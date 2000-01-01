Podívejte se do naší galerie na sedmdesát slavných osobností, které se svěřily s otřesnými zážitky, které prožily v dětství. Jedná se o vzpomínky, které by nejraději tyto hvězdy zapomněly, ale těžko se jim to někdy podaří. Hrůzu si prožil Michael Jackson, Charlize Theronová a další.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Leighton Meesterová, známá ze seriálu Super drbna (Gossip Girl), přišla na svět v nápravném zařízení. Její matka si v té době odpykávala trest za pašování drog z Jamajky. První měsíce života strávila Leighton mezi věznicí a azylem, než se jí ujala babička.
Autor: AP
Když bylo herečce Charlize Theronové patnáct let, její otec, těžký alkoholik, napadl ji i její matku. Vyhrožoval jim zastřelením a začal střílet skrz dveře. Hereččina matka v sebeobraně vzala zbraň a otce zastřelila. Policie incident vyhodnotila jako jasnou sebeobranu a matka nebyla obviněna.
Autor: ČTK
Otec slavného herce Woodyho Harrelsona Charles Harrelson byl profesionální nájemný zabiják. V roce 1979 byl odsouzen na doživotí za vraždu federálního soudce Johna H. Wooda Jr. Woody se o skutečné profesi svého otce dozvěděl až z rádia, když poslouchal zprávy o soudním procesu.
Autor: Reuters
Herečka Drew Barrymore se stala hvězdou díky filmu E.T. – Mimozemšťan. Její matka ji místo školy brala do slavného klubu Studio 54. Drew ve své biografii přiznala, že poprvé kouřila marihuanu v deseti letech a ve dvanácti letech už pravidelně pila alkohol a brala kokain. Ve třinácti letech ji matka musela nechat hospitalizovat na psychiatrické klinice pro závislé.
Autor: AP
Hvězda seriálu iCarly, herečka Jennette McCurdy vydala šokující knihu s názvem Jsem ráda, že moje matka zemřela. Odhalila v ní, že ji matka nutila do anorexie, aby vypadala stále jako dítě. Navíc ji až do jejích šestnácti let společně koupala s jejím bratrem a prováděla jí pravidelná intimní vyšetření.
Autor: Profimedia.cz
Představitel Kevina ze snímku Sám doma herec Macaulay Culkin čelil obrovskému tlaku ze strany svého otce, který spravoval jeho finance a choval se tyransky. Culkin v rozhovorech uvedl, že ačkoli vydělával miliony dolarů a živil celou rodinu, otec ho v rámci demonstrování moci nutil spát na zemi a odmítal mu koupit postel.
Autor: AP
Herečka Rose McGowanová prožila první roky života v sekte Děti Boží (Children of God) v Itálii. Kult propagoval volnou lásku a odmítal vnější svět. Když komunita začala obhajovat zneužívání dětí, její otec se rozhodl s rodinou uprostřed noci uprchnout do USA, aby své děti zachránil.
Autor: AP
Stejným kultem si prošel i oscarový herec Joaquin Phoenix se svými sourozenci (včetně bratra Rivera). Jeho rodiče však ze sekty odešli včas, jakmile zjistili, že se praktiky společenství stávají nebezpečnými a morálně zvrácenými. Následně si změnili příjmení na Phoenix (Fénix), což symbolizovalo jejich nový začátek a znovuzrození.
Autor: AP
Představitelka Dorotky z filmu Čaroděj ze země Oz, herečka Judy Garlandová prožila dětství jako vězeň filmového studia. Šéfové studia ji nutili držet drastické diety (směla jíst jen polévku a kouřit cigarety na potlačení hladu). Aby vydržela extrémní pracovní tempo, studio jí už od šestnácti let podávalo amfetaminy na povzbuzení a následně barbituráty, aby v noci vůbec usnula. To u ní vyvolalo celoživotní těžkou závislost.
Autor: Profimedia.cz
Nejslavnější dětská hvězda třicátých let Shirley Temple čelila při natáčení krutým výchovným metodám. Pokud ona nebo jiné děti neposlouchaly, režiséři je za trest zavírali do „černých boxů“. Šlo o studené, zcela temné zvukotěsné krabice, kde byl pouze kus ledu, na kterém musely děti sedět.
Autor: AP
Držitelka Oscara, herečka Viola Davisová vyrůstala v tak extrémní chudobě, že v jejich domě nefungovalo topení ani tekoucí voda. Dům byl navíc prolezlý agresivními krysami. Herečka v autobiografii Finding Me vzpomíná, že si musela kolem krku uvazovat prostěradla, aby ji krysy v noci nekousaly do obličeje, a běžně prohledávala popelnice, aby našla jídlo.
