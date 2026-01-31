|
Tragické nehody českých celebrit. Zranění i smrt během natáčení a vystupování
KVÍZ: Jaké byste měli vysvědčení? Otestujte své školní znalosti v 55 otázkách
Pamatujete si ještě, co jste se naučili ve škole? Otestujte se v zábavném kvízu a zjistěte, jaké byste dnes dostali vysvědčení. Čeká vás 55 otázek z českého jazyka, matematiky, dějepisu, ale i...
Věk je jen číslo: Slavné české ženy, které milují výrazně starší muže
Často si lidé myslí, že láska mezi výrazně mladší ženou a starším mužem nemůže mít dlouhé trvání. Některé české VIP páry jsou však důkazem, že věk je opravdu jen číslo a skvěle jim to až na pár...
Když mi položí na stůl sto litrů, nebudu mít milence, řekla vyměněná manželka
Nový díl Výměny manželek nás zavedl do rodiny skalního slávisty. Se svérázným tatínkem a dvěma dětmi si musela poradit Veronika. Ivana putovala do domácnosti, kde jsou děti na prvním místě. Náhradní...
Ještě nebyli dospělí, ale už slavní. Neuvěřitelné příběhy mladých talentů
Úspěšní jsou dnes, ale úspěšní byli i jako náctiletí. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které ukázaly světu, že jsou hvězdy ve chvílích, kdy jejich vrstevníci měli zcela jiné starosti. Patří...
Horoskop pro každé znamení na 6. týden roku 2026
Jak se nám bude dařit v prvních únorových dnech? Panny, udělejte si něčím radost a odpoutejte se od povinností. I maličkost vám vykouzlí úsměv na tváři. Ryby, pokud děláte práci jen pro výdělek,...
Alergická reakce na lék jako z hororu, žena málem nepřežila
Emily McAlisterová z USA hovoří o znovuzrození poté, co se probrala z kómatu po požití léku, na který měla extrémní reakci. Přesto její život zdaleka není tak dokonalý, jako by se mohl zdát. Přežila,...
Únorový úplněk ve Lvu 2026 otevírá téma autenticity. Přestaňte se skrývat
V neděli 1. února 2026 nás čeká první únorový úplněk, který se tentokrát odehraje v ohnivém a hrdém znamení Lva. Pokud máte pocit, že v posledních dnech vaše emoce připomínají horskou dráhu nebo...
Teplo je základ, který vám ale bude slušet. Na horách vrstvěte
Na hory si zabalte outfity, které drží krok s počasím i stylem. Přečtěte si, jak chytře vrstvit, kombinovat funkční materiály s elegancí a vytvářet modely, jež obstojí v mrazu i v módním editorialu....
Trend jménem otužování: Studená voda jako lék, ale ne pro každého
Otužování a plavání ve studené vodě je poslední roky fenoménem, který má zaručit pevné zdraví. Není však pro každého a nesmíte „přepálit“ start. Poradíme vám, jak na to.
Na kafe a buchtu k babičkám i dědečkům. Staré škole vdechli život senioři
Stará škola z roku 1857 je nejstarší zachovaná školní budova na pražském Smíchově. Teď se tu scházejí hlavně senioři. V budově totiž sídlí stejnojmenná kavárna, kde obsluhují pouze lidé padesát pět...
Pomoc, už to přeháním. Co dělat, když se zdravý životní styl promění v bič
Víc myslet na sebe, začít se hýbat a lépe jíst – novoroční předsevzetí, které si někdy dala nejedna z nás. Pokud se snaha o jeho naplnění vymkne kontrole, dokáže napáchat pořádné škody. Přečtěte si,...
Nerada jdu s davem, říká šedesátiletá influencerka, která se nebojí stárnout
Šedesátiletá influencerka a modelka Monika Exlerová boří zažité představy o věku v módním i online světě. Na sociálních sítích inspiruje tisíce sledujících sebevědomím, přirozeností a stylem, který...
Vzala si o čtyřicet let staršího profesora, život s ním si žena pochvaluje
Třiadvacetiletá Minea Pagni se do svého profesora zamilovala v posledním ročníku školy. Láska ovšem byla tajemstvím. Po dokončení školy ho několik let neviděla. Osudné pro ně bylo náhodné setkání v...
Rok 1985 měl dvě tváře. Céčka, spartakiáda a strach v ulicích
Mládež sbírala céčka, v rádiu zněl hlas Michala Davida, školy a pracovní kolektivy nacvičovaly na spartakiádu a v Praze řádil neznámý sériový vrah. Rok 1985 tvoří neopakovatelnou kulisu true crime...
Med je přírodní zázrak a skutečný pokrm bohů. Oslaďte si život
Med není jen sladká radost, ale voňavý svět tisíců chutí, barev a příběhů. Vzniká z nektaru i medovice, z práce pilných včel a z magie přírody, která v každé kapce ukrývá elixír zdraví, tradice i...