náhledy
Máte pocit, že už to přeháníte s kávou? Nebo máte výčitky, že si kupujete další a další boty? Nejste v tom sami. Ani slavní si neumějí odpustit své poněkud bizarní závislosti. Podívejte se do naší galerie, s čím hollywoodské hvězdy bojují a mnohdy s tím ani nemají v plánu přestat.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Robert Pattinson v minulosti otevřeně hovořil o svých démonech i závislostech. Když ještě nebyl slavný díky filmu Stmívání, trpěl depresemi a pocitem méněcennosti. Místo pomoci terapeuta však sáhl po alkoholu. „Dokázal jsem se z toho dostat sám. Je to pro mě velký vykřičník. Už bych se nechtěl dostat zpět,“ podotkl. Jeho další neřestí jsou cigarety. Těch se jen tak vzdát nedokáže a kouří pouze jednu značku, kterou však nechtěl jmenovat. Mělo by jít o cigarety s příchutí.
Autor: Reuters
Herečka Shay Mitchellová je známá svou láskou ke zdravé stravě, ale nikdy nezapomene do jídla přidat sypané chilli koření nebo rovnou pálivou omáčku. „Vozím si to u sebe na všechny cesty. Miluji tu pálivou chuť na jazyku. Někdy ani necítím, jak něco chutná. A možná to je dobře,“ smála se.
Autor: AP
Herečka Scarlett Johanssonová přiznala také svou závislost týkající se jídla. Je totiž velkou milovnicí kuřecích křidýlek marinovaných v barbecue omáčce. Když musí hubnout kvůli roli a držet diety, stejně si tajně dává oblíbenou pochoutku. „Největší radost by mi udělalo, kdyby mě někdo pozval na večeři a postavil přede mě talíř plný křidýlek,“ uvedla v rozhovoru pro Nicki Swift herečka.
Autor: AP
Herečka Emma Watsonová má neustálou potřebu se nějak vzdělávat, Uvedla, že je to v jejím případě doslova závislost, se kterou ani nechce nijak bojovat, protože je podle ní vzdělání základ. „Chtěla bych se naučit všechny jazyky, všechno vědění. Ale to bych tu musela žít tři sta let,“ smála se v show Jimmyho Fallona.
Autor: Profimedia.cz
I herečka Jennifer Anistonová uvedla svou závislost. Když večer uléhá do postele, už se těší na ráno, kdy si zacvičí jógu. Nikdy nevynechá. Ani když je na dovolené nebo natáčí. Jóga je pro ni základ dne. Má za to, že kdyby přerušila řadu cvičení, přineslo by jí to smůlu.
Autor: Profimedia.cz
Herec Daniel Radcliffe miluje fotbal. Nehraje ho však v reálném světě, ale jako počítačovou hru a někdy se od něj ani nedokáže odlepit, což samozřejmě irituje jeho manželku. Fotbal si zamiloval už jako malý kluk a říká, že je to pro něj relax.
Autor: ČTK
Zpěvačka a herečka Ariana Grande se celý rok těší na Halloween. A tušíte, proč? Miluje dekorovat svůj dům. Má sklep plný strašidelných rekvizit a čím strašidelnější pak její obydlí je, tím je spokojenější. „Kupuji toho mraky. Miluji výprodeje. Vezu si pak domů tašky plné kostlivců,“ smála se v rozhovoru s Jamese Cordenem herečka.
Autor: Reuters
Herec Jason Segel odmala miluje štěňata. Kvůli tomu si i pořídil psa. Jenže ten za čas vyrostl a touha po mazlení se štěňaty herce nepřešla. Přiznal tak, že chodí pravidelně do zverimexu. „Jsou tak uklidňující. Nebo koťata. Říkám si, co může být pro mě víc uklidňující? Nic mě nenapadá, abych řekl pravdu,“ sdělil Jimmymu Fallonovi.
Autor: Reuters
Herečka Emmy Rossumová přiznala, že je závislá na sýrech. Miluje vyzrálou goudu, což je noční můra jejího trenéra. „Nejlepší je večer, ale to se neslučuje se zdravým životním stylem a radami trenéra. Ale je to lepší odměna než tabulka čokolády. Ne?“ ptala se fanoušků herečka.