Autor: AP
Herec Leonardo DiCaprio vyrůstal v chudé a velmi nebezpečné čtvrti Los Angeles. V rozhovorech popsal, že jako malý kluk cestou do školy denně procházel kolem drogových doupat, otevřeného trhu s prostitucí a zažil nespočet pouličních rvaček a násilí. Tento drsný život ho podle jeho slov natolik vyděsil, že se drogám v dospělosti úplně vyhnul.
Autor: Reuters
Slavná herečka Glenn Close byla od svých sedmi do dvaadvaceti let členkou konzervativního a vysoce kontrolujícího kultu Moral Re-Armament (Morální přezbrojení). Sekta zcela řídila to, jak se lidé museli oblékat, co směli říkat a jak se měli cítit. Glenn Close přiznala, že jí hnutí způsobilo hluboké psychické trauma a kompletně jí zničilo schopnost navazovat zdravé partnerské vztahy.
Autor: AP
Když bylo herečce Michelle Pfeifferové kolem dvaceti let a začínala v Hollywoodu, dostala se pod vliv manipulativního manželského páru, který praktikoval tzv. breathariánství. Šlo o víru, že člověk dokáže žít pouze ze vzduchu a slunečního svitu bez jídla a vody. Dvojice ji finančně ždímala a psychicky ovládala. Zachránil ji až její budoucí manžel, který v té době shodou okolností točil film o sektách a pomohl jí otevřít oči.
Autor: AP
Legendární královna soulu Aretha Franklinová prožila extrémně zrychlené dětství. Kvůli divokému prostředí a rodinným poměrům porodila své první dítě v pouhých dvanácti letech a druhé dítě měla v patnácti letech. O obě děti se starala její babička, aby Aretha mohla pokračovat v pěvecké kariéře.
Autor: AP
Herec Jack Nicholson prožil celé dětství a dospívání v naprosté lži. Žena, o které si myslel, že je jeho starší sestra (June), byla ve skutečnosti jeho biologická matka. June otěhotněla v sedmnácti letech jako neprovdaná tanečnice, a tak se její rodiče rozhodli Jacka vychovat jako vlastního syna, aby ji uchránili před skandálem. Nicholson se tuto pravdu dozvěděl až ve svých sedmatřiceti letech od reportéra časopisu Time, přičemž jeho matka i babička už v té době byly po smrti.
Autor: Profimedia.cz
Když bylo herečce sedm let, její rodiče se rozhodli přestěhovat do odlehlé komuny v Kalifornii. Žili tam v naprosté izolaci bez elektřiny, tekoucí vody a televize. Winona tak celé dětství trávila čtením knih pod stanem při svíčkách, což podle ní rozvinulo její obrovskou představivost.
Autor: Reuters
Herec David Arquette se narodil do komuny Skymont ve Virginii, kterou založili jeho rodiče. V tomto společenství neexistoval žádný vzdělávací systém, stabilní infrastruktura ani hygiena. Děti zde vyrůstaly v divočině a potýkaly se s naprostou nestabilitou, což u něj i jeho sourozenců (včetně herečky Patricie Arquette) vedlo k těžkým psychickým traumatům v dospělosti.
Autor: AP
Když bylo slavnému komikovi Jimu Carreymu dvanáct let, jeho otec ztratil práci a rodina přišla o dům. Skončili jako bezdomovci a museli dlouhé měsíce žít v dodávce zaparkované na dvoře továrny. Aby rodině pomohl, musel Jim už ve svých třinácti letech po škole pracovat jako osmihodinový noční hlídač a uklízeč. V té době se v něm podle jeho slov nahromadil obrovský vztek, který později přetavil do svého divokého komediálního stylu.
Autor: AP
Když jako desetiletá získala Janet Jacksonová roli v seriálu Good Times, producenti usoudili, že má na svůj věk příliš vyvinutou postavu. Zpěvačka ve svých memoárech vzpomíná, že ji v pouhých deseti letech nutili drasticky hubnout a pevně jí stahovali a svazovali hrudník obvazy, aby její rozvíjející se poprsí nebylo v televizi vidět. To jí způsobilo celoživotní psychické komplexy ohledně vlastního těla.
Autor: AP
Představitelka detektiva Bensonové ze seriálu Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti, herečka Mariska Hargitay je dcerou hollywoodského sexuálního symbolu 50. let Jayne Mansfieldové. Když byly Marisce pouhé tři roky, seděla na zadním sedadle auta, které v plné rychlosti narazilo do kamionu. Její matka Jayne při této děsivé nehodě na místě zemřela. Mariska nehodu zázrakem přežila s lehkým zraněním, ale na hlavě jí zůstala jizva, která jí tragédii dodnes připomíná. A musela se vypořádat s šokem, že byla svědkem úmrtí vlastní matky.
