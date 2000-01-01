Dvaapadesát herců a hereček, kteří málem byli někým úplně jiným. Nebýt souhry různých okolností, hvězdy by z nich bývaly nebyly. Podívejte se do galerie, kdo z hollywoodských, ale i českých hvězd měl s kariérou namále.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Harrison Ford se živil jako truhlář samouk. George Lucas si ho původně najal pouze na to, aby mu v kanceláři namontoval dveře a pomáhal číst texty ostatním uchazečům při konkurzu na Star Wars. Fordovo charisma ale režiséra natolik oslnilo, že roli Hana Sola nakonec dal přímo jemu. A takovou náhodou se z něj stala hollywoodská hvězda a ikona číslo jedna. Herectví ho lákalo a zapsal se na škole na kurzy herectví, ale ani ve snu ho tehdy nenapadlo, že by mohl mít jednou tak hvězdnou kariéru a spíše pomýšlel na to, že se bude život prací se dřevem.
Autor: Reuters
Herečka Charlize Theronová se původně věnovala klasickému baletu. Neměla v plánu být herečkou. Osud s ní ale měl jiné plány. Byla objevena náhodou díky hysterické scéně v bance v Los Angeles. Když jí pokladník odmítl proplatit šek, začala nahlas a vášnivě protestovat. Za ní ve frontě shodou okolností stál hledač talentů, kterého její emoce a projev natolik zaujaly, že jí okamžitě nabídl vizitku. A tím se Charlize otevřely dveře do světa Hollywoodu. „Nebyla jsem holka, která o herectví snila od útlého věku. Viděla jsem se spíš v divadle. Chtěla jsem být tou nejlepší baletkou. Ale věci se udály trochu jinak. A dnes bych neměnila, myslím, že to byl osud,“ uvedla v pořad Jimmyho Fallona.
Autor: ČTK
Herec Johnny Depp chtěl být výhradně rockovým muzikantem. Na casting kultovního hororu Noční můra v Elm Street šel původně jen jako morální podpora pro svého kamaráda. Režisér si ho však všiml a nabídl mu roli. Přesto se své lásky k hudbě nevzdal a dodnes hraje.
Autor: Profimedia.cz
Herec Danny Trejo strávil roky ve vězení a po propuštění pomáhal lidem s drogovou závislostí. Na natáčení filmu Splašený vlak šel původně jen proto, aby pomohl jednomu z asistentů. Režisér si ho díky jeho drsnému vzhledu okamžitě vybral jako komparzistu a trenéra boxu, což odstartovalo jeho kariéru.
Autor: AP
Jason Statham se dostal k herectví úplnou náhodou díky své tehdejší práci modela a dřívější minulosti pouličního prodejce. Než začal natáčet, byl Statham dvanáct let členem britského národního týmu ve skocích do vody a živil se také jako model pro značky jako Levi’s či French Connection. „Jednou si mě zavolali kvůli známosti na casting. Chtěli po mně, abych jim předvedl, jak někomu prodám padělané šperky a vydávám je za originály. Měl jsem zkušenost s prodejem na ulici a šlo mi to dost přirozeně. Vzali mě,“ uvedl pro People.
Autor: Vertical Ent.
Chris Pratt žil v podstatě jako bezdomovec na Havaji v dodávce a pracoval jako číšník v restauraci Bubba Gump Shrimp Co.. Tam jednou obsluhoval režisérku a herečku Rae Dawn Chongovou a právě ta v něm uviděla potenciál a obsadila ho do svého režisérského debutu. „Byla to náhoda, která mi změnila život. Myslím si, že každému někdy do cesty přijde něco takového. Mnohdy si toho ani nevšimnete, ale může vám to zcela změnit život. Jsou to takové věci mezi nebem a zemí,“ myslí si herec.
Autor: AP
Herec Mel Gibson měl v plánu stát se kuchařem nebo novinářem. Jenže jeho sestra s ním měla jiné plány. A když mu bylo dvanáct let, poslala tajně přihlášku na hereckou školu. Nakonec se dostal a postupně si svět herectví zamiloval. Největší průlom v jeho kariéře však nastal, když na konkurz filmu Šílený Max doprovázel svého kamaráda. Gibson se ale noc předtím popral v baru a na casting dorazil s oteklým a zmláceným obličejem. Produkci se jeho zničený, postapokalyptický vzhled natolik zalíbil, že ho okamžitě obsadila do hlavní role. „Nevím, jestli bych se někdy dostal tam, kde jsem. Kdyby při mě nestála tehdy štěstěna. Myslím, že bych se tak daleko nedostal,“ uvedl herec pro Hollywood Reporter.
Autor: AP
V létě roku 1989 pracovala tehdy dvaadvacetiletá Pamela jako fitness instruktorka ve Vancouveru. Zašla se svými přáteli na zápas kanadského fotbalu týmu BC Lions. Během zápasu ji kameraman zachytil v hledišti a její tvář se objevila na velkoplošné stadionové obrazovce. Pamela měla na sobě upnuté tričko s logem pivovaru Labatt. Stadion zaplněný desítkami tisíc fanoušků začal nadšeně jásat, což okamžitě upoutalo pozornost zástupců zmíněné pivovarnické společnosti. Firma s ní obratem podepsala smlouvu a Pamela se stala tváří jejich reklamní kampaně jako tzv. „Blue Zone Girl“. Netrvalo dlouho, všiml si ji PlayBoy, odcestovala do Los Angeles a tam začala koketovat s herectvím. „Cesta na vrchol byla jako sen. Nevěřila jsem tomu. A nemyslím si, že bych se tam dostala, kdyby se nestala ta věc na stadionu,“ uvedla ve svém dokumentu.
