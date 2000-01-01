náhledy
Někdy jsou herci buď tak uvolnění nebo tak nervózní, že na sebe v rozhovorech prozradí i to, co by normálně neřekli. Možná toho pak litují, ale vzít zpátky se to především v přímém přenose nedá. Podívejte se do naší galerie, co všechno na sebe odhalili. Prořekl se Ryan Gosling, Uma Thurmanová a další.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herci Ashton Kutcher a Mila Kunisová omylem přiznali, že nejsou velkými příznivci koupání. Oba mají za to, že přílišné koupele lidem škodí. A stejně to praktikují i u dětí. „Mýt se několikrát denně je vlastně docela za hranou. A děti se nepotí, nemyslím si, že by měly být naložené v koupeli každý den. Jejich kůže je citlivá,“ uvedla herečka v rozhovoru v Armchair podcast a její muž jí přitakával.
Autor: AP
Herec Ben Affleck v poslední době nepředváděl zrovna kousky hodné milované hollywoodské hvězdy. Když se mu rozpadlo manželství s Jennifer Lopezovou, fanoušci na něj poněkud zanevřeli. A když si pak pustil pusu na špacír, nebyl na tom o moc lépe. „Mám na zádech tetování, které vzniklo za dost divných okolností a rozhodně jsem při tom nebyl střízlivý,“ uvedl v Late night show.
Autor: AP
Herečka Keira Knightley uvedla na pravou míru po letech, proč měla na sobě během natáčení snímku Láska nebeská čepici. „Víte, bylo mi sedmnáct. To je docela bláznivé období. A měla jsem na hlavě obrovský pupínek, který prostě nešel zakrýt. Nešlo to nasvítit, nešlo to zamazat. Nešlo s tím nic dělat, šlo to jen zakrýt čepicí. Tak to bylo,“ smála se v pořadu The Tonight Show.
Autor: Reuters
„Lidé mi říkají, že jsem podobný herci Noahu Centineo. Prý jsme jako otec a syn. Ale já vám řeknu jednu věc, takhle já jsem v jeho věku rozhodně nevypadal. Bože, kéž bych vypadal jako on. Ale ne, já vypadal otřesně. Vážně. Noahu, vypadáš skvěle,“ uvedl v pořadu Jimmyho Fallona.
Autor: AP
Modelka Karlie Klossová omylem prozradila něco o své dobré kamarádce zpěvačce Taylor Swiftové. „Je vážně skvělá a talentovaná. A umí kýchat tak nahlas. Kýchá nahlas jako chlap. Je to šílené,“ uvedla v pořadu What Happens Live.
Autor: AP
Youtuberka Lilly Singhová popsala své první setkání s bývalým prezidentem USA Barackem Obamou. „Vzhlížela jsem k němu. A pak ho konečně potkám a jsem tak nervózní. Opravdu jsem mu řekla: Ahoj, kámo, jak to jde. Jsi vážně borec. Stydím se za to dodnes,“ sdělila v show Jimmyho Fallona.
Autor: AP
Kuchař Gordon Ramsay v show Jamese Cordona uvedl, že jednou snědl sandwich, na kterém byla plíseň. Bylo to v době, kdy byl na střední škole a měl zkrátka hlad. Dnes je jedním z nejuznávanějších světových šéfkuchařů.
Autor: Profimedia.cz
Herec Milo Ventimiglia prozradil něco na svou hereckou kolegyni Fergie. „Nikdo nemá rád líbací scény ve filmu. Myslím tím herce. Ještě jsem nezažil nikoho, kdo by si užíval, že někoho líbá před zraky dalších lidí a před kamerou. Takže to je vždy trochu stres, ale už jsem si zvykl. Fergie ale opravdu byla úplně na nervy, když se měla líbat se mnou. Tak jsem jí řekl: Zapomeň na to, že jsi zrovna vdaná. Zkus si myslet, že já jsem tvůj muž. A jen co s tím líbáním skončíme, zase budeš manželka Joshe Duhamela,“ smál se v rozhovoru pro Jamese Cordena.
Autor: AP
Herec Winston Duke se rozpovídal o vztahu se svou matkou. „Myslím, že to asi moc lidí neví, ale mojí nejlepší kamarádkou je máma. Vždycky taková byla. Nemusel jsem se bát jí cokoli říct. Jakýkoli problém byl, vyřešili jsme ho společně. Přál bych takový vztah všem dětem,“ sdělil.
Autor: AP
Herečka Kathy Batesová uvedla, že jednou málem poslala do háje herce Adama Sandlera s celým jeho projektem. „V roce 1998 se ke mně dostal scénář k filmu Vodonoš, kde jsem měla hrát. Četla jsem to a pak jsem to zahodila do koše s komentářem, že to stojí za hovno. Viděla to moje neteř, vyndala to z koše a chtěla si přečíst, o co jde. Pak mi říká: Hej, hraje tam Adam Sandler. Je to legenda. To musíš vzít! A nakonec z toho byl neskutečně zábavný projekt a já jsem byla vděčná za to, že jsem do něj šla. Díky mé neteři,“ uvedla
Autor: AP
Herec Matt LeBlanc prozradil detaily z natáčení legendárního seriálu Přátelé. „Kdo zná seriál Přátelé, musí si rozhodně vybavit opici, která se jmenovala Marcel a oblíbil si ji Ross. Ve skutečnosti ji ale David Schwimmer moc nemusel a nejvíc jsem ji miloval já. A navíc to byla ve skutečnosti opičí dám a a jmenovala se Katie. Jednou dokonce utekla a v kulisách ji hledali asi hodinu a půl. Už to vypadalo, že se nikdy nenajde, ale pak díky mně vylezla,“ smál se herec v rozhovoru pro Jimmy Kimmel LIVE.