Autor: AP
Herec ze seriálu Frasier Kelsey Grammer prožil dětství a mládí, které připomíná antickou tragédii. Když mu bylo třináct let, jeho otce zastřelil na předzahrádce psychicky labilní muž. O sedm let později byla jeho mladší sestra unesena, mučena a zavražděna čtyřmi muži. Aby toho nebylo málo, jeho dva nevlastní bratři o pět let později tragicky zahynuli při potápění, když jednoho napadl žralok a druhý se utopil při pokusu ho zachránit.
Autor: Profimedia.cz
Než se stala dvojnásobnou držitelkou Oscara, žila Hilary Swanková se svou matkou v obytném přívěsu na parkovišti. Když jim došly peníze, matka sehnala staré opuštěné auto, ve kterém několik měsíců přespávaly. Hilary vzpomíná, že přes den využívaly benzínové pumpy k hygieně a v noci se schovávaly před policií, aby je z parkoviště nevyhodila.
Autor: Profimedia.cz
Herec Shia LaBeouf vyrůstal s otcem, který trpěl těžkou posttraumatickou stresovou poruchou po válce ve Vietnamu a byl závislý na drogách. Shia popsal zážitek, kdy jeho otec dostal během natáčení filmu Holes halucinace, namířil na něj nabitou pistoli a křičel, že ho zabije. Shia musel otce hodiny uklidňovat, aby nevystřelil.
Autor: Profimedia.cz
Skotský herec Alan Cumming v autobiografii detailně popsal teror, který zažíval ze strany svého otce, lesníka na velkém panství. Otec ho pravidelně a brutálně bil za sebemenší maličkosti. Mezi nejšílenější tresty patřilo to, že ho otec nutil stříhat obří trávníky na panství obyčejnými nůžkami na plech, dokud neměl ruce plné krvavých puchýřů.
Autor: Profimedia.cz
Herec Keanu Reeves popsal zážitek z dětství, kdy v jejich domě v New Yorku spatřil s chůvou levitující prázdný oblek bez těla a hlavy. Oblek vstoupil do pokoje, chvíli se vznášel a pak zmizel. Keanu v rozhovorech uvedl, že tehdy nechápal, co se děje, ale pohled na vyděšenou chůvu, která začala plakat, ho utvrdil v tom, že nešlo o halucinaci.
Autor: Richard Shotwell, Reuters
Herec Mark Wahlberg prožil drsné dětství v Bostonu plné pouliční kriminality, ale méně známý je fakt, že se narodil se vzácnou anomálií – třetí bradavkou na hrudi. Jako dítě kvůli tomu čelil obrovské šikaně od vrstevníků, kteří ho nutili svlékat se na veřejnosti. V dospělosti si ji odmítl nechat odstranit a dnes ji hrdě ukazuje ve svých filmech.
Autor: Profimedia.cz
Slavný raper Eminem prožil dětství v neustálém chaosu a chudobě s psychicky labilní matkou. Eminem v dospělosti odhalil, že trpěla Münchhausenovým syndromem v zastoupení. Aby ho udržela doma a získala soucit okolí, namlouvala mu, že je vážně nemocný. Tajně mu přimíchávala do jídla a pití těžké léky na předpis, po kterých byl malý Eminem neustále malátný a nemocný.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Christina Aguilera vyrůstala s otcem, který byl seržantem americké armády a doma uplatňoval brutální vojenský režim. Christina vzpomíná na šokující zážitek ze svých čtyř let, kdy ji matka našla v pokoji celou od krve. Otec ji zbil jen za to, že dělala příliš velký hluk, když si hrála. Hudba se pro ni stala únikem z tohoto rodinného pekla.
Autor: AP
Herečka Mila Kunisová se narodila na Ukrajině a po přestěhování do USA neuměla slovo anglicky. Když jí bylo pouhých čtrnáct let, zoufale toužila po roli v seriálu Zlatá sedmdesátá (That 70s Show). Producenti však striktně vyžadovali věk minimálně osmnáct let. Mila tehdy před komisí zalhala a tvrdila, že jí osmnáct let brzy bude – jenže už takticky nedodala, že až za čtyři roky. Podvod praskl, až když už byla role její a smlouvy podepsané. Tuto lež si nikdy neodpustila.
Autor: AP
Než se stal Jason Statham akční hvězdou, prožil dětství v drsném prostředí Londýna. Jeho otec byl pouliční prodavač na černém trhu. Jason už jako malý kluk pomáhal otci prodávat falešné parfémy, kradené šperky a padělané zboží z kufru auta. Aby přilákal zákazníky, musel na ulici předvádět různé triky a divadlo, což byla jeho první reálná herecká škola.
