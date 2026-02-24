|
Slavní, kteří se rozhodli vyučovat děti doma
Odhalená těla i oslnivé kostýmy. Rio de Janeiro ožilo karnevalem
Brazilské Rio de Janeiro opět hýří barvami a městem se nese hudba. Karneval přináší obnažená těla, dokonalé kostýmy a radost. Podívejte se do naší galerie na výběr masek, které na sebe letos...
Odhalená poprsí, dokonalé křivky a masky. To nejlepší z karnevalu v Riu
Festival v brazilském Riu de Janeiro za poslední roky odhalil mraky skvělých tanečníků i tanečnic a jejich propracované kostýmy. Podívejte se do naší galerie na výběr těch nejpikantnějších...
Trvalá, suchý šampon i Živé květy. Krása made in socialistické Československo
V šedesátých letech se účesy šplhaly do výšin, o jakých si může nechat snít i Marge Simpsonová, v osmdesátkách zase letěla krepatá trvalá. Ani šedivé období, kdy vládla strana a unifikace,...
Za nadbytečná kila mohlo před mnoha lety zlomené srdce, říká Andrea po proměně
Jednačtyřicetiletá Andrea Kupková se po porodech dvou dětí do zdravého životního stylu opřela ještě víc než v minulosti. Jako mladá holka milovala párty, kde si dopřávala koktejly – a váha šla...
Slavní, kterým manželství vydrželo jen krátkou dobu
Někdy láska nevydrží a pár si jde raději po svých. A ač se dva snaží sebevíc, nemá smysl ve vztahu přetrvávat. Mnohé slavné hvězdy spolu vydržely jen pár hodin, jiné týdny, další měsíce. Každopádně...
Podle lékařů už tu neměla být, žena světu ukazuje svou chuť žít
Britka Sarah Begumová po porodu vypadala jako zdravé miminko a zhruba do jednoho roku její rodiče neměli pocit, že by s ní něco bylo jinak. Pak si ovšem začali všímat znepokojivých detailů a skončili...
Z OnlyFans k víře. Influencerka opustila milionové příjmy a začala nový život
Dvaadvacetiletá Charlotte Divine si měsíčně díky prodeji lechtivých fotografií přišla v přepočtu i na tři sta tisíc korun. Ale nahota už pro ni byla příliš, a proto udělala zásadní životní krok,...
Aromaterapie využívá vůně pro krásu i zdraví. Volíte správné olejíčky?
Stará jako lidstvo samo - to je aromaterapie, léčebná metoda, která uplatňuje působení vůní na lidské tělo i mysl. Už před tisíci lety, možná mnohem více než dnes, naši předci využívali účinky...
Dostaňte vztek pod kontrolu. Přinášíme tipy, jak tyto emoce zvládnout
Hněv je přirozená reakce, každý se někdy rozzlobí. Problém nastává ve chvíli, kdy vás vztek naprosto ovládne. Potíže však můžete mít i tehdy, když naštvání v sobě dusíte. Co s tím?
Bez chemie není láska. Může vztah, kde už to mezi vámi nejiskří, vydržet?
Aby vztah fungoval a aby to v něm jiskřilo, musí se dostavit to, čemu lidově říkáme chemie. Jenže co když časem vyprchá jako pára nad hrncem, nebo se dokonce vůbec nedostaví? Přečtěte si příběhy...
KVÍZ: 20 otázek o rakovině. Zvládnete na všechny odpovědět?
Rakovina postihuje miliony lidí po celém světě a její příčiny jsou různé – genetika, životní styl či infekce. Vyzkoušejte si tento kvíz a zjistěte, co víte o prevenci, diagnostice a léčbě tohoto...
Odolala sexuálnímu nátlaku při natáčení, kdysi Salma Hayeková odmítla i Trumpa
Bylo jí pětadvacet, když přijela ze země Mayů a Aztéků do Los Angeles. Sotva dokázala přečíst cedule s názvy ulic, anglicky skoro nemluvila. A uspěla. Dnes patří mezi nejvlivnější osobnosti...
Influencerka varuje před otravou oxidem uhelnatým, málem přišla o život
Jednatřicetiletá nizozemská influencerka Valerie Gumsterová popsala děsivý zážitek, kvůli kterému skončila s manželem i dětmi v nemocnici. Stačilo málo a už by nebyli mezi živými. Přiotrávili se...
Další dítě, stěhování i volný čas. Hledání kompromisu ve vztahu může bolet
V každém vztahu může přijít chvíle, kdy se názor partnerů na důležité rozhodnutí rozchází. Pořídit, nebo nepořídit si druhé dítě, odstěhovat se, nebo přijmout novou pracovní výzvu, kvůli které ale...
Dopřejte si dotek něžnosti a přivolejte jaro růžovým šperkem
Růžová už dávno nepatří jen panence Barbie. Tento romantický odstín symbolizuje jemnost a ženskost, a podle všeho má dokonce schopnost hojit stará zranění a podporovat smíření.