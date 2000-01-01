Léta je známe pod jedním jménem a mnohdy by málokoho nepadlo, že se některé slavné osobnosti ve skutečnosti jmenují úplně jinak. Hvězdy se ke změně rozhodly především kvůli kariéře a nutno uznat, že to ve většině případů byla správná volba. Podívejte se do naší galerie, která vám prozradí víc.
Autor: koláž iDNES.cz
Freddie Mercury se rodným jménem jmenoval Farrokh Bulsara. Přezdívku „Freddie“ získal od svých spolužáků během studií na britské internátní škole v Indii. Příjmení „Mercury“ začal používat až kolem roku 1970 při založení skupiny Queen, tehdy se inspiroval textem vlastní písně My Fairy King, kde zpívá o „Mother Mercury“.
Autor: Profimedia.cz
Elton John se původně jmenoval Reginald Kenneth Dwight. V roce 1972 si jméno úředně změnil na Elton Hercules John.
Autor: Willy Sanjuan/Invision/AP, AP
Vin Diesel se původně jmenoval Mark Sinclair Vincent. Jméno Vin Diesel začal používat až později jako umělecké jméno, když pracoval jako vyhazovač v nočních klubech v New Yorku. „Vin“ vzniklo zkrácením jeho příjmení Vincent a „Diesel“ byla přezdívka od jeho přátel, protože měl neustále spoustu energie.
Autor: Profimedia.cz
Whoopi Goldbergová se dříve jmenovala Caryn Elaine Johnsonová. Své umělecké jméno si zvolila až později v průběhu života.
Autor: AP
Nicolas Cage se původně jmenoval Nicolas Kim Coppola. Narodil se do slavné filmařské rodiny (jeho strýcem je známý režisér Francis Ford Coppola, který natočil například Kmotra). Nicolas se však na začátku své kariéry rozhodl jméno změnit, aby se vyhnul obviněním z nepotismu a nemusel čelit tlaku, že úspěchu dosáhl jen díky svému slavnému příjmení.
Autor: AP
Lana Del Rey se rodným jménem jmenuje Elizabeth Woolridge Grantová. Před přijetím svého současného uměleckého pseudonymu vystupovala také pod jinými jmény, například Lizzy Grantová, May Jailerová nebo Sparkle Jump Rope Queen.
Autor: Profimedia.cz
Jamie Foxx se dříve jmenoval Eric Marlon Bishop. Pseudonym Jamie Foxx si zvolil v roce 1989, když začínal jako stand-up komik. Udělal to z velmi praktického důvodu: na komediálních večerech si všiml, že ženy byly vyvolávány na pódium mnohem dříve než muži. Zapsal proto na seznam unisex jméno „Jamie“, aby organizátory zmátl a dostal se na řadu rychleji. Příjmení „Foxx“ si pak vybral jako poctu svému oblíbenému komikovi Reddu Foxxovi.
Autor: AP
Miley Cyrusová se dříve jmenovala Destiny Hope Cyrusová. Jméno Miley vzniklo z její dětské přezdívky „Smiley“ (Smajlik), protože se jako miminko neustále usmívala. V roce 2008 si své jméno oficiálně a úředně nechala změnit na Miley Ray Cyrus (prostřední jméno Ray zvolila na počest svého dědečka, politika Ronalda Raye Cyruse).
Autor: Profimedia.cz
Michael Keaton se původně jmenoval Michael John Douglas. Své umělecké jméno si musel změnit na začátku kariéry v 70. letech, protože podle tehdejších pravidel hereckých odborů (Screen Actors Guild) nesměli mít dva členové totožné jméno. V té době již v Hollywoodu působil slavný herec Michael Douglas a televizní moderátor Mike Douglas. Příjmení „Keaton“ si tehdy vybral víceméně náhodně z telefonního seznamu.
Autor: AP
Lucie Bílá se původně jmenovala Hana Zaňáková. Už na začátku své kariéry, v polovině osmdesátých let, ale začala používat toto umělecké jméno, které jí vymyslel producent a manažer Petr Hannig.
Autor: Profimedia.cz
Michal David se rodným jménem jmenoval Vladimír Štancl. Umělecké jméno si zvolil na začátku své hudební dráhy.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Zpěvačka Heidi Janků měla původně příjmení Hantlová. Nové příjmení měla díky dnes již bývalému manželovi Zbyňkovi Janků.