Autor: Profimedia.cz
Představitel Legolase, herec Orlando Bloom byl už jako dítě extrémně divoký a vyhledával nebezpečí. Když mu bylo třináct let, neopatrně lezl po střeše a zřítil se z výšky tří pater přímo na beton. Zranění byla tak vážná, že ochrnul na spodní polovinu těla. Lékaři mu tvrdili, že už nikdy nebude chodit. Orlando se však po náročné operaci a měsících rehabilitace jako zázrakem dokázal postavit na nohy.
Autor: AP
Slavný akční herec Tom Cruise prožil dětství v chudobě s tyranským otcem a neustálým stěhováním (vystřídal patnáct různých škol). V pouhých sedmi letech mu byla diagnostikována těžká dyslexie. Cruise později přiznal, že byl na střední škole funkčně negramotný – nedokázal přečíst celou stránku, text hned zapomínal a prožíval stavy úzkosti. Když v devatenácti letech získal první role, musel se texty učit výhradně sluchem z audiozáznamů, protože scénář sám nepřečetl.
Autor: Reuters
Než se Channing Tatum prosadil jako model a herec, vyrůstal v drsných podmínkách amerického jihu. Trpěl těžkým ADHD a dyslexií, kvůli čemuž ho škola vůbec nebavila. Jako teenager musel brzy začít vydělávat. Jednou z jeho prvních brigád byla práce v továrně na zpracování kuřat, kde měl za úkol odebírat vnitřnosti a čistit linku. Drsná manuální práce a zápach ho natolik motivovaly, že odtud utekl a začal se živit jako striptér, což později inspirovalo film Bez kalhot.
Autor: AP
Šílený zážitek, který definoval celý život Sylvestera Stalloneho, se stal vteřinu po jeho narození. Lékaři museli při komplikovaném porodu použít lékařské kleště. Nešikovným zásahem mu však přetrhli nerv v obličejové části. Malý Sylvester tak ochrnul na levé straně tváře, což zasáhlo část jeho rtu, jazyka a brady. V dětství kvůli tomu čelil obrovské šikaně, protože mluvil nesrozumitelně a vypadal jinak. Tento handicap se ale nakonec stal jeho nejznámější hereckou značkou.
Autor: AP
Stejně jako její bratr David (zmíněný výše) prožila oscarová herečka Patricia Arquette dětství v komuně Skymont. Rodiče propadli mystickému hnutí, které odmítalo moderní medicínu, běžnou hygienu i institucionální vzdělávání. Děti si musely čistit zuby popelem ze dřeva a v zimě spaly v chatrčích bez topení. Patricia popsala, že život v této komunitě byl plný strachu a chaosu.
Autor: AP
Bývalý člen skupiny One Direction Zayn Malik vyrůstal v anglickém Bradfordu jako syn pákistánského muslima a britské matky, která kvůli manželství konvertovala k islámu. Zayn byl jako dítě rozpolcen mezi dvěma světy. Rodina ho nutila chodit do mešity a studovat korán, zatímco ve škole v britském prostředí čelil kvůli svému původu tvrdým rasistickým útokům. Kvůli této izolaci nakonec musel několikrát změnit školu, než našel únik v hudbě.
Autor: AP
Legendární filmový padouch Danny Trejo prožil v Los Angeles dětství, které v podstatě kopírovalo jeho pozdější filmové role. Jeho strýc ho už od útlého věku učil boxovat, ale také krást v obchodech a užívat drogy. Danny poprvé kouřil marihuanu v osmi letech, ve dvanácti letech přešel na heroin a ve čtrnácti letech spáchal své první ozbrojené přepadení. Vzhledem k tomu, že poprvé stanul před soudem v pouhých deseti letech, strávil celé své mládí střídavě v nápravných zařízeních a v nejtěžších kalifornských věznicích (včetně San Quentina).
Autor: AP
Zpěvačka Rihanna vyrůstala na Barbadosu v neustálém strachu kvůli svému otci, který byl těžce závislý na alkoholu a cracku. Jako malá holka byla denně svědkem brutálního domácího násilí, kdy otec fyzicky napadal její matku. Rihanna v rozhovorech vzpomíná, že se jako dítě snažila rodiče odtrhnout od sebe navzájem vlastním tělem. Kvůli obrovskému stresu trpěla od osmi do čtrnácti let nesnesitelnými bolestmi hlavy, kvůli kterým lékaři opakovaně (ale neúspěšně) podezřívali tumor v mozku. Bolesti zmizely až ve chvíli, kdy se rodiče rozvedli.
Autor: AP
Starší bratr Joaquina Phoenixe River, který patřil k nejtalentovanějším hercům své generace předtím, než v roce 1993 tragicky zemřel, prožil v kultu Děti Boží to nejtemnější dětství. Později otevřeně přiznal, že v pouhých čtyřech letech přišel v této komunitě o panictví, protože kult aktivně propagoval sexuální vztahy mezi dětmi a dospělými pod rouškou „božské lásky“. Když rodina ze sekty v roce 1977 utekla, neměli vůbec žádné peníze a malý River musel se svými sourozenci zpívat na ulicích za jídlo a drobné mince.
