Dnes jsou z nich velké hvězdy, zná je celý svět a v Hollywoodu jsou jako doma. Kde ovšem skutečně začala jejich kariéra, kdy na sebe upozornili slavní fešáci svoje fanynky? Podívejte se do naší galerie, kde se to dozvíte. A uvidíte, jak vypadali krasavci v době svého vstupu na výsluní. Mnozí se téměř nezměnili.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Marlon Brando se proslavil hlavně díky filmům jako Tramvaj do stanice Touha (1951), V přístavu (1954) a především Kmotr (1972). Tehdy po něm šílely ženy z celého světa. Role ve snímku Kmotr mu přinesla jeho ojedinělý comeback a zpečetila status hollywoodské ikony.
Autor: Profimedia.cz
Herec Clint Eastwood se proslavil už v 60. letech jako „Muž beze jména“ v legendárních špagetových westernech Sergia Leoneho, jako byl Pro hrst dolarů (1964), Pro pár dolarů navíc (1965) a Hodný, zlý a ošklivý (1966), které ho katapultovaly ke světové slávě. Dodnes je hereckou žijící legendou a o ženy nemá nouze ani v důchodu.
Autor: Profimedia.cz
Herec Gene Kelly se nejvíce proslavil a dosáhl vrcholu své slávy s muzikálem Zpívání v dešti z roku 1952, který je dodnes považován za jeden z nejlepších muzikálů všech dob. A také se mezi hvězdy vyšvihl díky filmu Američan v Paříži (1951), za který získal čestného Oscara a který definoval jeho styl. Tyto snímky upevnily jeho status ikony filmového muzikálu a tanečníka na přelomu 40. a 50. let. Byl sex symbolem a idolem pro ženy na celém světě.
Autor: © MGM
Herec James Dean se nejvíce proslavil ve filmu Rebel bez příčiny (1955), který z něj udělal ikonu 50. let a symbol vzdoru mladé generace, ačkoliv jeho sláva ještě vzrostla po jeho tragické smrti v témže roce. Stal se slavným díky své krátké, ale intenzivní kariéře, během níž ztvárnil nezapomenutelné role ve třech klíčových filmech: Na východ od ráje (1955), Rebel bez příčiny (1955) a Obr (1956). Dodnes je považován za jednoho z nejvíc sexy mužů Hollywoodu.
Autor: Dennis Stock, Profimedia.cz
Zpěvák Elvis Presley se nejvíce proslavil během své rané kariéry v 50. letech s hity jako „Heartbreak Hotel“ a „Jailhouse Rock“, kdy definoval rock’n’roll, a pak zažil úspěšný comeback v roce 1968 s pořadem 68 Comeback Special. Dodnes některé ženy nemohou uvěřit, že už není mezi námi a věří, že se někde skrývá. Konspiračních teorií je mnoho, protože zkrátka nechtějí svou životní lásku nechat jít.
Autor: Reuters
Herec Paul Newman se nejvíce proslavil ve 60. letech 20. století, kdy natočil ikonické filmy jako Frajer Luke (1967) a Butch Cassidy a Sundance Kid (1969), které upevnily jeho status hvězdy, a také filmy jako Hazardní hráč (1961) a Hud (1961), které mu přinesly první nominace na Oscara a uznání kritiky. V této dekádě dosáhl vrcholu své herecké kariéry, stal se celosvětovou ikonou a zároveň se začal prosazovat v automobilových závodech. Ženy milovaly jeho neodolatelný pohled a modré oči stejně jako úsměv.
Autor: © Warner Brothers/Seven Arts / CSFD.cz
Zpěvák Paul McCartney se nejvíce proslavil jako klíčový člen legendární kapely The Beatles v 60. letech, kdy dosáhli celosvětové slávy, ale jeho sláva pokračovala i po rozpadu skupiny v roce 1970 s kapelou Wings a následnou sólovou kariérou, upevňující jeho status ikony světové hudby. V šedesátých letech mu ženy a dívky na koncertech padaly k nohám a toužily být jeho partnerkami.
Autor: Getty Images
Herec Brad Pitt se proslavil postupně, ale klíčové momenty byly kolem poloviny 90. let. A to s filmy jako Legenda o vášni (1994) a hlavně Dvanáct opic (1995), které mu přinesly nominaci na Oscara a Zlatý glóbus a potvrdily status superhvězdy. Později upevnil svou pozici v Hollywoodu se snímky jako Klub rváčů nebo Sedm. Dodnes je považován za sexsymbol a hollywoodského lamače ženských srdcí. Vystřídal několik partnerek a i na „stará“ kolena je stále velmi žádaný.
