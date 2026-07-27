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Sedmdesát slavných hvězd promluvilo o děsivém dětství. Jejich osudy šokují

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Šílené zážitky, které si prožily slavné hvězdy v dětství. Leighton Meesterová v Los Angeles na Zlatých glóbech (11. ledna 2026) Charlize Theronová, která hraje mořskou nymfu Kalypso, ukázala nohy v bílých... Woody Harrelson (Cannes, 21. května 2022) Drew Barrymore na Time100 Gala (New York, 26. dubna 2023) Jennette McCurdy Macaulay Culkin v Paříži (3. března 2026) Rose McGowanová na udílení cen GQ Men of The Year (Londýn, 5. září 2018) Joaquin Phoenix v Benátkách (4. září 2024) Judy Garlandová Shirley Temple Blacková přebírá cenu Screen Actors Guild za celoživotní dílo.... Viola Davisová (New York, 28. září 2023)
Podívejte se do naší galerie na sedmdesát slavných osobností, které se svěřily s otřesnými zážitky, které prožily v dětství. Jedná se o vzpomínky, které by nejraději tyto hvězdy zapomněly, ale těžko se jim to někdy podaří. Hrůzu si prožil Michael Jackson, Charlize Theronová a další.

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Sedmdesát slavných hvězd promluvilo o děsivém dětství. Jejich osudy šokují

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