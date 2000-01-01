náhledy
Úrazy na place, pódiu nebo v zákulisí? Slavné osobnosti odhalily, jak se zranily, protože šly do všeho po hlavě. Nepozornost mohla mít fatální následky, ale díky včasným zásahům lidí okolo nich jsou známé hvězdy stále mezi námi. Podívejte se do naší galerie, které VIP měli „namále“.
Zpěvačka Lady Gaga v roce 2012 utrpěla přímo na pódiu otřes mozku. Když vystupovala na jevišti a tančila, praštila se do hlavy o železnou tyč. „Zatmělo se mi před očima, musela jsem jít z pódia do zákulisí, abych se tam vzpamatovala. Myslela jsem, že už to dál neodzpívám, ale zvládla jsem to. Vrátila jsem se před publikum a řekla jim, že mám otřes mozku, ale koncert dokončím,“ uvedla zpěvačka pro People.
I zpěvák Enrique Iglesias měl nehodu na pódiu, když byl v absolutním zápalu zpěvu, zranil se. Během vystoupení chtěl chytit létající dron s kamerou, aby mohl natáčet publikum, ale omylem chytil špatnou část zařízení a vážně si pořezal ruku a prsty. Nakonec show dokončil, ale s rukou omotanou krvavým tričkem a své fanoušky dost vyděsil.
Hudebník Frank Zappa byl na jednom ze svých vystoupení napaden. Útok nečekal, takže se nebránil a nakonec byl shozen z pódia. Vše vypadalo velmi nebezpečně a fanoušci měli strach, že byl zabit. „Hlavu jsem měl na rameni a krk jsem měl ohnutý, jako by byl zlomený. Měl jsem tržnou ránu na bradě, díru v zadní části hlavy, zlomené žebro a zlomenou nohu. Jedna ruka byla ochrnutá,“ uvedl později. Jen zázrakem přežil.
Raper Killer Mike si natrhl rameno, když se snažil chránit svého partnera z Run the Jewels, El-P, poté, co se ho fanoušek pokusil na pódiu napadnout. Lékař Killerovi Mikovi řekl, aby zrušil zbytek turné a odpočinul si, ale on to odmítl se slovy: „Řekl jsem: ‚Pane doktore, já z turné neodjíždím – turné pokračuje!‘“
Během koncertu v roce 2015 spadl hudebník Dave Grohl ze skupiny Foo Fighters z pódia a zlomil si nohu. Později se na pódiu znovu objevil a řekl: „Možná nebudu moct chodit ani běhat, ale pořád můžu hrát na kytaru a křičet.“
Hudebník James Hetfield utrpěl popáleniny na ruce i části trupu poté, co se postavil na pódiu na místo, kde měly šlehat plameny. Ačkoli byl před koncertem upozorněn na to, kam nemá chodit, v zápalu vystoupení na to zapomněl a nehoda byla na světě. „Viděl jsem, jak se mi škvaří kůže, jak se peče maso. Bylo to neskutečně děsivé. V tu chvíli jsem byl v šoku a necítil bolest,“ uvedl později.
Zpěvačku Keshu mohl rovnou na pódiu zabít výboj elektrického proudu. Zatímco si „hrála“ s kabely a strkala si je mezi nohy, dostala ránu od elektriky přímo do vagíny. Naštěstí to nedopadlo fatálně a po krátké pauze mohla dál pokračovat se zpěvem. „Zpětně jsem si uvědomila, jaké jsem měla štěstí. Byl to hodně intenzivní zážitek, ale nechtěla bych si ho zopakovat,“ sdělila fanouškům.
Přímo během hudebního vystoupení se zranila i zpěvačka Pink. Ta byla v postroji určeném k létání nad fanoušky odhozena velkou rychlostí do železné konstrukce. „Byl to šok, bolest a strach, že jsem si přelámala páteř,“ uvedla. Štěstěna jí ale byla nakloněna a nakonec byla v pořádku a vyvázla jen s modřinami a naraženinami.
Během turné s Rolling Stones v jižní Francii v roce 1966 byl Mick Jagger zasažen židlí do obličeje, což mu způsobilo monokl pod okem. Nakonec koncert opustil a šel do nemocnice, kde mu zašili obočí. „Byl jsem vyděšený, že přijdu o oko. Už jsem myslela na to, jak asi budu vypadat se skleněným okem a co všechno budu schopen jen s jedním okem vidět,“ svěřil se po letech.