Autor: Profimedia.cz
Slavná R&B zpěvačka Toni Braxtonová vyrůstala v rodině ovládané extrémním náboženským fanatismem. Její otec byl metodistický kazatel, který v domě zavedl ultrakonzervativní režim. Toni a její sestry nesměly nosit kalhoty, líčit se, poslouchat jakoukoli jinou hudbu než církevní gospely a měly zakázáno sledovat televizi či chodit do kina. Každý pátek musela celá rodina držet přísný celodenní půst. Do reálného světa poprvé nahlédla až v dospělosti, což pro ni byl obrovský kulturní šok.
Autor: Reuters
Slavný herec Danny DeVito se narodil se vzácnou genetickou poruchou kostí (Fairbanksova choroba), která způsobila jeho velmi malý vzrůst (měří pouhých 147 cm). V drsném prostředí státu New Jersey byl kvůli tomu jako dítě terčem neustálých fyzických útoků a šikany. Situace byla natolik neúnosná, že ho rodiče museli ve čtrnácti letech poslat na internátní školu při klášteře, aby ho ochránili před místními pouličními gangy. Danny tam paradoxně našel klid a začal se věnovat divadlu.
Autor: AP
Když bylo budoucímu představiteli Indiana Jonese Harrisonu Fordovi dvaadvacet let, pracoval v Kalifornii v běžném zaměstnání. Jednoho dne cestou do práce ztratil kontrolu nad vozem a v plné rychlosti narazil do telefonního sloupu. Protože v té době nebyly bezpečnostní pásy běžné, přeletěl volant a obličejem prorazil přední sklo. Harrison se s těžkým krvácením plazil po silnici, než mu někdo pomohl. Nehoda mu zanechala ikonickou jizvu na bradě, kterou režiséři (včetně George Lucase) později záměrně zakomponovali do příběhů jeho filmových postav jako znak drsňáctví.
Autor: Reuters
Kanadská country hvězda Shania Twain vyrůstala v extrémní chudobě, její rodina často neměla ani na chleba. Její matka si brzy všimla dceřina talentu a rozhodla se ho využít k přežití. Už od osmi let vodila malou Shaniu ve dvě hodiny ráno do místních drsných barů, kde holčička zpívala opilým štamgastům, aby si vydělala pár dolarů na jídlo pro své sourozence.
Autor: AP
Otec slavné popové hvězdy Michaela Jacksona Joe Jackson uplatňoval při výchově svých synů v kapele Jackson 5 brutální metody. Kromě pravidelného bití řemenem vymyslel šílený způsob, jak chlapce naučit, aby v noci nenechávali otevřená okna do ulice. Joe si nasadil strašidelnou masku, uprostřed noci vlezl do dětského pokoje oknem a za šíleného křiku začal syny budit. Michael z toho měl celoživotní trauma a trpěl nočními můrami.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Liv Tylerová známá z Pána prstenů vyrůstala v domnění, že jejím otcem je rockový hudebník Todd Rundgren. Když jí bylo devět let, šla na koncert kapely Aerosmith. V zákulisí si všimla, že dcera zpěváka Stevena Tylera (Mia Tylerová) vypadá naprosto identicky jako ona sama – jako její dvojče. Když se Liv zeptala své matky, ta se rozplakala a přiznala, že jejím skutečným biologickým otcem je právě frontman Aerosmith Steven Tyler, se kterým měla krátký románek.
Autor: AP
Slavná moderátorka Oprah Winfrey prožila dětství plné chudoby a zneužívání ze strany rodinných příslušníků. Kvůli toxickému prostředí a nedostatku ochrany otěhotněla v pouhých čtrnácti letech. Porodila chlapce, který však kvůli těžkým předčasným komplikacím několik týdnů po narození v nemocnici zemřel. Oprah tento traumatický zážitek desítky let tajila a veřejně o něm promluvila až v dospělosti, aby pomohla jiným obětem zneužívání.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Michelle Williamsová, nominovaná na Oscara, se proslavila v seriálu Dawsonův svět. Aby mohla plnohodnotně pracovat v Hollywoodu a nemusela dodržovat přísné pracovní zákony omezující dětské herce (které vyžadují přítomnost rodičů a školní docházku), podala v pouhých patnácti letech žádost o právní osamostatnění. Soud jí vyhověl. Michelle tak začala žít úplně sama v pronajatém bytě v Los Angeles, bez jakéhokoli dohledu dospělých, přičemž neuměla ani pořádně vařit nebo zaplatit účty.