Autor: © Universal Picture
Herec George Clooney se nejvíce proslavil rolí doktora Douga Rosse v seriálu Pohotovost, který běžel v televizi celosvětově od roku 1994 a katapultoval ho mezi světové hvězdy, za což získal opakované nominace na Zlatý glóbus. Stálice Hollywoodu se z něj stala v 90. letech, ale mezinárodní slávu a status sexsymbolu si upevnil v letech 1996-2000 rolemi ve filmech jako Od soumraku do úsvitu nebo Dannyho parťáci. I dnes je sex symbolem, po kterém ženy touží. Usadil se po boku své ženy právničky Amal a užívá si poklidného života s jejich dvojčaty. Přesto na herectví nezanevřel a dál točí jako o závod.
Autor: Reuters
Herec Keanu Reeves se nejvíce proslavil v polovině 90. let díky akčnímu hitu Nebezpečná rychlost (1994) a následně na přelomu tisíciletí přišla obrovská celosvětová sláva s rolí Neea v kultovním Matrixu (1999). Tyto role z něj udělaly akční ikonu a přinesly mu obrovskou popularitu, i když již dříve zazářil ve filmech jako Ďáblův advokát (1997). Ženy ho milují nejen pro jeho role. Přitahuje je jeho „exotický“ vzhled i fakt, že je považován za jednu z nejskromnějších celebrit. Život se s ním nemazlil, přesto ale stále má úsměv na tváři a užívá si života. Nyní žije s umělkyní Alexandrou Grantovou.
Autor: Criterion, AP
Herec Pierce Brosnan se nejvíce proslavil rolí Jamese Bonda, kterou ztvárnil ve čtyřech filmech mezi lety 1995 (Zlaté oko) a 2002 (Dnes neumírej), což mu přineslo mezinárodní slávu a etablovalo ho jako globální ikonu. Předtím se sice objevoval v seriálech jako Remington Steele, ale právě bondovská série z něj udělala světovou superstar. A ikonou je dodnes. Žije po boku jedné ženy už desítky let a v Hollywoodu je považován za jednoho z největších sympaťáků.
Autor: © United Artists
Fotbalista David Beckham se proslavil postupně, ale vrchol jeho slávy nastal kolem roku 1999, kdy s Manchesterem United vyhrál Ligu mistrů UEFA a stal se celosvětovou ikonou spojenou s úspěchy i stylem, následně jeho sláva rostla i během angažmá v Realu Madrid a LA Galaxy, které ho proměnily v globální mediální hvězdu a módní ikonu. I díky jeho ženě návrhářce a bývalé zpěvačce Victorii Beckhamové se stal sex symbolem. Jak uvedl v dokumentu streamovací platformy Netflix, bez Victorie by nezvládl nic.
Autor: Profimedia.cz
Herec Leonardo DiCaprio se nejvíce proslavil díky filmu Titanic (1997), který z něj udělal celosvětovou hvězdu, i když svůj první Oscar získal až o mnoho let později za film Revenant (2015). Mezi jeho klíčové průlomové role patří také filmy jako Co žere Gilberta Grapea, Letec, Vlk z Wall Street nebo Počátek. Za zmínku jistě stojí i jeho role ve filmu Romeo a Julie, kdy má v ikonické scéně u akvária údajně tak podmanivý pohled, že mu málokterá dívka může odolat.
Autor: © Paramount Pictures and Twentieth Century Fox
Herec Denzel Washington se proslavil postupně, ale klíčové momenty byly získání prvního Oscara za Slávu (1989), následovaný Oscarem za Training Day (2001), který potvrdil jeho status elitního herce,. A později nominacemi za filmy jako Let (2013) nebo Ploty (2016). Celý život žije po boku jedné ženy a i „na stará kolena“ vypadá k světu a ženy k němu vzhlížejí.
Autor: © TriStar Pictures
Herec Heath Ledger se nejvíce proslavil rolí Jokera ve filmu Temný rytíř (2008), za kterou posmrtně získal Oscara a Zlatý glóbus, a také rolí Ennise del Mara ve filmu Zkrocená hora (2005), za kterou obdržel nominaci na Oscara a Zlatý glóbus a vynesla ho mezi velké hvězdy. Jeho průlomovou rolí v mladším věku byla také role v komedii Deset důvodů, proč tě nenávidím (1999). Dodnes je považovaný za jednoho z nejneodolatelnějších herců Hollywoodu.