Autor: Václav Nekvapil, archiv Heidi Janků
Zpěvačka Petra Janů se původně jmenovala Jana Petrů. Jedná se o její vlastní rodné jméno. K vytvoření uměleckého pseudonymu Petra Janů se rozhodla na začátku své profesionální kariéry (v době působení v divadle Semafor). Důvodem bylo to, že na české hudební scéně již tehdy úspěšně vystupovala jiná, starší zpěvačka stejného jména.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Lady Gaga se od narození jmenuje Stefani Joanne Angelina Germanotta. Oficiálně si jméno nezměnila, ale celosvětově je známá jako Lady Gaga.
Autor: Profimedia.cz
Katy Perry se dříve jmenovala Katheryn Elizabeth Hudsonová. Jedná se o její rodné jméno. Na začátku své hudební kariéry vystupovala jako Katy Hudson a pod tímto jménem dokonce v roce 2001 vydala své první (gospelové) album.
Autor: Reuters
Calvin Harris se dříve jmenoval Adam Richard Wiles. Jméno Calvin Harris je pouze jeho umělecký pseudonym, který začal používat na začátku své hudební kariéry. V osobním životě a mezi přáteli stále používá své rodné jméno Adam.
Autor: Reuters
Natalie Portmanová se v rodném Izraeli narodila jako Neta-Lee Heršlagová. Když se jako dítě přestěhovala s rodinou do USA, začala používat anglickou podobu svého křestního jména, tedy Natalie. Umělecké příjmení Portman (původní dívčí příjmení své babičky z matčiny strany) přijala hned na začátku své kariéry ve třinácti letech, kdy točila svůj první film Léon.
Autor: Profimedia.cz
Charlie Sheen se narodil jako Carlos Irwin Estévez. Jméno „Charlie Sheen“ je pouze jeho umělecký pseudonym. Své rodné jméno Carlos Estévez si legálně nikdy nezměnil a stále ho používá na úředních dokumentech a v běžném životě. „Příjmení“ Sheen používá i jeho otec Ramón Gerardo Antonio Estévez, kterého svět zná jako Martina Sheena.
Autor: AP
Americká herečka Demi Moore se rodným jménem jmenovala Demi Gene Guynesová. Slavné příjmení Moore získala v roce 1980, kdy se jako osmnáctiletá provdala za rockového hudebníka Freddyho Moora.
Autor: Profimedia.cz
Gigi Hadidová se nikdy oficiálně nepřejmenovávala, ale „Gigi“ je pouze její celosvětově známá přezdívka a umělecké jméno. Její skutečné rodné jméno je Jelena Noura Hadidová.
Autor: Reuters
Dara Rolins se dříve jmenovala Darina Gambošová.
Autor: Instagram @dararolins_vermi
Martin Maxa se ve skutečnosti jmenuje Ivan Varga. Jméno Martin Maxa je pouze umělecký pseudonym, který začal používat s nástupem své hudební kariéry.
Autor: Archiv M. Maxy
Xindl X se vlastním jménem jmenuje Ondřej Ládek. Předtím, než začal vystupovat pod svým současným uměleckým jménem, působil v hiphopovém projektu Rap Masters (kde vystupoval pod pseudonymem Láďa či Láďa Rap) a v roce 2007 zvítězil v písničkářské soutěži Česko hledá písničkáře ještě pod svým vlastním jménem Ondřej Ládek. Pseudonym Xindl X přijal až v roce 2008 s vydáním svého debutového alba Návod ke čtení manuálu.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Anna K. se od narození jmenuje vlastním jménem Lucianna Krecarová.
Autor: Anna Kovačič
Shania Twain se narodila jako Eilleen Regina Edwardsová. Shania Twain je jejím uměleckým pseudonymem.
Autor: Profimedia.cz
Marilyn Manson se vlastním jménem jmenuje Brian Hugh Warner. Své umělecké jméno, které používá jako frontman stejnojmenné kapely, si vytvořil na začátku své hudební kariéry na přelomu 80. a 90. let. Vzniklo kombinací jmen dvou ikonických postav americké kultury. Herečky a masového vraha.
Autor: Live Nation
Zpěvačka Halsey se dříve před zahájením své hudební kariéry jmenovala Ashley Nicolette Frangipane. Své umělecké jméno „Halsey“ si zvolila jako anagram svého křestního jména (Ashley) a zároveň podle stanice metra Halsey Street v Brooklynu, kde trávila hodně času jako teenager.
Autor: ČTK
Portia de Rossi se narodila jako Amanda Lee Rogersová. V roce 1988, kdy jí bylo patnáct let, si jméno legálně změnila na Portia de Rossi. Později, po svatbě s moderátorkou Ellen DeGeneresovou, si v roce 2010 legálně změnila jméno na Portia Lee James DeGeneresová, ačkoliv v profesním životě stále používá jméno Portia de Rossi.