Autor: AP
Miliardář a technologický vizionář Elon Musk vyrůstal v Jižní Africe, kde byl kvůli své introvertní povaze a zálibě v knihách terčem brutální šikany. Nejhorší incident se stal na střední škole, kdy ho skupina chlapců shodila ze schodů a následně ho na zemi surově zbila do bezvědomí. Musk musel být hospitalizován, utrpěl vážná zranění obličeje a musel podstoupit operaci nosní přepážky, která mu dýchání komplikovala ještě v dospělosti.
Autor: AP
Slavná herečka Demi Moore prožila dětství v naprostém toxickém pekle. Její matka byla těžká alkoholička a často se pokoušela o sebevraždu, přičemž malá Demi jí musela prsty vytahovat prášky z krku. Nejtemnější okamžik přišel, když bylo Demi patnáct let. Její matka ji vzala do baru a v podstatě ji za 500 dolarů „přenechala“ staršímu muži, který ji následně v jejím domě zneužil. Demi se o této kruté zradě dozvěděla přímo od onoho muže, který jí řekl, že její matka peníze inkasovala.
Autor: Profimedia.cz
Představitel Batmana herec Christian Bale neměl vůbec stabilní zázemí. Jeho otec byl aktivista a dobrodruh, který nesnášel stereotyp. Rodina se proto stěhovala celkem patnáctkrát a Christian žil v různých alternativních komunitách, chvíli dokonce i v maringotce u kočovného cirkusu. Kvůli tomu si nedokázal udržet žádné kamarády a jeho jedinou jistotou se staly divadelní role, do kterých mohl unikat před chaotickou realitou své rodiny.
Autor: AP
Legendární frontman Black Sabbath zpěvák Ozzy Osbourne vyrůstal v chudé dělnické čtvrti v poválečném Birminghamu v domě s pěti sourozenci a bez vnitřního záchodu. Trpěl těžkou dyslexií, školu opustil v patnácti letech a vyzkoušel řadu mizerně placených prací, včetně porážky dobytka na jatkách. V šestnácti letech se ze zoufalství pokusil o dráhu zloděje. Při jedné z krádeží si však zapomněl vzít rukavice a na místě činu nechal otisky prstů. Jeho otec odmítl zaplatit pokutu, aby syna vytrestal, a tak strávil mladý Ozzy několik týdnů v drsném vězení Winson Green, kde si sám jehlou a inkoustem vytetoval na prsty ikonické „O-Z-Z-Y“.
Autor: AP
Ikonický vzhled zpěváka Davida Bowieho nebyl výsledkem genetiky, ale divokého zážitku ze čtrnácti let. David se na škole pohádal se svým nejlepším kamarádem Georgem Underwoodem kvůli dívce, do které byli oba zamilovaní. George v zápalu vzteku udeřil Davida pěstí přímo do levého oka, přičemž mu nehtem vážně škrábl rohovku. David musel podstoupit několik operací, ale lékaři již nedokázali plně opravit sval ovládající zornici. Výsledkem byla trvalá anizokorie – jeho levá zornice zůstala navždy maximálně rozšířená, což vytvářelo iluzi, že má každé oko jiné barvy. S Georgem paradoxně zůstali přáteli po celý život.
Autor: Reuters
Jeden z největších herců historie Marlon Brando byl už od dětství naprosto nezvladatelný rebel. Kvůli svému agresivnímu chování a neustálým naschválům byl vyhozen z několika středních škol. Jeho otec ho nakonec poslal na přísnou vojenskou akademii Shattuck v Minnesotě. Brando tam však dlouho nevydržel – jeho nejslavnějším kouskem bylo, když ukradl motorku, vjel s ní v noci do hlavní budovy a jezdil s ní po chodbách internátu, dokud ho nezadržela stráž. Následně byl z akademie okamžitě vyloučen.
Autor: Profimedia.cz
Legendární režisér hororů Alfred Hitchcock trpěl celý život panickým strachem z policie. Když mu bylo pouhých pět let, udělal doma nějaký drobný přestupek. Jeho otec ho poslal s lístkem na místní policejní stanici. Policista si lístek přečetl, bez slova malého Alfreda zavřel do vězeňské cely a nechal ho tam hodinu potmě. Když ho pouštěl, řekl mu: „Tohle děláme neposlušným klukům.“ Tento zážitek v něm zakořenil celoživotní trauma, které později přetavil do svých napínavých filmů.
Autor: Profimedia.cz
Herec Terrence Howard nominovaný na Oscara zažil v pouhých dvou letech brutální trauma. Stál se svými rodiči ve frontě na setkání se Santou Clausem v obchodním domě v Clevelandu. Mezi jeho otcem a jiným mužem se strhla hádka, která eskalovala v rvačku. Otec v zápalu vzteku vytáhl nůž a před očima malého Terrence onoho muže ubodal k smrti. Otec byl následně odsouzen za zabití a Terrence vyrůstal v hlubokém psychickém šoku.
