Slavní si vzali slavné, chvíli spolu žili, nakonec přišel rozvod a po desetiletích už se na jejich sňatky téměř zapomnělo. Podívejte se do naší galerie na manželství, která za sebou mají VIP a málokdo už si dnes uvědomuje, že spolu tyto hvězdy opravdu byly.
Slavní a jejich manželství, která už jsou dávnou minulostí a veřejnost na ně... Ryan Reynolds a Scarlett Johanssonová Richard Gere a Cindy Crawfordová (1993) Carrie Fisherová a Paul Simon (New York, 11. března 1982) Patricia Arquette a Nicolas Cage na Zlatých glóbech (1997) Meghan Markle a její první manžel producent Trevor Engelson. Vzali se na pláži... Herci Tyler Christopher a Eva Longoria Mario Lopez a Ali Landry Jimmi Simpson a Melanie Lynskey Sophia Bushová a Chad Michael Murray James Gunn a Jenna Fischerová Hank Azaria a Helen Huntová