Autor: AP
Chuck Norris se oficiálně jmenoval Carlos Ray Norris. Chuck byla jen jeho přezdívka.
Autor: Profimedia.cz
Ben Cristovao si jen trochu zkrátil své celé jméno. Oficiálně se totiž jmenuje Ben da Silva Cristóvão.
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Marilyn Monroe se původně jmenovala Norma Jeane Mortensonová. Krátce po narození byla pokřtěna jako Norma Jeane Bakerová (podle příjmení prvního manžela její matky, které v té době rodina používala). Jméno Marilyn Monroe začala používat v roce 1946, kdy podepsala svou první filmovou smlouvu se studiem 20th Century Fox. Bylo jí tehdy doporučeno, aby si vybrala umělecké jméno.
Autor: ČT
Kirk Douglas se původně jmenoval Issur Danielovitch (byl známý také jako Isadore Demsky). Narodil se do rodiny židovských imigrantů z dnešního Běloruska. Jméno Kirk Douglas přijal legálně předtím, než během druhé světové války vstoupil do řad Námořnictva Spojených států amerických.
Autor: Profimedia.cz
Alicia Keys se narodila jako Alicia Augello Cooková. Jméno „Keys“ (v překladu klávesy) si vybrala jako svůj umělecký pseudonym na začátku své hudební kariéry. Zvažovala také jméno „Alicia Wilde“, ale její matka jí to rozmluvila, protože to prý znělo jako jméno pro striptérku.
Autor: AP
Michael Caine se původně narodil jako Maurice Joseph Micklewhite. Během své rané herecké kariéry nejprve používal umělecké jméno Michael Scott. Protože se však v Londýně objevil jiný známý herec stejného jména, musel si narychlo vybrat nové. Zvolil si jméno Michael Caine (podle filmu The Caine Mutiny / Vzpoura na lodi Caine, který tehdy viděl v kině).
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Meg Ryanová se dříve rodným jménem jmenovala Margaret Mary Emily Anne Hyra. Když na začátku své kariéry vstupovala do herecké asociace Screen Actors Guild, vybrala si jako své umělecké příjmení Ryan, což bylo rodné příjmení její babičky z matčiny strany. Jméno Meg je pak běžná zkrácenina jejího křestního jména Margaret.
Autor: AP
Frank Ocean se původně jmenoval Christopher Breaux. V roce 2010 si legálně zažádal o změnu jména na Frank Ocean, což se oficiálně potvrdilo a vstoupilo v platnost v dubnu 2015.
Autor: Reuters
Olivia Wilde se původně jmenovala Olivia Jane Cockburnová. Své umělecké příjmení „Wilde“ si zvolila během studia na střední škole jako poctu slavnému irskému spisovateli Oscaru Wildeovi. Důvodem pro změnu byla také snaha chránit soukromí své rodiny, jejíž členové byli známými novináři a spisovateli.
Autor: Profimedia.cz
Travis Scott se vlastním jménem jmenuje Jacques Bermon Webster II. Své současné umělecké jméno si zvolil jako poctu svému oblíbené strýci, který se jmenoval Travis, a raperovi Kid Cudimu, jehož vlastní jméno je Scott Mescudi.
Autor: Reuters
Judy Garlandová se původně jmenovala Frances Ethel Gummová. Své rodné jméno si změnila v roce 1934, kdy se svými sestrami vystupovala ve vaudevillu jako „The Gumm Sisters“. Jméno „Garland“ si trio vybralo na doporučení herce George Jessela a křestní jméno „Judy“ si zvolila krátce poté podle populární písně té doby.
Autor: Profimedia.cz
Post Malone se ve skutečnosti jmenuje Austin Richard Post. Jméno „Post Malone“ nikdy nebylo jeho oficiálním rodným jménem, ale jedná se o jeho umělecký pseudonym, který používá od začátku své hudební kariéry.
Autor: Live Nation
Rodné a vlastní jméno režiséra Spikea Leeho je Shelton Jackson Lee. Přezdívku „Spike“ mu dala v dětství jeho matka kvůli jeho tvrdohlavé a odhodlané povaze. Později toto jméno začal oficiálně používat ve své filmové kariéře.
Autor: Vincent Carchietta, Reuters
Viktor Sheen na začátku své hudební kariéry vystupoval pod uměleckým jménem Charles Sheen. Narodil se ale v Kazachstánu jako Viktor Dundych.