Autor: Profimedia.cz
Mistr hororu Stephen King prožil dětství plné finanční tísně poté, co jeho otec odešel z domu pod záminkou, že si jde koupit cigarety, a už se nikdy nevrátil. Když byly Stephenovi čtyři roky, šel si hrát ke kolejím se svým kamarádem. Domů se vrátil naprosto bledý a neschopný mluvit. Později se rodina dozvěděla, že jeho kamaráda srazil a na místě usmrtil projíždějící vlak. King si kvůli vytěsnění traumatu z této události ve své paměti nic nepamatuje, ale kritici věří, že tento mrazivý moment inspiroval jeho temnou tvorbu (např. novelu Tělo / film Stůj při mně).
Autor: Eric Feferberg / AFP , Profimedia.cz
Slavný raper 50 Cent vyrůstal v Queensu v New Yorku a o otci nikdy neslyšel. Jeho matka byla jednou z nejznámějších a nejtvrdších dealerek cracku v celé čtvrti. Curtis tak už jako osmiletý kluk běžně viděl doma hromady drog, zbraní a obrovské sumy peněz v hotovosti. Když mu bylo pouhých osm let, jeho matku v jejím bytě někdo omráčil, otočil plynové kohoutky a nechal ji uhořet. Curtis byl následně nucen jít v jejích stopách, aby na ulici vůbec přežil.
Autor: Profimedia.cz
Kontroverzní rocker Marilyn Manson prožil dětství, které výrazně ovlivnil jeho dědeček z otcovy strany. Manson ve své autobiografii popsal, že jako malý kluk rád prozkoumával dědečkův dům. Na půdě a ve sklepě objevil rozsáhlou tajnou sbírku bizarního fetišistického porna, zoofilních nahrávek a nelegálních sexuálních pomůcek, které tam dědeček schovával před rodinou. Pohled na tato zvrácená tajemství v raném věku zcela deformoval Mansonovo vnímání sexuality a dospělého světa.
Autor: Echo Promotion
Frontman kapely Guns N’ Roses Axl Rose vyrůstal v Indianě v rodině ovládané fanatickým nevlastním otcem. Ten doma zavedl režim, kde bylo téměř všechno hříchem. Axl a jeho sourozenci nesměli poslouchat rockovou hudbu, sledovat televizi ani se kamarádit s dětmi ze sousedství. Za sebemenší porušení pravidel následovalo brutální bití řemenem. Axl v rozhovorech vzpomíná, že ho otec bil i za to, že se mu zdálo, že se malý kluk dívá na televizi skrze odraz v okně. Hudba se pro něj stala jedinou cestou, jak z tohoto domácího vězení utéct.
Autor: Tomáš Krist, MAFRA
Rozvod rodičů hudebníka Kurta Cobaina v jeho devíti letech zcela zničil Kurtovo stabilní zázemí. Stal se z něj problematický teenager, kterého si matka, otec a další příbuzní neustále přehazovali jako horký brambor, protože ho nikdo nechtěl mít doma. Když ho nakonec z domu vyhodila i matka, skončil mladý budoucí frontman Nirvany na ulici. Kurt v dospělosti přiznal, že několik měsíců přespával pod betonových mostem v Aberdeenu a schovával se v nemocničních čekárnách, aby nezmrzl. Tento drsný zážitek ho inspiroval k napsání slavné písně Something in the Way.
Autor: Profimedia.cz
Zakladatel Applu Steve Jobs prožil dětství s vědomím, že ho jeho biologičtí rodiče (syřan a američanka) hned po narození odložili k adopci. Šílené na celém procesu bylo, že jeho biologická matka trvala na podmínce, že Steve musí být adoptován výhradně vysokoškolsky vzdělanými lidmi. Když ho chtěl adoptovat právnický pár, na poslední chvíli si to rozmysleli, protože chtěli holčičku. Stevea tak získali manželé Jobsovi, kteří neměli ani střední školu. Biologická matka kvůli tomu odmítala několik měsíců podepsat adopční smlouvu a ustoupila až poté, co jí Jobsovi museli písemně slíbit, že chlapce jednou stoprocentně pošlou na univerzitu.
Autor: Profimedia, Profimedia.cz
Legendární kytarista Eric Clapton prožil naprosto totožný šok jako výše zmíněný Jack Nicholson. Narodil se v roce 1945 teprve šestnáctileté dívce Patrici v poválečné Anglii. Aby rodina unikla tehdejšímu společenskému skandálu, vychovávali ho jeho prarodiče jako vlastního syna a jeho biologická matka před ním vystupovala jako starší sestra. Pravdu se dozvěděl až v devíti letech, kdy se jeho skutečná matka vrátila z Kanady s novou rodinou. Tento náhlý rozpad dětské reality u něj vyvolal hlubokou nedůvěru k lidem a psychické problémy.
