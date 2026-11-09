|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Zná je celý svět, ale pod jiným jménem. Jak se slavné hvězdy jmenují doopravdy
Léta je známe pod jedním jménem a mnohdy by málokoho nepadlo, že se některé slavné osobnosti ve skutečnosti jmenují úplně jinak. Hvězdy se ke změně rozhodly především kvůli kariéře a nutno uznat, že...
Sexy, průsvitné, oblečené obráceně. Šaty Jane Birkinové se zapsaly do dějin
Šedesátky byly v módě dobou divokou a revoluční. S nástupem minisukní začaly ženy dávat své křivky nebývale na odiv. Hluboký dekolt byl však stále do velké míry tabu. Proto háčkované šaty herečky...
Kdo je teď nejvíc sexy a v kurzu? Tyto celebrity pobláznily svět
O kom si lidé šuškají? Podívejte se do naší galerie, které hvězdy nyní nedají lidem spát. Ať už díky hereckým výkonům, velkorysosti nebo otevřenosti. Užívají si svůj moment, kdy jsou na výslunní....
Myslíte si, že jíte zdravě? Těchto 20 potravin vás množstvím cukru překvapí
Cukr se neukrývá jen ve sladkostech. Překvapivě velké množství ho mohou obsahovat i potraviny, které běžně považujeme za zdravé. Kolik kostek cukru se ukrývá v ochuceném jogurtu, snídaňových...
Rodina má jedenáct dětí a další je na cestě. V plánu jich mají dvacet
Dvaačtyřicetiletá Karissa Collinsová z Texasu má doma už jedenáct dětí a brzy přivede na svět další. Nejstaršímu potomkovi je patnáct. Těhotenství pro ni není vždy procházkou růžovým sadem, přesto...
KVÍZ: Svatomartinské tradice, husa i víno. Co všechno víte o svatém Martinovi?
Křupavá pečená husa, první doušek mladého vína a napjaté vyhlížení sněhových vloček – svátek svatého Martina patří k nejoblíbenějším milníkům podzimu. Víte, kde se vzala tradice svatomartinských...
Modrooký krasavec pobláznil svět. Jak vypadá jeden z nejžádanějších modelů?
Lucky Blue Smith je americký supermodel, hudebník a influencer, který se stal jednou z nejvýraznějších tváří světové módy v éře sociálních sítí. A není divu. Jeho šarm i píle nedá mnohým spát. Hrdě...
Nepostradatelná vláknina. Kolik jí sníst a v čem je jí nejvíce?
Denně bychom této důležité živiny měli zkonzumovat asi 20 až 35 gramů, většina z nás se ale nedostane ani na polovinu doporučeného množství. Co s tím a v čem ji doplnit?
Dobré jsou i ty špatné. Emoce mají vliv na naše zdraví, neskrývejte je
Vězte, že tady vůbec neplatí, že „méně je více“! Pokud jde o náš citový život, je lepší prožívat ho v celém jeho spektru, včetně pozitivních pocitů, ale i těch negativních. Vysloveně žádoucí jsou od...
Jak si víc užívat dobrou kávu? Občas pít i tu příšernou, říká barista z Británie
Kdysi mu káva vůbec nechutnala, dnes patří k jejím největším světovým znalcům. Britský barista James Hoffmann se stal mistrem světa, založil úspěšnou pražírnu a napsal knihu Bible kávy, která nyní...
I obyčejná chůze může škodit. Proč vás při procházce bolí záda?
Chůze patří k nejpřirozenějším a nejzdravějším druhům pohybu. Jenže i obyčejná procházka může někdy skončit nepříjemnou bolestí zad. Na vině přitom nemusí být jen problémy s páteří, ale také...
Sexy, průsvitné, oblečené obráceně. Šaty Jane Birkinové se zapsaly do dějin
Šedesátky byly v módě dobou divokou a revoluční. S nástupem minisukní začaly ženy dávat své křivky nebývale na odiv. Hluboký dekolt byl však stále do velké míry tabu. Proto háčkované šaty herečky...
Je vám špatně po tučném jídle? Dechový test může odhalit příčinu, říká biochemik
Dech není jen zpráva z plic. Každý výdech v sobě nese stopy toho, co se odehrává v celém těle. Jsou v něm až stovky látek, jejichž rozbor může odhalit některé poruchy trávení, infekci nebo ukázat,...
Missky i modelové v politice. Kdo vyměnil přehlídková mola za politickou moc?
Dříve předváděl modely Prada v Miláně, nyní míří do guvernérského úřadu. Čerstvě zvolený guvernér Iowy Rob Sand připomněl, že cesta do vysoké politiky může vést přes přehlídková mola. Není přitom...
Děti v domovech nepotřebují jenom hračku. Platforma Blíž domovu ukazuje, co jim chybí víc
Jak pomáhat dětským domovům? Nejde jen o další hračky nebo oblečení, děti mnohdy potřebují doučování, zážitky, odbornou pomoc nebo někoho, kdo dětem věnuje svůj čas. Je pro nás důležité, aby podpora...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Zná je celý svět, ale pod jiným jménem. Jak se slavné hvězdy jmenují doopravdy
Léta je známe pod jedním jménem a mnohdy by málokoho nepadlo, že se některé slavné osobnosti ve skutečnosti jmenují úplně jinak. Hvězdy se ke změně rozhodly především kvůli kariéře a nutno uznat, že...
Ani na podzim se nevzdávejte ženskosti. Noste šaty a vrstvěte
Ani chladnější počasí ženskost nezastaví! Šatů ani sukní se nemusíte vzdát jen proto, že už venku není léto. Jen je noste chytře.