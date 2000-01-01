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Podívejte se do naší galerie na zahraniční hvězdy, které se rozhodly pro adopci. Některé k tomu mají i vlastní biologické děti. Jiné hvězdy naopak volily jen adopci. Patří k nim třeba Angelina Jolie, Ewan McGregor, Sia, Charlize Theronová, Tom Cruise a další.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Agelina Jolie má celkem šest dětí. Tři biologické potomky má s bývalým manželem, hercem Bradem Pittem, a tři děti adoptovala.
Autor: AP
Herec Hugh Jackman adoptoval dva potomky se svou dnes již bývalou manželkou, herečkou Deborah-Lee Funesovou. Biologické potomky nemá.
Autor: AP
Herečka Sandra Bullocková adoptovala v minulosti dvě holčičky. „Často se mě lidé ptali, jestli jsem nechtěla předat své geny. Nemyslím si, že bych neměla co předat. Ale stačí mi, že tu po mně zůstanou filmy,“ nechala se slyšet pro Hollywood Reporter.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Madonna má dva své biologické potomky. K tomu VŠAK ještě adoptovala další čtyři děti. „Stojím si za tím, že když můžete dětem nabídnout dobré zázemí, vzdělání a dát jim lásku, měli byste si je adoptovat. Na světě je tolik opuštěných dětí, že mě z toho bolí srdce,“ uvedla v minulosti zpěvačka pro hudební stanici MTv.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Sharon Stone adoptovala celkem tři syny. Je na ně velmi pyšná a říká, že jí osud v tomto směru nesmírně přál. „Měla jsem problémy, zlobilo mě zdraví a moje budoucnost byla nejistá. Moji synové tu vždy byli pro mě a jsou to neskutečně dobří lidé,“ uvedla herečka pro Vogue.
Autor: AP
Oscarová herečka Charlize Theronová adoptovala jako svobodná matka dvě dcery, Jackson a August. Nemá žádné biologické potomky. „Nikdy jsem neměla potřebu předávat své geny. Mám dvě naprosto skvělé dcery, které jsou pro mě vším,“ uvedla herečka pro Elle.
Autor: Reuters
Herec Tom Cruise adoptoval dvě děti v době, kdy byl v manželství s herečkou Nicole Kidmanovou. Adoptovali syna a dceru. Později se mu narodila jeho biologická dcera Suri, kterou měl v manželství s herečkou Katie Holmesovou.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Cate Blanchettová má své tři biologické syny a k tomu ještě s manželem adoptovala holčičku. „Žádné z dětí jsme s mým mužem neplánovali. Prostě se to stalo a byl to pro nás vždy doslova zázrak. A pak, když jsem chtěla další dítě, rozhodla jsem se pro adopci, abych mohla udělat život hezčí dalšímu dítěti.“ uvedla.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvák Lionel Richie adoptoval malou holčičku Nicole, když jí bylo devět let. Už od jejich tří let se o ni ale s manželkou starali, protože její biologičtí rodiče neměli peníze a jejich životní situace byla celkově velmi nešťastná.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Herečka Meg Ryanová adoptovala holčičku. Má však biologického syna ze vztahu s hercem Dennisem Quaidem. „Mám radost z biologického dítěte i toho adoptivního. Obě jsou pro mě moje vlastní. Nic je nerozlišuje. Jsou světlem mého života,“ sdělila herečka.
Autor: Reuters
Herec Ewan McGregor má se svou ženou dvě biologické dcery. Adoptovali však ještě třetího potomka. Byla to čtyřletá holčička z Mongolska.
Autor: Reuters
Zpěvačka Sia v minulosti adoptovala dva osmnáctileté chlapce. Později se jí narodil ještě biologický syn. „Nemohla jsem je nechat systému. Jsou to tak úžasní kluci, někdy je opravdu strašné, jaký osud mohou děti mít, když se nedostanou do dobré rodiny. Přitom jde často o velmi nadané a slušné děti. Sklouznou ke špatným věcem, protože nemají nikoho, kdo by se za ně postavil,“ řekla tehdy hudebnice.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Katherine Heiglová adoptovala v minulosti dvě dcery. Nečekaně pak otěhotněla a narodil se jí syn. „Neměla jsem to v plánu. Ale osud se mnou rozhodně jiné plány měl a přinesl nám do života tohoto úžasného kluka,“ uvedla krátce po jeho narození.
