmi trávit víc času. „Nikdy toho nebudu litovat, byť to někdy nebylo jednoduché. A každá máma se mnou jistě bude souhlasit, že učit děti není sranda. Ale ten čas, kdy jsou děti malé, ten nám nikdo nevrátí. Musíme si ho užít,“ uvedla pro People.
Autor: AP
Supermodelka Gisele Bündchenová zvolila pro děti domácí vzdělávání, když se přestěhovali na Floridu. Měla pocit, že by byl nový kolektiv pro děti až moc velká změna. Sehnala tedy učitele, který k nim docházel, a svého rozhodnutí nelituje. „Pak přišel covid, děti stejně musely být doma. A bylo fajn, že měly učitele, kterého už dobře znaly,“ podotkla.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvák Janek Ledecký s manželkou také učili své potomky doma. „Trávili jsme hodně času na horách. Měly domácí studium. Možná ta škola děti kazí,“ uvedl Ledecký v minulosti.
Autor: Pavel Gwuzd, Profimedia.cz
Podnikatelka Kim Kardashianová před časem potvrdila, že dceru North nyní učí doma. Čelila šikaně.
Autor: Profimedia.cz
„Celý proces rozhodování o domácí výuce nám trval skoro rok. Bylo to postupné poznávání našich holčiček, jejich potřeb, jejich povah a našich potřeb a představ o vzdělávání a učení. Bylo několik rozhodujících momentů, které nám pomohly překročit vlastní stín, pochybnosti rodiny a přátel a důvěřovat své intuici a lásce k dcerkám. Chtěli jsme s Michalem mít možnost vidět, jak vyrůstají, jak jsou zvídavé a hravé, nechtěli jsme je předat nějaké instituci. Chtěli jsme si s nimi užít jejich dětství,“ podotkla Veronika Vieweghová, bývalá manželka spisovatele Michala Viewegha o domácím vzdělávání.
Autor: David Neff, MAFRA
„Já jsem nikdy v životě nevyužila zlomky. Nechápu, proč bych je měla používat, a nechápu, proč bych je měla učit dítě. Jasně, existuje dělení koláče, když někdo potřebuje třetinu a podobně. To se dá vysvětlit jednoduše. A navíc všichni máme v telefonu kalkulačku, takže si nemyslím, že je to skutečně potřeba,“ uvedla k tématu domácí výchovy herečka Kristýna Leichtová.
Autor: © Bio Illusion
Herci Tereza Rumlová a Matouš Ruml se společně rozhodli pro vzdělávání dětí doma. Absenci kolektivu pak nahrazovali dětem výběrem kroužků.
Autor: Profimedia.cz
Doma učila děti i bývalá modelka Helena Houdová. S ohledem na velmi časté cestování by do normální školy ani nemohly chodit.
Autor: ČTK
Stejný „problém“ měl i automobilový závodník Darrell Waltrip. S dětmi chtěl být co nejčastěji a cestování po celém světě v kombinaci s pravidelnou školní docházkou nešlo dohromady.
Autor: Profimedia.cz
Americká herečka Lisa Welchelová své tři syny vyučovala na jejich ranči v Texasu úplně sama. A uvedla, se smíchem, že považuje za svůj největší životní úspěch, že to přežila.
Autor: Profimedia.cz
Nedávno zesnulý herec James Van Der Beek s manželkou všechny své děti učili doma. Měli soukromého učitele a s výukou také pomáhali.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Emma Thompsonová se rozhodla pro domácí výuku kvůli dceři. „Nebylo to prostředí pro ni. Viděla jsem, jak se trápí. A jak pak rozkvetla, když mohla být v klidu doma a učit se jinak,“ uvedla herečka.
Autor: AP