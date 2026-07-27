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KVÍZ: 40 otázek, které by měl znát každý táborník. Kolik bodů získáte vy?
Pamatujete si ještě Morseovu abecedu, umíte určit sever podle buzoly nebo víte, jak správně uhasit táborový oheň? Připravili jsme velký tábornický kvíz plný otázek z přírody, orientace, první pomoci...
Nejkrásnější ženy světa? Těchto 60 slavných krásek okouzluje vzhledem i úspěchy
Podívejte se do naší galerie na výběr šedesáti krásek ze zahraničí, které ovládly svět nejen kvůli svému vzhledu. Tvrdě dřou, daří se jim a slaví úspěch. Lidé je milují a díky svému vlivu se snaží i...
Slavné hvězdy ukázaly vyrýsovaná břicha. Kdo má nejlepší pekáč buchet?
Podívejte se do naší galerie, které slavné hvězdy si v posilovně léta pěstují pořádný pekáč buchet. Stojí je to hodně dřiny a odříkání, ale rozhodně to stojí za to. Dokonalé svaly na břiše mají nejen...
Tyto slavné hvězdy se netají bisexualitou. Některé vás možná překvapí
Přiznat sexualitu není vždy jednoduché pro „obyčejné“ smrtelníky, natož pro hvězdy, které jsou pod drobnohledem celého světa. Přesto jsou tací, kteří se hrdě vyjádřili právě na toto téma. Podívejte...
Sedmdesát slavných hvězd promluvilo o děsivém dětství. Jejich osudy šokují
Podívejte se do naší galerie na sedmdesát slavných osobností, které se svěřily s otřesnými zážitky, které prožily v dětství. Jedná se o vzpomínky, které by nejraději tyto hvězdy zapomněly, ale těžko...
Bouřkový úplněk ve Vodnáři nastane 29. července. Co znamená a jak ho využít?
Ve středu 29. července 2026 v 16:35 SELČ nastane úplněk ve znamení Vodnáře. Letní lunární vrchol, kterému se tradičně říká také Bouřkový měsíc nebo Jelení úplněk (Buck Moon), bývá spojován se...
Rychlý konec trendu zdravých ženských těl? Na mola se vrátily vychrtlé modelky
Kolumbijská módní značka Santísimas představila v rámci prestižní události Colombiamoda svou nejnovější kolekci luxusního spodního prádla. Místo oslavy zdravých ženských těl se akce stala rozbuškou...
Eva Greenová umí okouzlit v každé roli. Podívejte se na její neuvěřitelné proměny
Šestačtyřicetiletá francouzská herečka Eva Greenová umí být sexy, něžná i drsná. Před kamerou dokáže ukázat nespočet hereckých poloh a svět ji miluje i pro její přirozenou krásu a dokonalou barvu...
Vneste si do života světlo. I pomocí správných barev v letním šatníku
Když přijde léto, máme chuť odložit tmavé barvy a vpustit do života více světla. Odborníci potvrzují, že je to dobrý způsob, jak si okamžitě zlepšit náladu.
Už žádná panika u skříně. Co nám AI poradila sbalit si k moři i pod stan
Málokdo zažívá takovou rozhodovací paralýzu jako žena před dovolenou. A je vlastně docela jedno, jestli se chystá na „válečku“ k moři, do penzionu v českých horách nebo na procházky historickými...
Nohy si v létě žádají své. Použijte krém i sprchu a budete kráčet lehce
Sandálky, pantofle, bosá chodidla v trávě i dlouhé procházky po rozpáleném městě. Léto dává nohám vážně zabrat. Jak je udržet krásné, hladké a v pohodě až do podzimu?
Jak být kamarádce oporou v krizi. Ptejte se a naslouchejte, radí koučka
Někdy chceme druhému z krize pomoct takovým způsobem, že začneme mluvit hlavně o sobě. Vytáhneme vlastní zkušenost, nabídneme radu, řešení a zapomeneme na to nejdůležitější – poslouchat a vnímat. Jak...
Po pádu ze stromu přišel šok. Čtyřletá Anička má nevyléčitelnou nemoc
Po pádu ze stromu zůstalo Aničce oteklé koleno. Rodiče věřili, že jde jen o následek úrazu, vyšetření ale odhalila nevyléčitelné autoimunitní onemocnění. Jak diagnóza změnila život celé rodiny, si...
Chronický zánět tiše rozsévá nemoci. Ničí tkáně i buňky, ale roky se nemusí projevit
Lidé berou zánět jako něco, co je potřeba za každou cenu zastavit. Ve skutečnosti nám ale akutní zánět v podstatě zachraňuje život. Jde totiž o okamžitou obrannou reakci imunitního systému (stejně...
Strach udělat chybu nás brzdí. Úspěšné naopak omyly posunuly, naučte se to také
Říká se, že chybovat je lidské. Jenže: ve škole za chybu hrozí špatná známka, v práci nás stojí povýšení, v partnerství způsobí rozchod. Není divu, že se chyb bojíme. Tématu se věnoval magazín Víkend...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Po melounu můžete skončit i v nemocnici. Přednosta kliniky varuje
Meloun patří mezi nejoblíbenější letní pochoutku a většina lidí ho považuje za ideální osvěžení. Jenže pokud ho člověk sní příliš mnoho, může zároveň přijmout velké množství tekutin. Zatímco zdravý...
Sedmdesát slavných hvězd promluvilo o děsivém dětství. Jejich osudy šokují
Podívejte se do naší galerie na sedmdesát slavných osobností, které se svěřily s otřesnými zážitky, které prožily v dětství. Jedná se o vzpomínky, které by nejraději tyto hvězdy zapomněly, ale těžko...