Autor: archiv Live Nation
Jeden z nejvýznamnějších politiků 20. století Winston Churchill byl jako dítě nezkrotný a divoký, což jeho chladní aristokratičtí rodiče řešili tím, že ho poslali na internátní školu. Když bylo Winstonovi osmnáct let, hrál si se svým bratrem a bratrancem v Bournemouthu na honěnou. Aby jim utekl, rozhodl se skočit z mostu na korunu vzrostlého stromu. Větev se však pod jeho váhou zlomila a Winston se zřítil z výšky téměř devíti metrů přímo na pevnou zem. Utrpěl těžký otřes mozku, protrhl si ledvinu a tři dny ležel v bezvědomí. Lékaři nevěřili, že přežije, ale Winston se po třech měsících na lůžku kompletně zotavil.
Autor: ČTK
Country legenda Doly Partonová vyrůstala s jedenácti sourozenci v dřevěné chatrči v horách Tennessee bez elektřiny a tekoucí vody. Když jí bylo zhruba šest let, ošklivě si rozsekla nohu o starou kosu a málem si amputovala tři prsty. Protože rodina neměla peníze na lékaře a nejbližší nemocnice byla kilometry daleko, její matka vzala věci do vlastních rukou. Posadila malou Dolly na stůl, vytáhla obyčejnou šicí jehlu s nití, ránu jí zaživa polila domácí pálenkou a prsty jí k noze sama přišila. Prsty zázrakem srostly a Dolly dodnes na tento drsný zákrok vzpomíná.
Autor: Profimedia.cz
Než se stala Lady Gaga popovou ikonou, zažívala Stefani Germanotta na soukromé střední škole v New Yorku krutou šikanu kvůli svému nekonvenčnímu vzhledu a velkému nosu. Nejhorší zážitek přišel, když ji skupina kluků ze třídy popadla a před očima ostatních spolužáků ji hlavou napřed hodila do velké popelnice na ulici. Nejvíc ji tehdy zranilo, že se kolemjdoucí dívky incidentu jen smály. Herečka a zpěvačka přiznala, že tento pocit méněcennosti v sobě nosila ještě mnoho let.
Autor: Profimedia.cz
Sandra Bullocková prožila část dětství v Německu, odkud pocházela její matka (operní pěvkyně). Když se rodina vrátila zpět do USA, Sandra nastoupila do americké školy v evropském oblečení, které jí matka koupila. Spolužáci její styl absolutně nepochopili a každý den ji brutálně šikanovali a tloukli za to, že vypadá jako „loutka z cirkusu“. Sandra se kvůli tomu naučila skrývat své pocity za humor, což později definovalo její kariéru v komediích.
Autor: ČTK / imago stock&people / Supplied by LMK, ČTK
Když bylo budoucímu idolu žen Georgi Clooneymu čtrnáct let, postihla ho tzv. Bellova obrna. Z ničeho nic mu ochrnula celá levá polovina obličeje – nemohl zavřít oko, správně mluvit ani jíst, aniž by mu jídlo nepadalo z úst. Na střední škole kvůli tomu čelil brutálnímu posměchu, spolužáci mu přezdívali „Frankenstein“ a házeli po něm věci. Obrna po necelém roce sama zmizela, ale Clooney přiznal, že ho tento zážitek naučil obrovské empatii k lidem s handicapy
Autor: AP
Slavný akční hrdina Jackie Chan se narodil v Hongkongu tak chudým rodičům, že neměli ani peníze na zaplacení účtu v nemocnici za jeho porod. Jeho otec byl v zoufalé situaci tak blízko tomu, že malého Jackieho prodá britskému lékaři za pouhých 26 dolarů, aby rodina splatila dluhy. Přátelé otce na poslední chvíli přemluvili, aby to nedělal. Jackie byl nakonec v sedmi letech poslán do přísné internátní školy Pekingské opery, kde zažíval tvrdý desetiletý dril plný bití a hladu, což ho ale vycvičilo v bojových uměních.
Autor: Profimedia.cz
Slavný raper Snoop Dogg vyrůstal v drsné čtvrti Long Beach v Kalifornii. Už v jedenácti letech začal na ulici prodávat noviny, sladkosti, ale velmi rychle přešel ke kradenému zboží a drogám, aby pomohl své matce zaplatit nájem. Jako teenager se stal oficiálním členem nechvalně známého pouličního gangu Rollin’ 20s Crips. Krátce po dokončení střední školy byl zatčen za držení kokainu a následující tři roky strávil střídavě na svobodě a v nápravných zařízeních, než ho z ulice zachránila hudba.
Autor: Reuters