Autor: Profimedia.cz
„Vždy jsem snila o rodině a dětech a cítím obrovský vděk za to, že mám děti. Ale zároveň se nebojím přiznat, že toho je někdy na mě moc. Nedávno jsem se zavřela do své šatní skříně mezi kabáty. Slyšela jsem, jak se děti ptají mého muže, kde jsem. A najednou mi mezi těmi kabáty bylo tak skvěle. Bývala bych ta, pobyla i delší dobu. Být pracující máma je vyčerpávající,“ sdělila herečka Lea Michele v talk show Drew Barrymore.
Autor: Reuters
„Můj život se proměnil v naprostý chaos, když jsem se dozvěděla, že mám lobulární karcinom prsu a zároveň mi ten den volala moje sestra, že musím okamžitě skočit na letadlo a letět za naším tátou, protože to s ním nevypadá dobře. Bohužel už jsem se s ním nestihla rozloučit. Myslela jsem, že už nemůže být lépe, ale můj manžel mě držel nad vodou,“ uvedla herečka v show Drew Barrymore. Jen krátký čas na to bohužel zemřela i hereččina maminka.
Autor: AP
„Miluji natáčení filmů a ten úžasný proces tvorby. Když jsem v tom zápalu, dává mi to tolik. Ale pak je tu ta část herectví, která sebou nese ne vždy příjemné věci. Třeba jako představení filmu po světě. Možná to vypadá, že jsem šťastná. Ale jen se snažím to mít za sebou, vynést ty krásné šaty na premiéře a pak zase být doma v teplákovce,“ uvedla herečka Zendaya pro People.
Autor: Profimedia.cz
„Asi by do mě málokdo řekl, že je mým nejoblíbenějším oděvem vytahané triko, které mám už několik let a tepláky. Myslím, že kdyby mě někdo tak potkal na ulici a na chvíli by si řekl, že to mohu být já, musel by si vzápětí říct, že tohle by na sebe přeci žádná herečka nevzala,“ přiznala se smíchem v rozhovoru s Drew Barraymore herečka Elisabeth Mossová.
Autor: AP
Herec Ryan Gosling si dlouho hlídal své soukromí a moc toho nenapovídal ani o své žene Evě Mendesové. V show Drew Barrymore ale omylem řekl i něco o svých dcerách. „Vždy mi nechávají různé podivné dárečky na podivných místech. Nejraději mi schovávají věci do bot nebo do kapes, abych si na ně během dne vzpomněl. Takže mi třeba daly do kapsy rozmačkané hranolky, které na sobě měly namalovaný obličej,“ sdělil.
Autor: Falcon
Herečka Angourie Rice na sebe prozradila velmi roztomilou zálibu. „Kdekoli natáčím, v jakémkoli novém městě, vždy jdu do knihovny a půjčím si tam nějaké knihy. Za dobu natáčení je přečtu a pak vrátím, ale nechávám si karty z knihovny a pak si je doma schovávám a už jich mám pěknou sbírku,“ uvedla pro People.
Autor: Profimedia.cz
Herec Elijah Wood na sebe prozradil, že občas vůbec nezvládá rodičovství. „Jsou momenty, kdy vůbec nevím, co mám dělat. A jsem bezmocný a mám pocit, že nemohu nějakou situaci vyřešit, nevím, co dělat. Ale pak si vždy uvědomím, že je to jen období, které přejde a nakonec se vždy všechno vyřeší. To mě drží nad vodou,“ uvedl v rozhovor s herečkou Drew Barrymore.
Autor: AP
Když se herečky Umy Thurmanové v rozhovoru ptali na to, jak zvládala nástrahy rodičovství, přiznala jednu výchovnou metodu, která podle mnohých rozhodně nebyla správná. „Můj syn měl občas takové propady, byl nepříčetný, s něčím nesouhlasil a já jsem z toho byla vyřízená. Ale v tu chvíli jsme mu řekla, že když dokáže rozčílit mě v takové situaci, nemusí se bát žádné jiné životní situace, protože když dokáže rozdrtit svou mámu, nic už mu nemůže stát v cestě,“ smála se.
Autor: ČTK
Herec Andrew McCarthy na sebe prozradil, jak se cítí jako idol žen a dívek. „Kdysi se mě někdo zeptal, jak se cítím, když vím, že mě tolik žen na světě milovalo a miluje. A je to skvělý pocit. Prý mě některé ženy mají na plakátu doma. Ne vážně, teď bez legrace. Je to vlastně docela zvláštní,“ smál se v rozhovoru s Jimmy Kimmelem.
Autor: Profimedia.cz