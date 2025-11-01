|
Slavná manželství, která už si málokdo pamatuje
Bez fleecové mikiny, ale ne bez přešlapů. Kdo na Hradě zazářil a kdo zklamal
Letošní udílení státních vyznamenání se obešlo bez větších trapasů. Trauma z fleecové mikiny, která se ve Vladislavském sále objevila před jedenácti lety, tak zase můžeme na rok zasunout do...
Už si nejsou podobní. Slavní, kteří se proměnili během pár let
Za jejich proměnami stály plastiky, hubnutí, přibírání ale i obyčejné stárnutí. Podívejte se do naší galerie na světové hvězdy, které už si nejsou podobné. Přesto podle svých slov žijí spokojený...
Z něžné brunetky plastikovou královnou. Farrah Abrahamová proměny miluje
Čtyřiatřicetiletá televizní osobnost Farrah Abrahamová má za sebou tolik plastik, že by v ní kdysi štíhlou brunetku hledal jen málokdo. Prošla řadou proměn, od barvení vlasů přes umělé řasy až po...
Z princezny luxusu politickou ikonou: Ivanka Trump slaví 44. narozeniny
Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová slaví 44. narozeniny. Za svůj život prošla fascinující proměnou – od nevýrazné dívky ze světa luxusu přes sebevědomou tvář rodinného impéria až po vlivnou...
Nejstabilnější páry Hollywoodu. Láska, která překonala všechna očekávání
Podle mnohých spolu už dávno neměli být a jejich vztah měl být jen povyražením. Přesto jsou slavné hvězdy stále spolu a světu dokazují, že je jejich láska dostatečně silná. Podívejte se do naší...
Stárněte s grácií. Přijměte se, jací jste, a klidně zpomalte
Na stárnutí se jen málokdo těší. Přesto si ho dnes stále více lidí dokáže skvěle užít. Chcete patřit mezi ně? Není nic jednoduššího, postačí se držet několika principů.
Zaskákejte si zase přes kaluže. S těmito kousky budete v suchu i šik
Říká se, že není špatné počasí jen špatně zvolené oblečení. Pojměte deštivé dny jako příležitost obléknout se prakticky, a přitom stylově.
Duchové a další hororové příběhy slavných, které zažívali v dětství
Nevysvětlitelné příběhy může zřejmě vyprávět každý z nás. A jinak na tom nejsou ani slavné hvězdy. Podívejte se do naší galerie, které známé tváře mají za sebou setkání s duchy a jiné podobně...
Návyky, které kazí váš spánek. Na vině může být jídlo, světlo i stres
Spánek je pro tělo i mysl nezbytný, ale mnoho lidí ho nemá takový, jaký by potřebovali. Často za to mohou drobné návyky, které nám kazí kvalitní odpočinek. Na co si dát pozor?
Teskný a tajemný dušičkový čas otvírá rány i nové cesty. Co čeká právě vás?
Přelom října a listopadu je časem toulek do hlubin lidské duše, obdobím nostalgie v dobrém i tesklivějším smyslu. Často máme v této době zvláštní sny, vrací se nám vzpomínky dávno zasunuté někam do...
Vepřová panenka s kroketami a hruškovým čatní
Střední
30 min
Skvělý oběd, který si oblíbí všichni z rodiny.
Ušní svíce nedoporučuji, vosk v bubínkové dutině nechcete, varuje lékařka
Sluch nelze vycvičit, někdy ani vyléčit, může se přirozeně zhoršovat s věkem. To jsou špatné zprávy. A jak zní ty dobré ohledně sluchu? Magazín Víkend DNES se ptal ORL lékařky Ingrid Gergelyové.
Žena po plastice čelí urážkám, podle lidí je sobecká
Jednatřicetiletá Olivia Stevensová chtěla po kojení znovu plná ňadra a rozhodla se pro augmentaci prsou. V její rodné Británii by ale zaplatila v přepočtu bezmála milion korun. Tak se vydala za svým...
Za naše pocity může i nastavení hlavy. Změňte je a zkuste být šťastní
Proč jsou někteří lidé úspěšní a šťastní a na jiné se stále lepí smůla? Zakladatelé neurolingvistického programování tvrdí, že to souvisí s tím, jaké máte nastavení ve své mysli.
Slavní si vzali slavné, chvíli spolu žili, nakonec přišel rozvod a po desetiletích už se na jejich sňatky téměř zapomnělo. Podívejte se do naší galerie na manželství, která za sebou mají VIP a...
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Rakovina prostaty nebolí. Jak poznat varovné příznaky?
Rakovina prostaty je nejčastější zhoubné onemocnění mužů. V České republice si tuto diagnózu každoročně vyslechne přibližně 8 tisíc mužů a kolem 1 400 z nich na nemoc zemře. Přesto má včas zachycená...
Blíženci budou pod tlakem, Vodnáři ve víru lásky. Co slibuje horoskop na listopad
Je tady předposlední měsíc roku, který přináší další výzvy a příležitosti. V pokračování seriálu vám astrolog Milan Gelnar prozradí, co listopad přinese jednotlivým znamením, na co se mohou těšit,...