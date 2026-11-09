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Zná je celý svět, ale pod jiným jménem. Jak se slavné hvězdy jmenují doopravdy

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Slavní, kteří si pozměnili jméno. Freddie Mercury, zpěvák kapely Queen Elton John na posledním americkém koncertě Vin Diesel (44), herec a režisér. Netřeba představovat, k jeho nejznámějším... Whoopi Goldbergová v New Yorku (27. ledna 2026) Nicolas Cage (New York, 9. dubna 2022) Bruno Mars s cenou za nejlepší popové album. (Grammy 2013) Lana Del Rey v Los Angeles (7. prosince 2024) Jamie Foxx na cenách Grammy v Los Angeles (1. února 2026) Miley Cyrusová Michael Keaton na představení filmu Beetlejuice Beetlejuice v Londýně (30.... Lucie Bílá na tiskové konferenci k muzikálu Obyčejná holka (2. září 2026)
Léta je známe pod jedním jménem a mnohdy by málokoho nepadlo, že se některé slavné osobnosti ve skutečnosti jmenují úplně jinak. Hvězdy se ke změně rozhodly především kvůli kariéře a nutno uznat, že to ve většině případů byla správná volba. Podívejte se do naší galerie, která vám prozradí víc.

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