Autor: AP
Herečka Viola Davisová jedno dítě adoptovala, navíc se však stala nevlastní maminkou ještě dalších dvou dětí, které měl z předchozího vztahu její partner.
Autor: AP
Herečka Rosario Dawsonová v roce 2014 adoptovala dvanáctiletou dívenku. O čtrnáct let později se ve čtyřiačtyřiceti letech díky ní pak stala babičkou.
Autor: AP
Zpěvačka Sheryl Crowová adoptovala celkem dvě děti a vychovává je jako svobodná matka. „Myslím, že ženy často čekají na to, až se v jejich životě objeví někdo, s kým by ty děti mohly mít. Jenže pak je pozdě. Já jsem nechtěla čekat. Myslím, že k tomu nepotřebuji nikoho dalšího,“ uvedla.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Kristin Davisová adoptovala celkem dvě děti. Nelituje rozhodnutí, že se sama nikdy nestala biologickou matkou. „Neměla jsem tu touhu. Nijak jsem tím netrpěla. Vůbec mě to nenapadlo. Byla jsem šťastná, že mohu mít syna a dceru. Chovám k nim hlubokou lásku,“ sdělila herečka.
Autor: Reuters
Herečka Calista Flockhartová adoptovala syna jako svobodná matka. Bylo to krátce předtím, než se dala dohromady se svým současným partnerem, hercem Harrisonem Fordem.
Autor: Reuters
Herečka Millie Bobby Brownová šokovala fanoušky, když oznámila, že společně se svým manželem adoptovali holčičku. „Prý jsem moc mladá, málo jsem si užila a měla jsem mít biologického potomka. Fascinuje mě, jak celý svět ví lépe než já, co mám dělat,“ uvedla.
Autor: Profimedia.cz
Režisér Steven Spielberg původně děti nechtěl. Nakonec jich měl celkem sedm. Čtyři děti byly jeho vlastní, jedno měla jeho žena z předchozího vztahu a dvě nakonec ještě adoptovali.
Autor: AP
Herečka Mia Farrowová měla celkem čtrnáct dětí. Tři byly její a další adoptovala. „Rodina pro mě jako matku čtrnácti dětí znamená všechno. I když jsem si vybrala kariéru, díky níž jsem na veřejnosti, většina mých dětí se rozhodla žít soukromým životem,“ uvedla na svém účtu na Twitteru.
Autor: Reuters
Herečka Michelle Pfeifferová se pro adopci rozhodla ve chvíli, kdy neměla ani stálého partnera. „Řekla jsem si: K čertu s hledáním toho správného chlapa pro rodinu! Stejně mě hned každý začal štvát. Vážně už jsem moc chtěla děti a myslím, že právě toto zoufalství mi potom kazilo vztahy. Všechno jsem brala strašně vážně, měla jsem zkreslené představy. Nakonec mi došlo, že nemusím mít muže, abych se stala matkou. Bylo to, jako by se mi v hlavě rozsvítila žárovka,“ sdělila. Má jednu adoptivní dceru a nakonec se jí narodil její vlastní biologický syn.
Autor: AP
Moderátorka a novinářka Hoda Kotbová adoptovala celkem dvě děti. Své dvě dcery označila jako smysl svého života.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Julie Andrewsová má celkem tři děti. Jednu dceru sama porodila a dvě další pak adoptovala. „Nikdy jsem nedělala rozdíly mezi mou biologickou dcerou a dvěma, které jsem adoptovala. Jsme rodina a miluji je celým svým srdcem,“ sdělila pro People.
Autor: AP
Moderátorka a spisovatelka Rosie O’Donnellová má celkem pět dětí: Parkera, Chelseu, Blakea, Vivienne a Claye. První čtyři děti vychovala se svou bývalou manželkou Kelli Carpenterovou. Její nejmladší dítě, Claye, adoptovala se svou druhou zesnulou manželkou Michelle Roundsovou.
Autor: AP
Herec James Caviezel má tři děti, které společně s manželkou Kerri Browitt adoptovali z Číny. Dvě z dětí měly při adopci nádor na mozku a další zdravotní problémy, ale všechny úspěšně podstoupily léčbu a uzdravily se.
