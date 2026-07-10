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KVÍZ: Poznáte historii podle jediného data? Otestujte se v 50 otázkách
Některá data zná každý, jiná už dokážou pořádně potrápit paměť. Vzpomenete si, kdy byla vydána Zlatá bula sicilská, padla Berlínská zeď nebo kdy svět poprvé spatřil bikiny? Otestujte své znalosti...
Odvážné výstřihy i odhalená těla. Tohle jsou nejvíc sexy modely z Varů
Podívejte se do naší galerie na sexy a mnohdy až příliš odhalené modely, které v průběhu let vynesly slavné ženy na červený koberec na filmový festival v Karlových Varech. Někdy nedodržely dress...
Slavné ženy, které stárnou s grácií. Plastiky odmítly a vypadají skvěle
Mohly by si dovolit plastiky, facelifty a jiné invazivní zákroky. Raději si však vybraly stárnutí s grácií a dobře udělaly. Řeč je o slavných ženách, které si každou vrásku hýčkají a vypadají...
Utratil miliony za dlouhověkost. Teď miliardář přiznal vážnou nemoc
Americký podnikatel Bryan Johnson investuje každoročně miliony dolarů do zpomalování stárnutí a jeho organismus patří k nejpečlivěji sledovaným na světě. Přesto oznámil, že trpí autoimunitní...
Plakala a jedla. Kamila v Extrémních proměnách zhubla polovinu své váhy
Kamila žila život ovládaný závislostí na jídle. V průběhu posledních osmnácti let si sice mnohokrát řekla: „Začnu hubnout v pondělí…“, ale pokaždé selhala. Chyběla jí pevná vůle dotáhnout věci do...
Podle lékařů je jediná na světě. Mladá žena žije s unikátními nemocemi
Devětadvacetiletá Zoe Castle z Velké Británie žije s nemocemi, které nemá nikdo jiný na světě. „Podle lékařů jsem jediná na světě,“ říká žena, která se se zdravotními komplikacemi pere už od...
Barva sladkých pomerančů. Oranžová rozsvítí váš outfit na míle daleko
Nastává doba dovolených, radovánek na sluníčku a opalování. A tak je čas pozvat do šatníku veselé barvy, které podtrhnou opálení a vykouzlí vám úsměv na rtech. Aktuálním hitem je oranžová ve všech...
Takto si užívají léto hvězdy. V bikinách oslňují na plážích po celém světě
Podívejte se na známé ženy, které si užívají léto po svém a vystavují dokonalá těla slunečním paprskům jen v plavkách nebo bikinách. Brázdí na jachtách Karibik, ale v oblibě mají i Evropu a především...
Promýšlejte, hledejte lokální zdroje a pozor na drinky. Jak jíst na dovolené
Doma to jde snadno, že? Večer si namočíte vločky a chia semínka ke snídani. Na oběd jdete s kolegyněmi do zdravého bistra. Večer hodíte na pánev kus masa a k němu umícháte kuskus se sušenými rajčaty....
Nejúžasnější orgán v těle? Tohle je 33 důvodů, proč je mozek výjimečný
Mozek řídí každý náš pohyb, ukládá vzpomínky, vytváří emoce i sny a nepřetržitě pracuje ve dne i v noci. Přesto o něm stále nevíme všechno. Připravili jsme pro vás 33 fascinujících faktů, které...
Horoskop pro každé znamení na 29. týden roku 2026
Jak se nám bude podle hvězd dařit v následujícím prázdninovém týdnu? Lvi, žádné významné změny vás nečekají. Budete žít svým životem a půjdete si za tím, co považujte za správné. Vodnáři, léto vás...
Tyto slavné hvězdy adoptovaly děti. Některé mají i vlastní potomky
Podívejte se do naší galerie na zahraniční hvězdy, které se rozhodly pro adopci. Některé k tomu mají i vlastní biologické děti. Jiné hvězdy naopak volily jen adopci. Patří k nim třeba Angelina Jolie,...
Jak na zdravé hubnutí po porodu? Nespěchejte, tělo potřebuje čas
Téma hubnutí po porodu se v ženském světě řeší neustále, ačkoli realita je jiná než na sociálních sítích. Období šestinedělí je pro tělo maraton, kojení si bere obrovské množství energie a shodit...
Na sítích hrdinové, ale v reálu? I urážky na internetu jsou šikanou
Komentáře na internetu neberou konce. Je jedno, zda jsou u politického nebo jiného článku, rozhovoru nebo fotky na sociálních sítích. Umíte s nimi zacházet? A jak se bránit, když vás urážejí?
Léto u vody, nebo na horách? Vezměte s sebou správnou kosmetiku
Letní čas se dá trávit různě. Na dece u vody, v jednom kole na kole, v potu tváře na túře nebo s knížkou na balkoně. Ať už si vyberete kterýkoli způsob, určitě je dobré mít po ruce kosmetiku, která...
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Chobotnice, šašlik i cannoli. Pochlubte se fotkou z dovolené a vyhrajte knihu
Máte telefon plný fotek báječných jídel, na kterých jste si pochutnávali na dovolené nejen v zahraničí? Ať už jste si pošmákli, nebo jste narazili na nějaký kulinární bizár, nenechte si to pro sebe....
Tak vstaň a pádluj: Proč je paddleboard tím nejlepším posilovákem na léto
Hit letošního léta? Jednoznačně paddleboard. Pokud jste kolem něj doteď chodili bez povšimnutí, letos na něj určitě naskočte. Toto nafukovací prkno umí krásně zpevnit postavu, vylepší vám balanc a...