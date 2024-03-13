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Podívejte se do galerie, které slavné hvězdy se nechtěly zatěžovat závislostí na sociálních sítích a raději zvolily život bez nich. Nemají profily na Instagramu a jsou podle svých slov mnohem šťastnější. Raději vezmou do ruky knihu nebo jdou do přírody. A patří sem i ty největší hollywoodské osobnosti.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec George Clooney chce, aby diváci vnímali jen jeho hereckou práci a postavy, nikoli jeho skutečný soukromý život.
Autor: AP
Herečka Mila Kunisová nemá vlastní sociální sítě, protože podle svých slov ztratily svůj původní smysl. V rozhovorech uvedla, že internetové prostředí nabralo negativní směr a místo propojení lidí se proměnilo v místo plné hněvu, hlasitých debat a zloby.
Autor: AP
Herec Leonardo DiCaprio sice má oficiální účet na Instagramu a profil na síti X (Twitteru), ale tyto sítě nevyužívá pro osobní život. Své účty věnuje výhradně ekologii a ochraně přírody, přičemž svá soukromá data, názory či momentky ze života přísně tají. A na práci se sociálními sítěmi má tým. On sám si nikdy nesedá s telefonem v ruce k sociálním sítím a nescrolluje.
Autor: AP
Herec Robert Pattinson nemá sociální sítě, protože si chce chránit soukromí, bojí se negativních komentářů a nemá na online svět trpělivost. V rozhovorech také uvedl, že svůj čas raději tráví reálnými aktivitami a nechce být pod neustálým drobnohledem veřejnosti.
Autor: AP
Herec Brad Pitt nemá sociální sítě, protože v nich nevidí smysl a dává přednost klidu a soukromí. V rozhovorech uvedl, že jeho život bez sítí funguje velmi dobře a nemá potřebu je používat.
Autor: Reuters
Amal Clooney nemá sociální sítě hlavně kvůli ochraně soukromí a kvůli své náročné práci mezinárodní právničky pro lidská práva. S manželem Georgem Clooneym navíc obecně zastávají názor, že sítě mohou lidem víc uškodit než pomoct, a nechtějí do veřejného života sdílet své soukromí.
Autor: AP
Herečka Jennifer Lawrence nemá osobní sociální sítě, protože si nerozumí s moderními technologiemi, má problém zvládat i e-maily a internetové prostředí na ni v minulosti zanechalo špatné vzpomínky po masivním úniku jejích soukromých fotografií.
Autor: Profimedia.cz
Herec Daniel Radcliffe nemá sociální sítě, protože chce chránit své soukromí. Podle jeho slov nemůžete lidem říkat každý krok a pak chtít klid. Kdyby je používal, nikdo by jeho touhu po soukromí nebral vážně.
Autor: AP
Herečka Scarlett Johansson odmítá osobní sociální sítě, protože má podle svých slov příliš křehké ego a mozek. Bojí se úzkosti, srovnávání s ostatními a toho, že by na sítích ztrácela čas. Zjistila to během tří dnů, kdy si zkusila založit Instagram.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Kristen Stewart nemá veřejné sociální sítě, protože si chce chránit soukromí, nerozumí smyslu mluvit k obrovskému anonymnímu davu a digitální komunikace jí připadá nepřirozená. Kvůli vlně obrovské slávy po sérii Twilight byla nucená žít velmi uzavřeně, což v ní zanechalo potřebu oddělovat osobní život od toho pracovního.
Autor: Profimedia.cz
Herec a komik Eddie Murphy osobní sociální sítě nepoužívá, protože necítí potřebu sdílet podrobnosti ze svého každodenního života. Nevidí smysl v tom ukazovat veřejnosti běžné věci a soukromí. Dokonce nevlastní ani počítač a nepoužívá e-mail.
Autor: Reuters
Herec Benedict Cumberbatch nemá sociální sítě, protože si chce chránit soukromí a plně se soustředit na herectví. V rozhovorech uvedl, že by na nich byl „katastrofickým“ uživatelem. Podle jeho slov by ho to akorát pohltilo a zkazilo, raději proto věnuje energii své práci, než aby neustále psal zprávy o svém životě.
Autor: AP
Herečka Keira Knightley nemá sociální sítě, protože si úzkostlivě chrání své soukromí, internetové platformy ji děsí a připadají jí jako „školní hřiště, kde člověk stojí sám stranou a necítí se oblíbený“.