Autor: Profimedia.cz
Herec Daniel Dae Kim se nejvíce proslavil rolí Jina-Soo Kwona v seriálu Ztraceni (Lost) v letech 2004-2010, která mu přinesla celosvětové uznání, a následně rolí China Ho Kellyho v seriálu Hawaii Five-0 (2010-2017). Právě jeho role v Ztracených ho katapultovala mezi známé tváře, které bodují v Hollywoodu.
Autor: ABC
Herec Dev Patel se nejvíce proslavil díky hlavní roli Jamala Malika ve filmu Milionář z chatrče (2008), který mu přinesl mezinárodní uznání, a později rolí ve filmu Lion (2016), za kterou získal nominaci na Oscara, což potvrdilo jeho status hvězdy a talentovaného herce.
Autor: Falcon
Herec Idris Elba se proslavil postupně, ale klíčové momenty přišly s rolí v seriálu „The Wire“ (Špína Baltimoru) mezi lety 2002–2004, což ho prosadilo na mezinárodní scéně, a následně se stal velkou hvězdou díky hlavní roli detektiva v britském seriálu „Luther“ (2010-2015), za kterou získal Zlatý glóbus, a roli Heimdalla v Marvel Cinematic Universe.
Autor: Profimedia.cz
Herec Johnny Depp se proslavil postupně, ale zlom přišel s rolemi v 90. letech díky spolupráci s Timem Burtonem (např. Střihoruký Edward, 1990). Dále mu slávu přinesl i snímek Co žere Gilberta Grapea. A skutečnou celosvětovou superstar se stal po roce 2003 s filmovou sérií Piráti z Karibiku, kde ztvárnil postavu kapitána Jacka Sparrowa, za což získal nominace na Oscara a Zlaté glóby. Dodnes je považován za jednoho z nejvíc sexy herců Hollywoodu.
Autor: Getty Images
Herec Kit Harington se nejvíce proslavil rolí v seriálu Hra o trůny, který se vysílal od roku 2011 do roku 2019. Tato role mu přinesla celosvětovou slávu a nominace na ceny Emmy. Ačkoliv debutoval na divadle ve hře Válečný kůň (2009) a hrál v několika filmech (např. Pompeje nebo Eternals), právě postava ve zmíněném seriálu ho katapultovala k mezinárodní slávě.
Autor: Profimedia.cz
Herec Charles Melton se nejvíce proslavil rolí Reggieho Mantleho v seriálu Riverdale (od roku 2017). Dále získal uznání za hlavní roli ve filmu Slunce je také hvězda (2019) a za své výkony ve filmech Láska napříč věkem (May December) (2023), za který obdržel nominace. Především role v seriálu Riverdale z něho udělala sex symbol.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvák Harry Styles se proslavil nejprve masivně s kapelou One Direction, se kterou koncertoval od roku 2010 Thedy prorazili s hitem „What Makes You Beautiful“. Jeho sólová sláva eskalovala po roce 2017, zejména s albem „Harry’s House“ (2022), za které získal cenu Grammy a ovládl ceny Brit Awards, čímž se stal globální hvězdou i mimo skupinu. Ikonou je dodnes. Ženy milují jeho osobitá styl i úsměv „od ucha k uchu“.
Autor: Profimedia.cz
Herec Chris Evans se nejvíce proslavil rolí Kapitána Ameriky ve filmové sérii Marvel Cinematic Universe, přičemž jeho průlom přišel s filmem Captain America: První Avenger v roce 2011. Ženy milují jeho svaly i romantický „kukuč“.
Autor: Profimedia.cz
Herec Ryan Gosling se nejvíce proslavil v roce 2011 díky filmům Drive, Bláznivá, zatracená láska a Den zrady, čímž potvrdil status hlavní hvězdy; následně v roce 2016 zazářil v muzikálu La La Land (Zlatý glóbus, nominace na Oscara) a nejnověji v roce 2023 rolí Kena ve filmu Barbie, která se stala jeho nejvýdělečnějším filmem a přinesla další oscarovou nominaci. Ženy ho milují pro jeho skromnost, oddanost své ženě Evě Mendesové i dvěma dcerám. Ale také pro jeho dokonalé osvalené tělo.
