Slavní si vzali slavné, chvíli spolu žili, nakonec přišel rozvod a po desetiletích už se na jejich sňatky téměř zapomnělo. Podívejte se do naší galerie na manželství, která za sebou mají VIP a málokdo už si dnes uvědomuje, že spolu tyto hvězdy opravdu byly.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herci Ryan Reynolds a Scarlett Johanssonová se vzali v září 2008. Jejich vztah začal v roce 2007, zasnoubili se v květnu 2008 a rozvedli se už v červenci 2011.
Autor: Profimedia.cz
Herec Richard Gere a modelka Cindy Crawfordová (na fotografii v roce 1993) se seznámili už v roce 1988. Vzali se v roce 1991, ale jejich manželství vydrželo jen do roku 1995.
Autor: Profimedia.cz
herečka Carrie Fisherová a americký muzikant Paul Simon se vzali 16. srpna 1983. Manželství však netrvalo dlouho a rozvedli se už v červenci 1984.
Autor: AP
Herci Patricia Arquette a Nicolas Cage se vzali v dubnu 1995 a jejich manželství skončilo rozvodem v roce 2001. Ačkoli se jejich svazek rozpadl již po devíti měsících, v roce 1995, oba nadále udržovali kontakt a čas od času se stále objevovali na veřejnosti jako pár a doprovázeli se na významné společenské akce.
Autor: Profimedia.cz
Meghan Markle je nyní manželkou prince Williama. Její první muž byl však producent Trevor Engelson. Vzali se na pláži na Jamajce v září 2011 po sedmiletém vztahu. Rozvedli se o dva roky později.
Autor: Profimedia.cz
Herci Tyler Christopher a Eva Longoria měli svatbu v roce 2002. O pouhé dva roky později se rozvedli. Skřípat jim to začalo už krátce po svatbě, ale věřili, že se vztah ještě zachrání. Nakonec se dohodli na rozvodu.
Autor: Profimedia.cz
Herci Mario Lopez a Ali Landry se vzali 24. dubna 2004, ale jejich manželství trvalo jen dva týdny. Landry si manželství nechala anulovat poté, co zjistila, že ji Lopez podváděl během své rozlučky se svobodou.
Autor: Profimedia.cz
Herci Jimmi Simpson a Melanie Lynskey se vzali 14. května 2007. Jejich manželství skončilo rozvodem v roce 2014 poté, co Melanie Lynskey podala žádost o rozvod v září 2012.
Autor: Profimedia.cz
Herci Sophia Bushová a Chad Michael Murray se vzali 16. dubna 2005. Jejich manželství však trvalo pouhých pět měsíců a v prosinci 2006 byli oficiálně rozvedeni.
Autor: Profimedia.cz
Režisér a scenárista James Gunn a herečka Jenna Fischerová se vzali v roce 2000 a rozvedli se o osm let později. Jejich manželství prý bylo jedna velká Itálie.
Autor: Profimedia.cz
Herci Hank Azaria a Helen Huntová se vzali v červenci 1999 a rozvedli se v prosinci 2000. Jejich manželství trvalo přibližně sedmnáct měsíců.
Autor: ČTK
Hudebník Gregg Allman a zpěvačka Cher se vzali 30. června 1975. Jejich manželství trvalo do roku 1979, už dávno předtím však spolu nebyli a každý si šel vlastní cestou.
Autor: Profimedia.cz
Americká obchodnice Tracey Edmondsová a herec Edie Murphy se vzali 1. ledna 2008 na ostrově Bora Bora. Jejich manželství však trvalo jen dva týdny.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Sandra Oh a režisér Alexander Payne se vzali 1. ledna 2003 a rozvedli se v roce 2006. Vzali se v době, kdy spolu pracovali na filmu Bokovka.
Autor: Profimedia.cz
Herci Drew Barrymore a Tom Green se vzali v červenci 2001, ale tento svazek neměl dlouhé trvání. V prosinci 2001 požádal Green o rozvod a jejich manželství bylo oficiálně ukončeno v říjnu 2002.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Jennifer Esposito a herec Bradley Cooper se vzali v prosinci 2006 a jejich manželství skončilo rozvodem v listopadu 2007. Vztah trval jen asi čtyři měsíce, protože Jennifer Esposito podala žádost o rozvod už v květnu 2007.
Autor: Profimedia.cz
Herci Lyle Lovett a Julia Robertsová se vzali 27. června 1993. Pár se seznámil při natáčení filmu The Player z roku 1992 a sňatek se konal ve městě Marion v Indianě po pouhých třech týdnech randění. Manželství skončilo rozvodem v březnu 1995.
Autor: Profimedia.cz
Herci Angelina Jolie a Jonny Lee Miller se vzali v březnu 1996. Jejich manželství trvalo asi 18 měsíců a rozvedeni byli v roce 1999.
Autor: Profimedia.cz
Hudebník Elton John a zvuková inženýrka Renate Blauelová se vzali 14. února 1984 v Sydney v Austrálii. Jejich manželství trvalo do roku 1988, kdy se rozvedli.
Autor: ČTK
Herci Uma Thurmanová a Gary Oldman se vzali v roce 1990 a jejich manželství trvalo do roku 1992. Setkali se v roce 1989 během natáčení filmu State of Grace.
Autor: ČTK
Herec George Clooney a herečka Talia Balsamová se vzali v prosinci 1989 a jejich manželství skončilo v roce 1993. Svatba proběhla v Las Vegas.
Autor: Profimedia.cz
Herci Geena Davisová a Jeff Goldblum se vzali v roce 1987 a rozvedli se v roce 1990.
Autor: Profimedia.cz