Autor: AP
Herečka Mariska Hargitay má celkem tři děti s manželem Peterem Hermannem. Syna Augusta a dvě adoptované děti – dceru Amayu Josephine a syna Andrewa Nicolase.
Autor: AP
Herečka Emma Thompsonová má dvě děti s manželem, hercem Gregem Wisem. Biologická dcera Gaia Romilly Wise se narodila v roce 1999. V roce 2003 rodina adoptovala rwandského sirotka a bývalého dětského vojáka Tindyebwu Agabu Wise.
Autor: ČTK
Americká herečka Connie Brittonová má jedno dítě. V listopadu 2011 adoptovala chlapce z Etiopie. Jmenuje se Yob „Eyob“ Britton.
Autor: Profimedia.cz
Režisér George Lucas má celkem čtyři děti. Tři starší jsou adoptované a nejmladší dceru má se svou současnou manželkou.
Autor: Reuters
Americká herečka Mary-Louise Parkerová má dvě děti. Syna Williama Atticuse a adoptovanou dceru Caroline Aberash z Etiopie. Otcem jejího biologického syna je herec Billy Crudup.
Autor: ČTK
Světoznámá trenérka hvězd Jillian Michaelsová má dvě děti: dceru Lukensii a syna Phoenixe. Dceru adoptovala z Haiti v roce 2012, když jí byly dva roky. Syna přivedla na svět její tehdejší partnerka Heidi Rhoadesová po umělém oplodnění.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvák Thomas Rhett a jeho manželka Lauren Akins mají celkem pět dětí. Jejich rodina se skládá ze čtyř dcer a jednoho syna. Pouze jedna z dcer je adoptovaná, ostatní děti jsou jejich biologické.
Autor: ČTK
Dnes již zesnulá americká herečka Diane Keatonová měla dvě děti. Syna a dceru a oba adoptovala. „Tolikrát se mě někdo ptal, proč nemám vlastní děti. Ale já mám vlastní děti. Jsou moje vlastní,“ narážela tak v rozhovoru na to, že neměla potřebu mít biologického potomka.
Autor: Reuters
Herečka Jamie Lee Curtisová má dvě děti, dcery Annie a Ruby. Obě adoptovala spolu s manželem Christopherem Guestem. Její mladší dcera Ruby je transgender žena, o čemž herečka otevřeně mluví a veřejně ji podporuje.
Autor: AP
Dnes již zesnulá herečka Kirstie Alley měla dvě děti: syna Williama True a dceru Lillie Price. Obě děti adoptovala v 90. letech se svým tehdejším manželem Parkerem Stevensonem.
Autor: Profimedia.cz
Herec Ted Danson má dvě vlastní biologické dcery a dvě dcery adoptoval společně se svou ženou. „Je to dar. Děti jsou naše budoucnost a není nic krásnějšího, než když se vašim dětem daří a můžete jim dát vše, co potřebují,“ uvedl pro Daily Report.
Autor: AP
Herečka Neve Campbellová má dvě děti s partnerem JJ Feildem. Svého prvního syna, Caspiana, přivedla na svět v roce 2012. O šest let později, v roce 2018, adoptovali chlapce jménem Raynor.
Autor: AP
Bývalý profesionální hráč amerického fotbalu Dan Marino má celkem sedm dětí a dvě z toho se svou ženou adoptoval.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Loni Andersonová adoptovala syna. Dceru přivedla na svět sama. Plánovala adoptovat ještě dalšího potomka, ale nakonec k finální adopci nedošlo.
Autor: CTK / AP / Ralph Dominguez/MediaPunch , ČTK
Americká herečka Peggy Liptonová měla dvě dcery, Rashidu Jones a Kidadu Jones. Otcem obou dcer je slavný hudebník a producent Quincy Jones, za kterého byla Liptonová vdaná v letech 1974 až 1990. Obě dcery pokračují v rodinné tradici a pohybují se v zábavním průmyslu. Kromě toho však měla ještě adoptovaného syna, který se absolutně straní světa médií.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Marlo Thomasová nemá vlastní biologické děti. Když se v roce 1980 provdala za televizního moderátora Phila Donahuea, stala se nevlastní matkou jeho pěti dětí z předchozího manželství. Jmenují se Michael, Kevin, Daniel, Mary Rose a James.
Autor: Reuters