Autor: Profimedia.cz
Herec Jake Gyllenhaal se nejvíce proslavil kolem let 2004-2005 díky průlomovým rolím ve filmech Den poté (2004) a hlavně Zkrocená hora (2005), za kterou získal nominaci na Oscara a etabloval se jako hlavní hvězda.
Autor: Prima Zoom
Herec Michael Fassbender se proslavil postupně, ale klíčové momenty přišly kolem let 2008–2011 s filmy jako Hlad, Hanební pancharti, Stud nebo X-Men: První třída. Ty ho katapultovaly mezi uznávané herce a hollywoodské fešáky.
Autor: Reuters
Herec Pedro Pascal se nejvíce proslavil průlomovými rolemi v seriálech Hra o trůny (2014) jako Oberyn Martell, Narcos (2015–2017) jako Javier Peña, Mandalorian (2019-dosud) a především v hitu The Last of Us (2023-dosud) jako Joel Miller, čímž se z něj stala celosvětová hvězda. A hlavně sex symbol.
Autor: AP
Herec Christian Bale se nejvíce proslavil svou transformací v roli Batmana v trilogii Christophera Nolana (začínající filmem Batman začíná v 2005) a extrémními fyzickými proměnami pro filmy jako Mechanik (2004) a Fighter (2010), za který získal Oscara, což upevnilo jeho status hvězdy. Vždy byl považován za hollywoodského fešáka, který nedá ženám spát.
Autor: AP
Herec Russell Crowe se nejvíce proslavil na přelomu tisíciletí, především díky megaúspěšnému filmu Gladiátor (2000), za který získal Oscara, a následně pak i rolemi ve filmech Čistá duše (2001) a Master & Commander: Odvrácená strana světa (2003), které upevnily jeho status světové hvězdy. Dnes už není sex symbolem, ale miláčkem diváků je stále.
Autor: Profimedia.cz
Herec Adrien Brody se nejvíce proslavil rolí ve filmu Pianista (2002), za kterou v roce 2003 získal Oscara za nejlepšího herce, čímž se stal nejmladším držitelem této ceny ve své kategorii. Tento úspěch znamenal vrchol jeho rané kariéry a přinesl mu celosvětové uznání. A ženy si rovnou všimly, jaký je to fešák. Kromě toho i velký sympaťák, který pravidelně pro své fanoušky nahrává vide na Instagram, kde je srdečně zdraví a přeje krásný den.
Autor: Reuters
Herec Orlando Bloom se nejvíce proslavil kolem let 2001–2003 díky rolím elfího lučištníka Legolase v trilogii Pán prstenů (premiéra 2001) a později Willa Turnera v trilogii Piráti z Karibiku (premiéra 2003), čímž se stal globální hvězdou. Krátce poté následoval úspěch v historickém velkofilmu Trója (2004) jako princ Paris. Nyní už stačí, aby na Instagram nahrál fotografie, kde je odhalený do půl těla a fanynky z něj šílí.
Autor: AP
Herec Patrick Swayze se nejvíce proslavil v roce 1987 díky kultovnímu filmu Hříšný tanec (Dirty Dancing), který ho katapultoval mezi hvězdy 80. let; slávu si upevnil o několik let později dalšími hity jako Duch (Ghost) z roku 1990 a Bod zlomu (Point Break) z roku 1991, ale Hříšný tanec je jeho ikonickou rolí. Díky ní byl sex symbolem a dodnes při sledování snímku ženy udivuje jeho dokonalá postava.
Autor: Profimedia.cz
Herec Chris Hemsworth se nejvíce proslavil díky roli Thora ve stejnojmenném filmu z roku 2011, což odstartovalo jeho celosvětovou slávu, následovanou úspěchem v týmovkách Avengers (2012) a dalšími velkými filmy. Jeho uznání „nejvíc sexy muže světa“ v roce 2014 od magazínu People také posílila jeho status super hvězdy a idolu. Kdykoli přidá na svůj profil na Instagramu fotografie nebo vide z posilovny či pláže, strhne se okamžitě lavina obdivných komentářů od fanynek. Ty ho ale nechávají chladným, je totiž věrný své milované manželce.
Autor: Reuters
Herec Antonio Banderas se proslavil postupně, ale klíčové milníky, které ho katapultovaly mezi hollywoodské hvězdy, byly role ve filmech jako Philadelphia (1993), Desperado (1995), Evita (1996) a zejména ikonická role v Zorro: Tajemná tvář (1998), za kterou si vysloužil nominaci na Zlatý glóbus a upevnil si status mezinárodní hvězdy.
Autor: Profimedia.cz