Hollywoodské hvězdy, které bojují s vážnými nemocemi už od dětství
Na place hráli sourozence, v reálném životě přeskočila jiskra a tvořili pár
Několik měsíců si slavní herci a herečky byli na place tak blízcí, až mezi nimi přeskočila jiskra a dali se dohromady. A to přitom před kamerou ztvárnili role sourozenců. Podívejte se do naší...
Slavní v boji s obezitou: Kdo dokázal zhubnout a proč?
Svět si připomíná den obezity, připomeňte si s námi v naší galerii slavné hvězdy, které se obezity zbavily. Ať už dietami, zdravým životním stylem, injekcemi na hubnutí či operací žaludku. Mnoho...
Lékař varuje, co nemít doma, pokud se chcete vyhnout rakovině
Armit Garg je lékařem, který se v USA věnuje především oboru hematologie a onkologie. Je také velmi aktivní na sociálních sítích a sledujícím dává rady ohledně zdraví. A varuje je i před věcmi, které...
Kdo by chtěl mít doma velrybu? Helena v Extrémních proměnách zhubla 68 kilo
Ve 27 letech vážila Helena 171 kilogramů. Již dlouho toužila být zdravá, líbit se sama sobě a třeba i najít lásku. Svou váhu chtěla dostat pod magickou stovku za pomoci trenéra Martina Košťála a díky...
Krimplenové šaty i manšestrová saka. Co jsme nosili za socíku nejen na MDŽ
Ačkoli oslavy MDŽ v socialistickém Československu bývaly především propagandistickým nástrojem režimu, pro mnoho žen byly příležitostí hodit se do gala a zajít ke kadeřnici. A to i v případě, že se...
Bělošskému páru se po umělém oplodnění narodilo černošské dítě
Noční můra, která se stala skutečností. Každý pár, který dochází na kliniku IVF doufá, že se nestane chyba a podaří se jim počít vlastní dítě. Klinika vždy páry ubezpečuje, že se nic takového nemůže...
Dárky k MDŽ míří mimo. Co si ženy doopravdy přejí
Mezinárodní den žen 8. března letos připadá na neděli. Váháte, jak potěšit ženy, které máte kolem sebe, nebo jste naopak žena, která s mírnými obavami čeká, jestli to letos bude karafiát nebo...
Vzpomínky na minulé životy. Víra v reinkarnaci nemusí být výmysl
Věřili tomu už staří Keltové a víra v reinkarnaci je dodnes součástí živých náboženství. S možností existence minulých životů koketují i někteří psychologové a terapeuti. věříte v minulé životy?
Kabelka je ten nejlepší doplněk. Nebojte se ani nezvyklých kousků
Na jaře budou kabelky středobodem outfitu díky své textuře a neobvyklým materiálům. Prozradíme vám žhavé trendy.
Jak fungují nové léky na hubnutí. Jsou skvělý sluha, ale špatný pán, varuje lékař
Obezita a s ní spojené zdravotní potíže jsou jednou z nejvýznamnějších výzev dnešní medicíny. Moderní léky na hubnutí se staly doslova fenoménem a i v Česku už je užívají desetitisíce lidí. Dokonce...
Nedostatek hořčíku. Tyto příznaky, které mnoho lidí přehlíží
Cítíte se podráždění, vyčerpaní, slabí a bez energie? Nemůžete spát, nebo dokonce podléháte depresi? Příčinou může být nedostatek magnezia.
Podívejte se do naší galerie na hollywoodské hvězdy, které se už od dětství potýkají s vážnými zdravotními problémy. Většina z nich se dodnes musí hlídat a šetřit, protože jim jinak hrozí problémy,...
Trenér radí, co si dát v rychlém občerstvení a přesto hubnout
Oblíbený australský fitness trenér Denver Steyn prozradil, co přesně si objednává z McDonald’s, když se snaží zhubnout. Jeho fanoušci na Instagramu byli v šoku, protože měli za to, že je rychlé...
Přání k MDŽ, která nejsou trapná. Tohle ocení partnerka i kolegyně
Má ještě dnes cenu slavit Mezinárodní den žen a co se píše do přání k MDŽ? Vzdát úctu ženské síle se dá i jinak než zvadlým karafiátem nebo lascivními obrázky. Stačí vymyslet oduševnělé přání, které...
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Sbohem, kila navíc. Na pomoc volte české zázraky: tvaroh a brambory
Bramborovo - tvarohová dieta je superzdravá, nabízí řadu benefitů a dokáže vás zbavit tukových polštářků.
Sexy v prádle i oblečená. Taková je Jessie James Deckerová
Sedmatřicetiletá zpěvačka Jessie James Deckerová je čtyřnásobnou mámou, ale postavu má stále jako modelka. Je až s podivem, že se jí stále daří držet štíhlou linii a vypadat odpočatě a v kondici,...