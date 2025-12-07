|
Extrémní proměny hvězd, díky kterým se změnily k nepoznání
Elizabeth Hurley jako šedesátnice i mladá dívka. Téměř se nemění
Už pár měsíců patří herečka a modelka Elizabeth Hurley mezi šedesátnice, ale málokdo by jí takový věk hádal. Postavu má roky stejnou a jen pár vrásek na obličeji ukazuje, že už jí dávno není dvacet...
Modelka Imogen Anthony provokuje. Ráda se ukazuje téměř nahá
Čtyřiatřicetiletá modelka Imogen Anthony šokuje nejen na Instagramu. Miluje extravagantní modely, které mnohdy odhalují víc, než by bylo třeba. Ukazuje dokonalé tělo a fanouškům vždy vzkazuje, že...
Kvůli potetovanému bělmu žena zažívá peklo i na ulici
Čtyřiačtyřicetiletá Heidi Zitna je trochu jako postava z jiného světa. Má potetované bělmo a působí jako víla. Přesto svým vzhledem někoho děsí a na ulici vždy působí rozruch. Málokdo dokáže...
Žena si nechala prodloužit nohy o čtrnáct centimetrů, chtěla být vyšší
Třiatřicetiletá modelka a umělkyně Theresia Fischerová z Německa tolik toužila po delších nohách, že si je nechala prodloužit operativní cestou, která byla nesmírně náročná a bolestivá. Přesto by...
Roky se zohyzděnými ňadry na sklonku života herečku trápily
Dnes již zesnulá herečka Tawny Kitaenová trpěla kvůli zohyzděným ňadrům ještě pár let před tím, než zemřela. Když tehdy navštívila kliniku plastické chirurgie, čekal ji navíc šok. Lékaři jí totiž na...
Vznik autismu ovlivňuje hodně faktorů prostředí, vakcíny to nejsou, říká badatel
Martin Balaštík zkoumá ve Fyziologickém ústavu Akademie věd vývoj mozku. Co vše na něj má vliv? Jaké změny vedou k autismu? Podaří se někdy přijít té nemoci na kloub? Odpovídá v rozhovoru pro magazín...
Aféra s náhrdelníkem. Jak hraběnka, šarlatán a prostitutka podvedli královnu
Historie extravagantního diamantového náhrdelníku se psala krví, ač byl původně zamýšlen jako romantické gesto. Francouzská královna Marie Antoinetta za něj zaplatila životem, a to i přesto, že ho...
Kouzlo Vánoc: Perníčky, se kterými si udržíte linii i přes svátky
Receptů na perníčky je spousta a v různých variantách, ale klasické perníkové koření, které je ideální pro spalování tuků, skrývá každý z nich.
Proč je štír štír a lev lev? Vznik zvěrokruhu sahá až do Babylonu
Každý z nás zná své znamení zvěrokruhu. Říkáme si Berani, Býci, Panny nebo Štíři a víme, co to o nás vypovídá. Přemýšleli jste ale někdy o tom, kdo jako první přišel na nápad rozdělit oblohu na...
Hořčík pomáhá proti únavě i stresu. Tipy, jak ho doplnit co nejlépe
S podzimem a zimou přichází únava, melancholie a spousta sezonních nemocí. Abyste všemu odolali, dodejte tělu jeden důležitý minerál - hořčík. Poradíme vám, jak ho doplnit a zlepšit si tak své...
Extrémní proměny hvězd, díky kterým se změnily k nepoznání
Být hercem nemusí být vždy procházka růžovým sadem. Obzvlášť, pokud po hercích scénář vyžaduje výraznější proměnu, jejíž součástí je například extrémní hubnutí nebo naopak přibírání na váze. Někdy...
Kokosové tyčinky v čokoládě
Lehké
30 min
Kokos se skvěle kombinuje s hořkou čokoládou.
Proteiny nezvyšujte najednou. Vláknina je game changer zdraví, líčí nutriční terapeut
Každý rok přibývají ve světě výživy nové studie, módní diety i žebříčky potravin nabitých živinami. „Superpotraviny nejsou zkratka ke zdraví. Nespasí nás, ale jsou spíš takovým bonusem k už dobrému...
Koupele v mléce jako elixír mládi. Modelka a několikanásobná babička je miluje
Pětapadesátiletá Andrea Sunshine je známá svými výroky o věčném mládí i výběru výrazně mladších partnerů. Ráda se o sebe stará, věnuje se kulturistice a sledujícím na Instagramu dává rady, jak...
Nejpohodlnější trend roku, který převálcoval estetiku. Hnědá „bramborová“ bota dobývá módu
Jak vypadají nejoblíbenější boty současnosti? Rozhodně budou hnědé, extrémně pohodlné a nepříliš vzhledné. Přesto, anebo právě proto, se z nich stal celosvětový fenomén. Jak tomu přispěl covid a...
Kozačky od A do Z. Poradíme, jaké vybrat, jak je nosit a jak o ně pečovat
Od klasických až po extravagantní – výběr kozaček, které umějí nejen zahřát, ale i podtrhnout siluetu, je široký. Nosí se s krátkou sukní, kalhotami i dlouhým kabátem – a hlavně se suverenitou....