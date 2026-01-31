Tragické nehody českých celebrit. Zranění i smrt během natáčení a vystupování

Autor:
Osud se s některými slavnými osobnostmi v Česku opravdu nemazlil. Během natáčení či vystupování utrpěly vážná zranění, jiné zaplatily nejvyšší cenu. V naší galerii najdete příběhy infarktů, pádů z jeviště i zdánlivě banálních nehod, které hvězdám přinesly vážné následky.
Osobnosti, se kterými se osud nepáral. A to rovnou na place nebo jevišti. Karel Höger a Eva Límanová ve filmu Zlatá reneta (1965) Jana Paulová v zákulisí StarDance XIII (16. listopadu 2024) Od smrti usměvavého herce uplynulo rovných padesát let. Jan Libíček zemřel 24.... Zpěvák Marek Ztracený vystoupil v Tymákově s dětským pěveckým sborem během... S ČERTY NEJSOU ŽERTY. Jak Karel Heřmánek, tak Vladimír Hrubý byli pro režiséra... Petr Rychlý v Rozstřelu (19. srpna 2022) Dana Medřická v seriálu My všichni školou povinní (1984) V čem je Cimrman odlišná jevištní disciplína a co v životě znamená, když vás... Josef Větrovec, Rudolf Deyl ml. (uprostřed), Martin Růžek ve filmu Hvězda zvaná... Leoš Mareš na brněnském Plese v Intru (22. února 2025) Vladimír Ráž v seriálu Hotel Herbich (1999)

31. ledna 2026

