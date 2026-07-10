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Tyto slavné hvězdy adoptovaly děti. Některé mají i vlastní potomky

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Tyto hvězdy se rozhodly pro adopci. Angelina Jolie na Maltin Modern Master Award v Santa Barbaře (5. února 2025) Hugh Jackman v New Yorku (10. června 2026) Sandra Bullocková, Las Vegas, Nevada, USA (14. dubna 2026) Odkazy na goth styl nechyběly ani na letošním Met Gala. Madonna dorazila v... Sharon Stone v Cannes (18. května 2026) Charlize Theronová na Oscarech (Los Angeles, 10. března 2024) Tom Cruise odchází z oslavy padesátin Victorie Beckhamové (21. dubna 2024) Cate Blanchettová, Cannes, 17. května 2026 Koncert Lionela Richieho v O2 areně (6. července 2025, Praha). Meg Ryanová v Londýně (3. října 2025) Ewan McGregor na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (15. března 2026)
Podívejte se do naší galerie na zahraniční hvězdy, které se rozhodly pro adopci. Některé k tomu mají i vlastní biologické děti. Jiné hvězdy naopak volily jen adopci. Patří k nim třeba Angelina Jolie, Ewan McGregor, Sia, Charlize Theronová, Tom Cruise a další.

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