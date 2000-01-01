náhledy
Být hercem nemusí být vždy procházka růžovým sadem. Obzvlášť, pokud po hercích scénář vyžaduje výraznější proměnu, jejíž součástí je například extrémní hubnutí nebo naopak přibírání na váze. Někdy ovšem postačí dokonalý kostým a líčení a hvězdy jsou k nepoznání. Posuďte sami v naší galerii.
Herec Eddie Murphy se díky kostýmům změnil hned několikrát ve filmu Zamilovaný profesor. „Byla to neskutečná jízda. Hrál jsem několik osob a připadal si občas až bláznivě, ale miloval jsem to a myslím, že to na výsledku bylo znát,“ uvedl herec v dokumentu, který vysílá streamovací platforma Netflix.
Herec Willem Dafoe byl děsivý a k nepoznání ve filmu Stín upíra. „Bylo k popukání, když mě viděl někdo z přátel. Nevěděli, že jsem to já a nevěřili, že jsem to já,“ uvedl pro People.
Herečka Lily Jamesová se proměnila kvůli ztvárnění Pamely Andersonové. V maskérně jí museli zvětšovat i ňadra. „Vyzkoušela jsem si, jaké by to bylo, kdybych měla velká ňadra. Měla jsem pocit, že mám na hrudníku pytel mouky. Neskutečná tíha a byla jsem tak neohrabaná. Nevím, jestli bych si na ně zvykla,“ smála se herečka.
Herec Christian Bale extrémně hubl kvůli roli ve filmu Mechanik. Zpětně zhodnotil, že to nebyl moc dobrý nápad. I přes hubnutí pod dohledem odborníka to podle něj pro jeho tělo byl až příliš velký šok.
Herec Jared Leto držel extrémní dietu kvůli roli ve filmu Klub poslední naděje. „Chtěl jsem to vzdát, protože jsem někdy měl chuť vtrhnout mezi regály a sníst všechno, co bych našel,“ uvedl pro Hollywood Reporter.
Herečka Renée Zellwegerová ve snímku Judy také svým vzhledem překvapila.
Herec Zac Efron se měnil pro roli ve snímku Železní bratři. Nabíral „pouze“ svalovou hmotu. I to byl ale oříšek. „Musel jsem strašně moc jíst a strašně moc cvičit. Nějakou dobu jsem pak nemohl ani vidět vajíčka a kuřecí maso,“ uvedl.
Herec Nicolas Cage a jeho proměna ve filmu Nesnesitelná tíha obrovského talentu.
Herec Tom Hardy a jeho proměna ve snímku Capone
Půvabná herečka Sydney Sweeney kvůli roli musela přibrat, aby se ukázala jako zápasnice Christy.
Herečku Nicole Kidmanovou by málokdo poznal ve snímku Hodiny.
Vraždící monstrum ze sebe nechala udělat herečka Charlize Theronová ve filmu Zrůda. „Sama sobě jsem byla odporná. Příběh ženy, která zavraždila tolik mužů bude vždy šokující a to mnohem víc, než byla moje proměna,“ myslí si.
Herec Gary Oldman se proměnil díky líčení k nepoznání ve snímku Nejtemnější hodina.
Herec Dwayne Johnson ukázal divákům ve filmu Mlátička, jak by vypadal, kdyby mu zpět narostly vlasy. Fanynkám se to ale moc nelíbilo. Boduje u nich víc s holou hlavou.
Herec Colin Farrell byl zcela k nepoznání ve snímku Tučňák. K odlišnému vzhledu mu ale dopomohli v kostymérně. Líčení z něj udělalo jiného člověka.
Herečka Rooney Mara se proměnila pro roli ve snímku Muži, kteří nenávidí ženy. Málokdo by tuto éterickou krásku na první pohled poznal v emo depresivní postavě, která si libovala v „klučičím“ vzhledu.
Raper a herec 50 cent se musel proměnit kvůli roli ve filmu Nezvratná diagnóza. Ačkoli v osobním životě dbá na to, aby měl velké svaly, kvůli tomuto snímku nejedl a hubl.
Herec Tom Hanks musel výrazně zhubnout pro roli ve filmu Trosečník.
