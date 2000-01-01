náhledy
Máte dva psy a už vám to přijde moc? Oproti některým slavným hvězdám máte mazlíčků ještě dost málo. Podívejte se, kdo ze známých VIP si nemůže pomoct a má doma nespočet psů, koček a jiných domácích mazlíčků. Mike Tyson neodolal tygrům, Ellen Pompeo lamě.
Dědička hotelového impéria Paris Hiltonová je opravdu velkou milovnicí zvířat. Doma má pětatřicet domácích mazlíčků. Aktuálně má například osm psů, tři kočky, šest fretek, prase nebo poníka.
Herečka Selena Gomezová ráda zachraňuje zvířata z útulku. Má sedm psů. Jak asi vypadá její venčení?
Herečka Charlize Theronová měla jeden čas doma deset psů. Pak postupně odcházeli kvůli stáří a dnes má „pouze“ tři.
I zpěvačka Mariah Carey je velkou milovnicí psů. Má jich aktuálně jedenáct a doma pro ně má jednu speciální obrovskou místnost. Také jim pravidelně dopřává lázně a létají s ní na dovolenou.
Moderátorka Oprah Winfreyová má celkem osm psů a dvě kočky. Na její obrovské zahradě se prý zvířata rozeběhnou a jí to dělá velkou radost. Domácí zvířata má jako vlastní děti.
Herečka Mandy Moore s manželem zachránila celkem čtyři psy a tři kočky. Doma tak mají sedm těchto mazlíčků plus ještě akvárium s rybičkami a chameleona.
Producent Howard Stern má pět psů, šest koček a několik zakrslých prasátek. Kromě toho také čas od času pečuje o opuštěná zvířata, která se ocitnou v záchranném centru a potřebují lidský kontakt.
Herec Ian Somerhalder má tři kočky a pět psů. Na svém ranči však chová i další zvířata. Má krávu, prase, kozy, slepice a husy.
Herečka Tori Spellingová má aktuálně pět psů. Když bydlela v domě v Los Angeles, měla také prase, kozu a slepice.
Boxer Mike Tyson měl tygry, plameňáky, varana nebo prasata. Má také několik psů a je vášnivým chovatelem holubů. Těch má stovky.
Herečka Jenna Fischerová miluje kočky a v jednu dobu jich doma měla devatenáct. To je opravdu silná láska ke kočkám.
Manželka zesnulého zpěváka Ozzyho Osbournea Sharon miluje stejně jako on psy. Nyní jich má doma patnáct. Když světu ukazovali prostřednictvím jejich reality show, jak to funguje u nich doma, diváci byli svědky toho, jak nechávají psy kálet na koberce.
Herec Jesse Eisenberg se stará o kočky na dobu neurčitou, než se jim najde nová rodina. Už se mu stalo, že měl u sebe najednou jednadvacet koček.
Modelka Chrissy Teigenová a její manžel hudebník John Legend mají doma celkem šest psů. Kromě toho mají děti morčata a ryby.
Herečka Ellen Pompeo je známá láskou ke zvířatům a na svém ranči má zvířat nespočet. Miluje psy a kočky. Takže mají celkem čtyři psy a čtyři kočky a kromě toho také koně, slepice, prasata, pštrosa nebo lamu.