Autor: AP
Herečka Kristin Chenowethová sbírá drobné mince. Ty nejmenší. Má sklep plný krabic s centy. „Mám takové ty velké skleněné pilíře a jsou plné. Ani nevím, kolik v tom je peněz, nikdy jsem to nepočítala,“ sdělila.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvák Marilyn Manson mnohokrát uvedl, že je závislý na make-upu. Nevyjde ven, dokud si na sebe nedá vrstvu zakrývajícího světlého make-upu. A také miluje výrazné líčení očí i rtěnky.
Autor: Echo Promotion
Herečka Mindy Kalingová je závislá na sladkostech vyrobených z lékořice. Nosí je po kapsách i v kabelce.
Autor: Reuters
Herec Ansel Elgort si nemůže pomoct a stále na internetu kupuje starožitné koberce. Má jich doma už slušnou sbírku. V kombinaci s jeho asi dvanácti kočkami to musí být doma jízda.
Autor: Reuters
Podnikatelka a modelka Kylie Jennerová přiznala svou závislost na granátových jablkách. „Sním denně tři. Miluji je,“ napsala na Instagramu k jednomu ze svých příspěvků.
Autor: AP
Raper Kanye West přiznal, že je závislý na pornografických filmech. Sdělil to světu až poté, co o tom veřejně hovořila jeho tehdejší partnerka Kim Kardashianové, které to vadilo. Podle ní totiž West na takové filmy koukal jako na obyčejné seriály. Měl to jako kulisu a nepřipadalo mu to ani trochu zvláštní.
Autor: Getty Images
Producent Simon Cowell v minulosti uvedl, že je závislý na veřejném tweetování svých myšlenek.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Kate Hudsonová prozradila pro People, že se za svou závislost tak trochu stydí. Miluje totiž aplikaci SnapChat a všechny filtry, které tam jsou k dispozici. „Připadám si jako puberťák, ale miluji to. Netykám si tolik s technologiemi a elektronikou, ale toto je tak jednoduché, baví mě to,“ podotkla.
Autor: AP
Zpěvák Justin Bieber je závislý na tetování. Tetovat se nechává zhruba jednou do měsíce. Stačí mu i malinké tetování, které téměř není poznat. Stejně jako jiné slavné osobnosti uvedl, že je to pro něj určitá forma terapie.
Autor: AP
Herečka Lily Collinsová je závislá na čtení. Uvedla, že nejraději chodí do knihkupectví nebo antikvariátů. „Miluji vůni knih, miluji zvuk, který dělají stránky, když je obracíte. A miluji pak knihy mít v knihovně a dívat se na to, co vše jsem přečetla. Nechci číst na tabletu, nechci to mít v elektronické podobě. Chci klasickou tištěnou knihu,“ svěřila se pro Vogue.
Autor: Profimedia.cz
Herec Jaden Smith miluje umění. A svou lásku už nazval závislostí. Nedokáže totiž odolat jedinečným kouskům od umělců po celém světě. Navíc říká, že je kupování takových kousků skvělou investicí do budoucna. Koupil si například i takovou bizarnost, jako je dřevěná kabelka ve tvaru domku.
Autor: AP
Modelka Kendall Jennerová uvedla, že je její obsesí fotografování a značně tím prý leze na nervy svým blízkým. Fotí je totiž i ve chvílích, kdy to nechtějí. Hájí se tím, že zaznamenává vzpomínky a jednou jí celá rodina poděkuje za to, že je fotila v reálném životě. „Nikdo nechce jednou vidět jen ty fotografie, kde máte make-up a luxusní šaty. Takoví přece opravdu nejsme,“ uvedla.
Autor: AP
Herec Jesse Eisenberg uvedl, že je závislý na svých kočkách. A to tolik, že je dokonce bere i do jiné země, když zrovna natáčí.
Autor: AP
Herečka Cameron Diazová podotkla, že je kromě vína závislá i na sportu. A to na reformerech, na kterých cvičí pilates. Vybírá si na dovolené hotely, kde mají fitko a tyto speciální cvičební stroje.
Autor: Reuters