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Bez Instagramu jsou šťastnější. Které hollywoodské hvězdy sítě odmítají

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Nemají sociální sítě a určitě jsou šťastnější. George Clooney na Academy Museum Gala v Los Angeles (18. října 2025) Mila Kunisová v Torontu (6. září 2025) Leonardo DiCaprio na cenách BAFTA v Londýně (22. února 2026) Robert Pattinson na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (15. března 2026) Brad Pitt v Benátkách (1. září 2024) Amal Clooneyová v Londýně (10. října 2025) Jennifer Lawrence na Zlatých glóbech vsadila na éterickou romantiku v šatech z... Daniel Radcliffe (New York, 14. března 2022) Scarlett Johanssonová Kristen Stewartová (Londýn, 16. října 2025) Eddie Murphy v Los Angeles (27. července 2025)
Podívejte se do galerie, které slavné hvězdy se nechtěly zatěžovat závislostí na sociálních sítích a raději zvolily život bez nich. Nemají profily na Instagramu a jsou podle svých slov mnohem šťastnější. Raději vezmou do ruky knihu nebo jdou do přírody. A patří sem i ty největší hollywoodské osobnosti.

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