Autor: Esquire
Muhammad Ali se dříve jmenoval Cassius Marcellus Clay Jr. Své jméno si změnil v roce 1964 poté, co oficiálně konvertoval k islámu a přidal se k organizaci Nation of Islam.
Gene Simmons (baskytarista a zpěvák skupiny Kiss) se narodil jako Chaim Witz. Po přestěhování s matkou z Izraele do USA si legálně změnil jméno na Gene Klein (Klein bylo rodné příjmení jeho matky za svobodna). Teprve později, když vstoupil do hudebního světoznámého showbyznysu, začal používat umělecké jméno Gene Simmons.
Autor: Jan Salač, MAFRA, ČTK
Stevie Wonder se narodil jako Stevland Hardaway Judkins. Později jeho matka změnila jeho příjmení na Morris, takže jeho občanské jméno je Stevland Hardaway Morris. Umělecké jméno „Stevie Wonder“ mu dal zakladatel hudebního vydavatelství Motown, Berry Gordy, když ho jako jedenáctiletého chlapce podepsal jako „Little Stevie Wonder“.
Autor: ČTK
Rodné jméno Billie Holiday bylo Eleanora Faganová.
Autor: William P. Gottlieb / Wikimedia, Creative Commons
Sigourney Weaverová se dříve jmenovala Susan Alexandra Weaverová. Když jí bylo čtrnáct, rozhodla se změnit si křestní jméno na Sigourney podle vedlejší postavy jménem Sigourney Howardová z románu Velký Gatsby od Francise Scotta Fitzgeralda. Důvodem bylo mimo jiné to, že se jí zdálo jméno „Susie“ příliš krátké pro její tehdejší vysokou postavu.
Autor: Falcon, Getty Images
Jean-Claude Van Damme se vlastním jménem narodil jako Jean-Claude Camille François Van Varenberg. Příjmení „Van Varenberg“ si změnil na začátku své kariéry v USA kvůli tomu, že bylo pro anglicky mluvící publikum a producenty příliš dlouhé a těžko vyslovitelné. Umělecké jméno Van Damme přijal na počest zesnulého syna svého dobrého rodinného přítele. Krátce předtím v Americe vyzkoušel také pseudonym Frank Cujo.
Autor: Profimedia.cz
Ringo Starr se narodil jako Richard Starkey. Své umělecké jméno přijal na začátku své hudební kariéry.
Autor: David Neff, MAFRA
David Bowie se původně jmenoval David Robert Jones. Narodil se s tímto jménem 8. ledna 1947 v Londýně. Umělecké jméno David Bowie začal používat v roce 1965, aby si ho lidé nepletli s tehdy velmi populárním zpěvákem Davym Jonesem ze skupiny The Monkees.
Autor: Profimedia.cz
Jon Bon Jovi se dříve jmenoval John Francis Bongiovi Jr. Své umělecké jméno „Jon Bon Jovi“ začal používat až na začátku 80. let po založení své slavné kapely, a to na doporučení nahrávací společnosti. Důvodem byla snaha zjednodušit výslovnost a zápis jeho původního italského příjmení pro americké publikum.
Autor: AP
Majk Spirit se narodil jako Michal Dušička.
Autor: Teki Shine/FTV Prima
Gene Hackman se od narození jmenoval Eugene Allen Hackman. Jméno „Gene“ byla pouze běžná zkrácenina jeho rodného křestního jména Eugene.
Autor: Profimedia.cz
Iggy Pop se narodil jako James Newell Osterberg Jr. Jméno „Iggy“ získal na střední škole podle své první kapely The Iguanas, kde hrál na bicí. Příjmení „Pop“ si přidal o něco později podle místního kluka jména Jim Popp, kterému se podobal. Spojením těchto přezdívek vzniklo jeho slavné umělecké jméno.
Autor: Reuters
Lou Fanánek Hagen se vlastním jménem narodil jako František Moravec. Během svého života si však nechal své jméno oficiálně změnit na úřadě, takže jeho současné civilní jméno v občanském průkazu je František Hagen Moravec.
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Skutečné rodné jméno slavné herečky Audrey Hepburnové bylo Audrey Kathleen Rustonová.
Autor: Profimedia.cz
Jodie Fosterová se narodila jako Alicia Christian Fosterová. Jméno „Jodie“ nebylo oficiální změnou jména v dospělosti, ale přezdívka, kterou jí dali její sourozenci ještě v dětství (podle partnerky jejich matky, která se jmenovala Jo Dominique). Tuto přezdívku začala používat i profesionálně od začátku své herecké kariéry.
Autor: AP