|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Slavné hvězdy, které mají plný dům domácích mazlíčků
Nevšední pár se těší na potomka. Lidé jejich nadšení nesdílí
Třiadvacetiletá Jessy Bunny je velkou milovnicí plastik a není tak divu, že se zamilovala do transgender ženy, která má stejný koníček. A co víc, podařilo se jim počít potomka, který co nevidět...
Slavné ženy, které se rády opalují nahoře bez. Kdo u vody odhodil plavky?
Vadí vám opálená ramínka nebo vás jen horní díl bikin nepříjemně tlačí? Nejste samy, i slavné ženy se jim chtějí pokud možno vyhnout a ukazují se nahoře bez. Podívejte se do galerie, které VIP krásky...
Bez sklapovaček i hladovění. Deset rad, jak se zbavit tuku na břiše
Výživoví specialisté upozorňují, že si nejde tak úplně vybrat, z jaké části těla zhubneme. Když však zařadíte do svého životního stylu pár nových návyků, určité výsledky se dostaví. A to nejen v...
Jaké letní šaty nosit po čtyřicítce, aby podtrhly vaši přirozenou krásu
Jaké zvolit letní šaty po čtyřicítce, ve kterých se budete cítit hezčí a mladší? Vsaďte na kvalitu, vzdušné materiály a jednoduché střihy, které podtrhují přirozenost.
Morbidně obézní ženě dávali lékaři rok života. Radikálně zhubla a je šťastná
Osmatřicetiletá Tammy Slatonová z USA výrazně zhubla, ale na těle jí zůstala vytahaná kůže, která jí bránila v běžném pohybu. Po operaci je z ní nový člověk a po letech konečně žije v hubenějším...
Zařiďte si svěží a voňavé léto. Krása začíná už ve sprše
Zůstat v letních vedrech svěží a voňavá, to je téměř titánský úkol. Jsou dny, kdy byste se možná nejraději zavrtala do pořádné hromady ledových kostek. I v takových chvílích ale může pomoci...
Terapie pro vlasy jde do hloubky. Ženám víc záleží na kvalitě
Vše se dnes přesouvá z povrchu do hloubky. A není tomu jinak ani v případě vlasové péče. Klíčovou roli hraje složení a účinné látky. Z běžného mytí vlasů se tak stává rituál podobný tomu, který...
Tichý zabiják cholesterol. Jednoduché tipy, jak ho snížit bez léků
Dostalo se vám u lékaře varování, že máte zvýšenou hladinu cholesterolu a měli byste upravit životosprávu? Hlavně klid, nejste v tom sami. A dá se to zvládnout. Poradíme vám, jak na to.
Peeling ze zbytků chleba, parfém z pekárny. Pečivo je kosmetický trend
Pečivo platí za kuchyňskou stálici – a brzy z něj možná bude i stálice kosmetických taštiček. Chleba, buchty a koláče jsou v kurzu, ať už jde o pleťovou kosmetiku, make-up nebo parfémy. A vypadá to,...
Domácí focaccia
Střední
45 min
Upečte si domácí pečivo původem z Itálie.
Vědec: Nedostatek účinných antibiotik bude za čas stejný problém jako rakovina
Bakterie jsou stále odolnější, potřebujeme vylepšit antibiotika nebo přijít s novými. O obojí se snaží vědecký tým Zdeňka Kameníka z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Proces i dosavadní výsledky...
Slavné hvězdy, které mají plný dům domácích mazlíčků
Máte dva psy a už vám to přijde moc? Oproti některým slavným hvězdám máte mazlíčků ještě dost málo. Podívejte se, kdo ze známých VIP si nemůže pomoct a má doma nespočet psů, koček a jiných domácích...
Jaké letní šaty nosit po čtyřicítce, aby podtrhly vaši přirozenou krásu
Jaké zvolit letní šaty po čtyřicítce, ve kterých se budete cítit hezčí a mladší? Vsaďte na kvalitu, vzdušné materiály a jednoduché střihy, které podtrhují přirozenost.
Moře nás dělá šťastné: prospívá tělu i duši, zajistí lepší spánek
Rozlehlá vodní plocha, šumění vln, jemný písek… Žádné jiné místo vám nedodá tolik energie jako pobřeží. A nejlepší na tom je, že sílu z moře můžete dokonce načerpat i doma.
Jako beruška. Letní puntíky vám zvednou náladu a omladí vás
Veselý, hravý, nestárnoucí a mladistvý vzor, to jsou bez diskuse puntíky. Možná je máte ráda, možná ne, ale rozhodně jsou teď „in“ více než kdy jindy. Otečkujte si léto!
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...
Od garde přes Sally k Tinderu. Jak se změnily láska a seznamování za sto let
O tom, že láska jako cit se ze své podstaty nemění, není pochyb. Ale okolnosti, za kterých nové vztahy vznikaly, co se vědělo o sexu nebo čekalo od vdané ženy, to už je jiná. Za posledních sto let...
Ondřej shodil desítky kil, změnil život a našel novou energii
Když se Ondřej před čtyřicítkou podíval do zrcadla, věděl, že takhle žít nechce. Z původních 150 kilogramů shodil 58 kilo, zbavil se zdravotních potíží a dnes žije aktivně, podniká a inspiruje...