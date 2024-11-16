náhledy
Osud se s některými slavnými osobnostmi v Česku opravdu nemazlil. Během natáčení či vystupování utrpěly vážná zranění, jiné zaplatily nejvyšší cenu. V naší galerii najdete příběhy infarktů, pádů z jeviště i zdánlivě banálních nehod, které hvězdám přinesly vážné následky.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Karel Höger zemřel, když měl zrovna roztočený seriál Nemocnice na kraji města. Měl hrát primáře Sovu. Bohužel ho infarkt postihl, když už měl několik scén natočených. Do role tedy musel být obsazen jiný herec a všechny scény bylo potřeba přetočit. Nakonec se primářem Sovou stal herec Ladislav Chudík.
Autor: Filmové studio Barrandov
Zranění měla za sebou i herečka Jana Paulová. Ta se zranila, když natáčela snímek Ženská pomsta. Spadla z koně. Herečka sletěla na zem, praštila se do hlavy a následně strávila tři dny v nemocnici na pozorování.
Autor: © Česká televize / Marie Anna Baráková
Herec Jan Libíček zemřel během natáčení filmu Jak utopit doktora Mráčka. Byla to tragická událost, která tehdy otřásla celým filmovým štábem. „Zrovna se točila scéna, kdy vodníci čekají na břehu na blížící se pramici s doktorem Mráčkem a chtějí ho utopit. Já s kameramanem jsem přes vodu pozoroval Libíčka, jak si povídá s Menšíkem. Najednou se skácel zády do vody. Ihned k němu vyrazili připravení záchranáři, vylovili těch jeho sto čtyřicet kilo váhy z vody a mezitím dorazila záchranka. Ale nepřežil to. Měl za sebou jen osm natáčecích dní,“ popsal režisér Václav Vorlíček jeho skon.
Autor: archiv Týdeníku Televize
Zpěvák Marek Ztracený v minulosti během koncertu spadl z pódia. Hrdinsky ale celý koncert dozpíval i s krvavým uchem. Po koncertu mu v sanitce ránu zašili a následně po převozu do nemocnice lékaři konstatovali, že má navíc i otřes mozku. Klobouk dolů, že byl schopen ještě po pádu dál zpívat.
Autor: Petr Eret, MAFRA, MAFRA
Herec Vladimír Hrubý (na fotografii vpravo) zemřel ve věku 62 let, když natáčel snímek Páni Edisoni. Postihl ho tehdy infarkt.
Autor: Státní fond audiovize
Herec Petr Rychlý v minulosti během zkoušení divadelní hry spadl z pódia. Skončil s tržnou ránou na noze, kvůli které pak měl patnáct stehů.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Herečka Dana Medřická zemřela, když měla roztočený seriál My všichni školou povinní. „Odvezl jsem ji do nemocnice, kde mi řekli, že prodělala infarkt. Ležela tam asi týden, pak zemřela. O smrti nemluvila, ale uvědomovala si, že umírá,“ popsal její syn Václav Vydra ml.
Autor: © Česká televize / Jaromír Komárek
Herec Miroslav Táborský se zranil, když natáčel snímek 2Bobule. Jeho postava měla rychle běžet, ale herci nehrálo do karet počasí. Uklouzl a výsledkem byla naražená žebra a přetržený křížový vaz v koleni.
Autor: Tomáš Teglý
Herec Rudolf Deyl ml. (na fotografii uprostřed) zemřel, když natáčel pohádku Šíleně smutná princezna. Krále Dobromysla, tatínka princezny v podání herečky Heleny Vondráčkové měl hrát původně právě Rudolf Deyl ml. Jenže zhruba v polovině natáčení náhle zemřel. Měl infarkt. Přestože ostatní herci z pověrčivosti nechtěli natáčení dokončit, nakonec se je podařilo přemluvit a řada scén se musela natočit znovu.
Autor: Bontonfilm / ČSFD.cz
Zpěvák a moderátor Leoš Mareš má za sebou také jednu nepříjemnou zkušenost. Když chtěl před lety začít pocit rockové hvězdy a skočil mezi fanoušky z pódia, nechytili ho a on tak podle webu Sedmicka,cz dopadl na zem.
Autor: Tilen Vajt / Pavel Dvořák, Expres.cz
Herec Vladimír Ráž zemřel, když dokončil natáčení seriálu Zdivočelá země ve věku sedmasedmdesáti let. Skonal doma pokojně ve spánku, ale premiéry seriálu už se nedočkal. „Měl takovou radost, jak natáčení dopadlo. Říká se, že měl vážnou nemoc. Ale byl naprosto zdravý,“ uvedla jeho dcera pro Blesk.cz
Autor: © Česká televize / Olga Svobodová
Nešťastný pád z pódia má za sebou i zpěvačka Dara Rolinsová. Stačí jeden krok do prázdna a nehoda je na světě. Po pádu měla pohmožděný bok, naražená žebra a naštípnuté zápěstí, které jí lékaři dali do sádry.
Autor: Profimedia.cz
Herec Jiří Hrzán zemřel nečekaně, když měl zrovna roztočený film Buldoci a třešně. Když se nedostavil na natáčení, začali se lidé ze štábu shánět, kde může být. Nakonec zjistili, že leží v nemocnici poté, co se zřítil z osmnácti metrů dolů z budovy, po které údajně šplhal od své tehdejší milenky. Do nemocnice byl převezen v kómatu, ale z něj se už nikdy neprobral.
Autor: © Filmové studio Barrandov
Herečka Ivana Jirešová se zranila přímo na prknech, co znamenají svět. Spadla na ni totiž kulisa. Drobná herečka měla štěstí, že vyvázla jen s lehčím zraněním.
Autor: Profimedia.cz
Herec Radoslav Brzobohatý zemřel, když měl natáčení seriálu Vyprávěj. Podle všeho zemřel pouhý den poté, co dotočil poslední záběr. „Jako by to měl vyměřené. Bylo to neskutečné. Sedávali jsme spolu mezi natáčením na lavičce, byl to skvělý člověk,“ uvedla herečka Andrea Kerestešová pro Blesk.cz.
Autor: © Česká televize / Jaromír Komárek
Zpěvačka Heidi Janků měla úraz během zpívání hned dvakrát. Při show skočila na odposlechovou bednu, ta se zřítila a zpěvačka si zlomila kůstku v nártu. Nohu jí lékaři dali do sádry. Pár let poté si opět přivodila na jevišti úraz. Tentokrát z pódia přímo spadla. Naštěstí byla „jen“ odřená.
Autor: TV Nova
Herec Lubomír Lipský (na fotografii uprostřed) zemřel při natáčení filmu Velká filmová loupež. Natáčení nedokončil, postihl ho infarkt.
Autor: © Česká televize
Zpěvačka Věra Špinarová zkolabovala přímo během koncertu. Měla zástavu srdce, záchranná služba ji převezla do nemocnice a tam po pár dnech nakonec zemřela.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Herec Vladimír Lohinský zemřel během natáčení filmu Krakonoš a lyžníci. Na jeho skon dodnes vzpomíná tehdejší asistent režie Zdeněk Troška, který byl incidentu přítomen. Měl točit záběr, kdy z vrcholku kopce sjede na lyžích do údolí. „Šli jsme spolu na vrchol kopce, odkud měl sjet, on si nesl lyže a já se snažil zprovoznit nefunkční vysílačku. Ještě jsem mu říkal, ať na mě počká, že mu lyže vezmu,“ popsal okamžiky před hercovou smrtí Troška. Pak ale dostal Lohinský infarkt a už se dál nedalo nic dělat.
Autor: CSFD