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Jejich přátelství bylo jen naoko. Slavné hvězdy, které se v soukromí nesnášely
Nic není tak růžové, jak se mnohdy na první pohled může zdát. A stejně jako sociální sítě, klamou i herecké výkony mezi kolegy na televizních obrazovkách. Podívejte se, kdo před kamerou musel hrát...
Ve škole ji šikanovali, dnes je z Demi Rose úspěšná modelka s božskými křivkami
Demi Rose dnes žije život snů, cestuje po světě a užívá si extrémní pozornost. Dříve ji ve škole šikanovali a myslela si, že už ji nic dobrého nečeká. Vyrostla z ní ovšem nádherná žena, kterou...
KVÍZ: Jak vypadaly známé osobnosti v době, kdy chodily do školy? Poznejte, kdo je kdo
Je tu zase začátek školního roku a my jsme pro vás připravili zábavný kvíz, který s touto institucí souvisí. Víte, které známé světové i české osobnosti jsou na fotkách? Některé se během let příliš...
Od koupacích šatů po titěrné bikiny. Plavky, které se zapsaly do historie
Plavky, pro nás věc zcela samozřejmá, existují ve své moderní formě teprve asi 150 let. Za tu dobu toho, obrazně řečeno, hodně stihly. Rozdělit se na dva díly a zmenšit tak, že sotva cokoliv zakryjí....
Neodolatelná kráska Michelle Hunzikerová je sexy i před padesátkou
Za pár měsíců oslaví padesátku, ale stále vypadá jako holčička. Podívejte se do naší galerie na známou švýcarsko-italskou televizní moderátorku Michelle Hunzikerovou a její super tělo. Dříve se...
Díky psychotronikovi mi zmizel nádor, říká hudebník Vopička. Chce další dítě
Šestatřicetiletý hudebník Adam Vopička má za sebou dlouholetou kariéru v kapelách, je úspěšný i jako režisér, ale v současnosti si užívá svou hudební sólovou dráhu. Kromě toho má také osmiletého...
Co jíst a nejíst společně? Tyto kombinace jídla vás asi nepříjemně překvapí
Některé kombinace potravin k sobě neladí, ať už chuťově nebo ze zdravotního hlediska. Kterého párování byste se měli vyvarovat, i když by vás to ani nenapadlo?
Dobré ráno! Užijte si pomalý start dne v pohodlí dokonalého pyžama
Naštěstí jsou i dny, kdy ráno nemusíte nikam spěchat. A přesně na takové příjemné momenty se vyplatí pořídit si hezký outfit. Už máte své dokonalé pyžamo?
Potraviny, které vás nadopují bílkovinami. Těchto 30 vás možná překvapí
Chcete do jídelníčku dostat více bílkovin? Nemusíte hned sahat po proteinových tyčinkách a prášcích. Skvělé zdroje najdete mezi běžnými potravinami a některé vás množstvím proteinu možná překvapí....
Třpytivé róby a ostré klíční kosti. Hollywood normalizuje extrémní štíhlost
Ariana Grande, Jenna Ortega, Lily Collins nebo třeba Demi Moore. Tyto hvězdy se letos v Hollywoodu skloňují v souvislosti s extrémní štíhlostí. Módní experti mluví o nové vlně trendu „heroine chic“ -...
Před dvěma lety odešel strážce dětských duší Radek Ptáček
Profesor Radek Ptáček, klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, zemřel na začátku září 2024 ve věku 48 let. Za dvě desetiletí své práce se stal jedním z nejvýraznějších hlasů v oblasti...
Sexy bez hlubokého výstřihu. Slavné krásky ukazují kouzlo holých ramen
Podívejte se do naší galerie na slavné krásky, které se nebojí odhalit ramena. Díky tomu mohou být sexy a neodolatelné, ale zároveň vkusně oblečené a ne příliš vyzývavé. Nemusí být extrémně štíhlé, a...
Příběh Sylvie: Přišla jsem manželovi na milenku. Necítím zoufalství, ale úlevu
Zrovna nedávno to bylo šestadvacet let, co jsme oslavili výročí svatby. Za ty roky se toho u nás dost změnilo. Děti jsou už z domu, dcera se vdala do zahraničí a syn je na vysoké škole. Náš dům...
Motivujte se novými kousky na sport, bude vám to slušet i na ulici
Vsaďte na sportovní estetiku v té nejčistší podobě. Výsledkem je lehkost, která maximálně podpoří výkon a pocit komfortu.
Aloe, jíl, bambucké máslo. Podpořte krásu přísadami ze všech koutů světa
Které exotické přírodní ingredience opravdu stojí za pozornost? Vydejte se s námi na kosmetickou cestu kolem světa.
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Raky čekají zkoušky, Štíři si užijí sex. Horoskop na září pro všechna znamení
Je tady první měsíc dalšího školního roku, který z hlediska hvězd přináší nové výzvy a příležitosti. V pokračování našeho seriálu horoskopů astrolog Milan Gelnar prozradí, co září 2026 nabídne...
SMA ji upoutala na vozík. Chuť žít ale Ivaně nevzala
Když byla malá, chodila, sama se oblékla i najedla. Spinální svalová atrofie ale Ivanu Bednaříkovou (50) postupně připravila o soběstačnost a dnes se pohybuje jen na elektrickém vozíku. Přesto...