Během svého působení v kapele One Direction si hudebník Niall Horan poranil koleno a podstoupil kvůli tomu operaci. Nějaký čas musel mít klidový režim a pak mu lékař opět povolil řádit na koncertech. O několik měsíců později mu pak jeden z rozdováděných fanoušků hodil na pódium kus židle a zasáhl ho do zraněného kolene. „Viděl jsem před očima hvězdičky a byl tak otupěný bolestí, že jsem nevnímal okolní svět. Nějak jsem se odpotácel do zákulisí a tam se o mě okamžitě postarali,“ uvedl.
Zpěvačka Grimes byla během koncertu v Dublinu zasažena elektrickým proudem poté, co se jí porouchala sluchátka. V nyní smazaném tweetu napsala: „Dubline! Milionkrát se omlouvám, že mi selhal pedál a zasáhl mě elektrický proud, ale mám slzy v očích, že jste byli tak úžasní.“
Zpěvačka Kate Patti Smithová během vystoupení spadla z pódia, když se točila s kytarou v ruce a způsobila si ošklivá zranění. Pád z téměř pěti metrů přežila jen zázrakem. „Byl to ošklivý pád. Zlomila jsem si lebku, několik obratlů v krku, záda a kostrč. Zlomila jsem si pár zubů. Bylo to vážné. A dodnes mám určité následky. nikdy se mi plně nevrátil zrak. Nemám takový rozsah pohybu, jaký jsem měla dřív, stáli při mně všichni svatí,“ podotkla.
Herečka Margot Robbie si způsobila zranění během trénování na vystoupení ve filmu Já, Tonya. Tehdy na ledě zkoušela triky a vyhřezla si ploténku. Extrémně bolestivé zranění řeší dodnes. „Často mě bolí záda. Musím cvičit, chodím na fyzioterapii, ale mnohdy se neobejdu bez silných léků na bolest,“ sdělila.
Herečka Isla Fisherová se málem utopila, když natáčela snímek Podfukáři. Když byla v nádobě s vodou, došel jí dech. „Štáb si myslel, že je to součást role. Chvíli trvalo, než jim došlo, že se ve skutečnosti opravdu topím,“ uvedla pro People.
Herec Gary Oldman vykouřil tolik doutníků jako postava Winstona Churchilla ve snímku Nejtemnější hodina, že se přiotrávil nikotinem. A od té doby doutníky nemůže ani vidět.
Herec Tom Hanks se poranil během natáčení filmu Trosečník. Měl otevřenou ránu na noze, kterou nechtěl ošetřit. Nakonec se ukázalo, že to byl špatný nápad, protože se mu do poranění dostala stafylokoková infekce. „Měl jsem štěstí, že se na to přišlo včas. Stačil by jeden další den s infekcí a měl bych otravu krve, která by mohla přivodit smrt,“ sdělil.
Herečka Halle Berry si z natáčení jednou odnesla dvě zlomená žebra. „Bojovala jsem se skutečným zápasníkem MMA a asi si neuvědomil, že má před sebou křehkou ženu,“ smála se. Tehdy jí ale do smíchu nebylo vůbec.
Herec Zac Efron během cestování kvůli natáčení vlastní dokumentární série chytil břišní tyfus. „Měl jsem namále. Přicházely ke mně myšlenky na konec,“ uvedl.
Herečka Natalie Portmanová si během natáčení Černé labutě vykloubila rameno a posunula žebro. Odmítla ošetření na place a v bolestech vše dotočila. Teprve na sklonku dne se rozhodla jet do nemocnice, kde se nechala ošetřit.
Herec Tom Cruise si zlomil kotník při natáčení kaskadérského seskoku v Mission Impossible 6. Tento bolestivý zážitek si bude moct připomínat do smrti. Natočená scéna totiž ve filmu zůstala.
Herečka Priyanka Chopra se chystala zahrát akční scénu pro svou roli ve filmu Quantico. A pak utrpěla otřes mozku, když cestou na natáčení upadla. Stalo se to ještě před tím, než vůbec došla na plac.
