Podívejte se do naší galerie na hollywoodské hvězdy, které se už od dětství potýkají s vážnými zdravotními problémy. Většina z nich se dodnes musí hlídat a šetřit, protože jim jinak hrozí problémy, které by mohly mít i fatální následky. Patří sem Selena Gomezová, Tess Holliday, Halle Berry a další.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Aubrey Plaza utrpěla v roce 2004 ve věku pouhých dvaceti let těžkou a nevysvětlitelnou mrtvici, která způsobila dočasnou paralýzu a afázii – neschopnost mluvit. Lékaři měli podezření, že se jedná o tranzitorní ischemickou ataku vyvolanou antikoncepčními pilulkami, ale definitivní příčina nebyla nalezena a herečka se naštěstí plně zotavila bez trvalých následků.
Autor: AP
Herec Nick Cannon se odmala potýká s autoimunitním onemocněním, které způsobuje selhávání ledvin. Je pod neustálou kontrolou lékařů, často navštěvuje nemocnici a uvádí, že žije každý den, jako by byl ten poslední. „Nevím, jak dlouho tu budu. Takže nechci o nic přijít,“ sdělil. Před časem také odhalil, že má narcistní poruchu osobnosti.
Autor: AP
I herečka Emilia Clarke utrpěla mrtvici, která by měla fatální následky, kdyby včas nedorazila do nemocnice. Stalo se jí to rok před dovršením dospělosti. Rovnou dvakrát musela kvůli aneurysmatu v mozku podstoupit náročnou operaci.
Autor: Profimedia.cz
Hudebník Nick Jonas si krutou diagnózu vyslechl už ve třinácti letech. Byla mu diagnostikována cukrovka prvního typu, což je chronické onemocnění vyžadující každodenní léčbu, včetně injekcí inzulínu a sledování hladiny cukru v krvi. Pociťoval předtím závažné příznaky, jako je úbytek hmotnosti a extrémní žízeň, a málem upadl do kómatu s hladinou cukru v krvi přes 900.
Autor: ČTK
Herečka Sarah Hylandová se potýká s celoživotními zdravotními problémy, které pramení především z dysplazie ledvin, což je stav, kdy se ledviny nevyvíjejí správně a vede to k jejich selhání. Podstoupila více než 16 operací, včetně následné léčby endometriózy a břišní kýly. Zároveň se potýkala s chronickou bolestí a vyčerpáním.
Autor: AP
Herec Tyler James Williams řešil v dětství problémy s bolestmi břicha a velkým úbytkem hmotnosti. Nějaký čas trvalo, než lékaři přišli na to, co ho trápí. Nakonec si vyslechl diagnózu – Crohnova choroba. Podstoupil tři složité operace, během kterých mu bylo odstraněné několik centimetrů v dolní části střeva.
Autor: AP
Herečka Selena Gomezová se odmala potýká s lupusem. Musela podstoupit transplantaci ledvin a kromě toho také otevřeně hovoří i o svém boji s bipolární poruchou.
Autor: AP
Herec Frankie Muniz od dětství trpí na extrémní migrény, které ho naprosto vyřadí z běžného života. Někdy nemůže několik dní vycházet z domu.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Halsey má odmala lupus. A v dospělosti navíc uvedla, že bojuje i se vzácným onemocněním, které způsobuje extrémně malý počet bílých krvinek. „Nemohu dělat stejné věci jako lidé, kteří jsou naprosto zdraví. Někdy mě to mrzí, ale většinou jsem se svým stavem smířená,“ uvedla.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvák Justin Timberlake v minulosti uvedl, že už od nízkého věku trpěl na extrémní křeče a bolesti na různých místech těla. Nakonec testy prokázaly, že prodělal lymskou boreliózu, o které on ani jeho rodiče neměli tušení. S následky nemoci se potýká dodnes.
Autor: AP
Moderátorka Wendy Williamsová uvedla, že už se odmala potýká s obrovskými migrénami. Někdy nemohla ani dojít do školy, jak moc ji bolest paralyzovala. V dospělosti si pak vyslechla krutou diagnózu demence.
Autor: Profimedia.cz
Moderátorka Carrie Ann Inaba má tolik zdravotních problémů, že se až těžko věří, že by mohlo jít o výčet nemocí pouze jednoho člověka. Veřejně sdělila svou diagnózu Sjögrenova syndromu, lupusu (od dětství), fibromyalgie a revmatoidní artritidy. Trpí také spinální stenózou a v roce 2023 podstoupila akutní operaci gangrenózního zánětu slepého střeva.
Autor: Profimedia.cz
Raper Lil Wayne už odmala trpí epilepsií. Někdy má záchvaty jen jednou do měsíce, jindy se stane, že jich má rovnou několik za jeden den. Ačkoli je v péči lékařů, stále se záchvatů nemůže plně zbavit.
Autor: Profimedia.cz
Podnikatelka Kim Kardashianová už jako malá holčička musela skrývat fleky na těle. Jednalo se o lupénku, za kterou se velmi styděla. V dospělosti ji pak nakonec začala hrdě ukazovat.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Winnie Harlowová se potýká s nemocí zvanou vitiligo. V dětství se za ni velmi styděla, nyní už své tělo přijala. „Měla jsem strach z každého nově objeveného fleku na svém těle,“ uvedla.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Halle Berry už dávno světu odhalila, že se potýká s cukrovkou prvního typu. Bez léků by už dávno nebyla mezi živými. „Je to něco, s čím musíte být každý den a přijmout to, aby se vám lépe dýchalo,“ míní.
Autor: Reuters
Modelka Tess Holliday uvedla, že se odmala potýká s obezitou. Byla na tom tak špatně, že musela několikrát navštívit lázně, kde se snažili o to, aby zhubla. Pak nastalo období poruchy příjmu potravy. Prošla si bulimií i anorexií, ale stejně vždy kila zpět nabrala. V dospělosti se naučila mít se ráda.
Autor: Profimedia.cz
Americká komička a herečka palestinského původu Maysoon Zayiová několikrát veřejně promluvila o dětské obrně, kterou si prošla. „Děkuji svým rodičům, že to se mnou nevzdali. Díky nim jsem dnes tou, kterou jsem chtěla být,“ uvedla.
Autor: Profimedia.cz
S mozkovou obrnou se jako dítě potýkal i herec RJ Mitte. Díky fyzioterapiím a lázním se z nemoci dostal.
Autor: Profimedia.cz