Autor: Reuters
Herečka Elizabeth Olsenová nemá sociální sítě, protože jí to přišlo nepřirozené a nechtěla trávit čas vytvářením umělého obrazu sebe sama pro veřejnost. Účet na Instagramu sice dřív měla, ale v létě 2020 ho zrušila a prohlásila, že se na sítě už nikdy vrátit nehodlá.
Autor: Reuters
Herečka Emma Stone nemá sociální sítě hlavně kvůli duševnímu zdraví. Přiznala, že by v ní aktivní zapojení a čtení reakcí vyvolávalo obrovský tlak, přehnané pitvání vlastních slov, paniku a zhroucení. Svůj soukromý život si tak raději chrání a onlinu se vyhýbá.
Autor: AP
Herec Ryan Gosling nemá osobní účty na sociálních sítích, protože upřednostňuje soukromí, klidný rodinný život a odděluje svou práci od osobního života.
Autor: Profimedia.cz
Herec Cillian Murphy nemá sociální sítě, protože preferuje klidný a soukromý život. Nemá rád slávu a mediální pozornost, kterou mu jeho profese přináší. Žije velmi „analogovým“ stylem života – odmítá trávit čas u obrazovek a chrání tím svou rodinu před zájmem veřejnosti.
Autor: AP
Herečka Kate Winsletová odmítá sociální sítě, protože je považuje za toxické. Vadí jí, jak ničí sebevědomí mladých lidí, kteří neustále hledají přijetí u cizích lidí, a vyvolávají poruchy příjmu potravy. Chce jít svým dětem příkladem a žít reálný život bez neustálého sdílení.
Autor: AP
Herečka Emily Bluntová nemá sociální sítě, protože se považuje za „dinousara“, který si chce střežit soukromí. V rozhovorech uvedla, že by sítě neodpovídaly její povaze, stěží stíhá odepisovat na běžné zprávy a domnívá se, že herec má diváky přesvědčit, že je někým jiným – přílišné odhalování soukromí by tomu škodilo.
Autor: AP
I český herec Marek Eben osobní sociální sítě (jako je Facebook, Instagram nebo Twitter) nemá, protože je podle svých slov nepoužívá a nepotřebuje k životu.
Autor: Česká televize
Stejně tak i herec Karel Roden, který si střeží soukromí.
Autor: YouTube
Frontman kapely Mig 21 a herec Jiří Macháček nemá sociální sítě, protože necítí potřebu sdílet své soukromí a přijde mu, že je v dnešní době informací tolik, že na virtuální platformy nemá čas.
Autor: FTV Prima
Herec Jon Hamm vědomě odmítá sociální sítě, protože je nepovažuje za obohacující a odmítá kulturu neustálého sdílení a hledání okamžitého uspokojení. V rozhovorech se netají názorem, že soukromý život a lidská důstojnost mají větší hodnotu než virtuální pozornost.
Autor: Profimedia.cz
Herec Christian Bale nemá sociální sítě, protože si úzkostlivě chrání soukromí, věří v hereckou anonymitu a odmítá budovat svou osobní značku na neustálém sdílení vlastního života.
Autor: Reuters
Modelka Kate Mossová nemá osobní sociální sítě, protože si úzkostlivě střeží soukromí, chce si zachovat určitou auru tajemství a necítí potřebu sdílet svůj osobní život s veřejností.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Rachel McAdamsová nemá sociální sítě, protože si úzkostlivě střeží své soukromí, dává přednost klidnému životu mimo záři reflektorů a přiznává, že si s moderními technologiemi příliš nerozumí. Už dřív uvedla, že ani nevlastní televizi a špatně jí to jde s e-maily.
Autor: AP
Herec Joaquin Phoenix nemá sociální sítě, protože se straní velké pozornosti, necítí se dobře ve středu zájmu a celkově odmítá klasický životní styl filmových hvězd.
Autor: AP
Herečka Saoirse Ronanová nemá sociální sítě, protože jí sebepropagace je nepříjemná. Považuje to za stresující a příliš pracné.
Autor: AP
Herec Harrison Ford říká, že je stará škola a sociální sítě jdou mimo něj. Rád si s přáteli povídá tváří v tvář.
Autor: Reuters