Autor: AP
Když jí bylo herečce Jennifer Lawrence čtrnáct let, byla s matkou na dovolené v New Yorku. Během procházky po ulici si jí všiml vyhledávač talentů, který zrovna fotil kampaň pro H&M. Požádal ji o zkušební fotku, zavolal do agentury a z obyčejné turistky se během pár týdnů stala žádaná modelka. Právě díky modelingu se z ní stala následně i oscarová herečka. „Přemýšlela jsem nad právy, chtěla jsem být doktorka. Měla jsem v lánu dělat něco, abych pomohla světu. Ale netuším, jestli se mi to povedlo jako herečce. Je fakt, že už mi pár lidí dalo vědět, že jsem jim díky jejich roli zlepšila život. Tak asi ano. Asi jsem to úplně nepodělala,“ smála se herečka v rozhovoru s Oprah Winfrey.
Autor: ČTK
Matthew McConaughey studoval režii a k herectví se dostal přes barový pult. V hotelovém baru v Austinu se náhodou opil s castingovým režisérem Donem Phillipsem. Proklábosili celou noc, padli si do oka a Phillips ho druhý den pozval na natáčení filmu Omámení a zmatení, kde McConaughey dostal svou první, původně maličkou roli Cracked.
Autor: Reuters
Edward Furlong neměl žádné herecké ambice a čas trávil především poflakováním se venku. Castingová režisérka filmu Terminátor 2: Den zúčtování ho doslova odchytila na ulici před klubem pro mládež v Pasadeně. Klukovská drzost a rebelský pohled z něj okamžitě udělaly ideálního představitele mladého Johna Connora Cracked.
Autor: Profimedia.cz
Eva Mendesová studovala marketing a chtěla stavět kariéru v úplně jiném oboru. Její soused, který byl začínajícím fotografem, ji požádal, zda by mu nestála modelem pro jeho portfolio. Když tyto fotky ukazoval v castingové agentuře, agenti si nevšimli jeho fotografických dovedností, ale ukázali na prstem na Evu a vyžádali si na ni kontakt. Od modelingu to pak byl jen krůček k herectví. „Nikdy jsem nechtěla být tou nejlepší herečkou na světě. Možná proto pro mě bylo tak přirozené, že jsem trávila poslední roky hlavně s dcerami a neměla deprese z toho, že nedělám film,“ uvedla.
Autor: Profimedia.cz
Naše největší dětská hvězda Tomáš Holý se k filmu dostala tak, že jeho strýc pracoval jako rekvizitář v Barrandově. Režisér Oldřich Lipský zrovna sháněl malého kluka pro film Marečku, podejte mi pero! (Pro roli kluka, co podá profesoru chemie žákovskou knížku). Strýc Tomáše přivedl, on roli skvěle zvládl a bylo dohodnuto. Pak následovaly legendární snímky jako Jak vytrhnout velrybě stoličku nebo Jak dostat tatínka do polepšovny.
Autor: ČTK
Herec Josef Somr původně vystudoval železniční školu a pracoval jako výpravčí na železniční stanici. K divadlu přišel v podstatě z nudy a zvědavosti, když se přihlásil na JAMU, kam ho k jeho vlastnímu překvapení okamžitě vzali.
Autor: Profimedia.cz
Zdeněk Svěrák vystudoval učitelství a profesní dráhu začal jako učitel českého jazyka a literatury na základní a střední škole. Psaní scénářů a hraní mělo být původně jen koníčkem, který nakonec zcela převážil.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Během druhé světové války pracovala Marilyn Monroe pod svým rodným jménem Norma Jeane v továrně na výrobu dronů a letadel, kde natírala trupy strojů L’Officiel. V roce 1944 do továrny dorazil armádní fotograf, aby nafotil morální podporu pro vojáky. Její krása ho natolik okouzlila, že s ní nafotil sérii snímků, které jí okamžitě otevřely dveře do světa modelingu a následně k filmu.
Autor: Courtesy Everett Collection, Profimedia.cz
Po odchodu z vysoké školy vystřídal Channing Tatum řadu manuálních prací a živil se jako striptér v Miami pod jménem „Chan Crawford“ ScreenRant. Právě na ulici v Miami ho náhodou oslovil hledač talentů. Tatum dostal nabídku tančit v hudebním videoklipu zpěváka Rickyho Martina (She Bangs), což vedlo k modelingovým smlouvám a průlomové roli v tanečním filmu Let’s Dance.
Autor: AP
Když bylo Natalii Portmanové pouhých devět let, zašla si po škole s matkou na pizzu do místní restaurace L’Officiel. V podniku si jí všiml zástupce kosmetické kosmetické značky Revlon, který jí nabídl práci dětské modelky. Malá Natalie sice modeling odmítla, protože chtěla být spíše herečkou, ale kontakt využila k tomu, aby získala agenta. O tři roky později už zářila v kultovním filmu Léon po boku Jeana Rena.
Autor: Profimedia.cz
Evangeline Lilly herectví vůbec neměla v plánu. Pracovala jako letuška společnosti Royal Aviation ScreenRant. Když procházela ulicemi města Kelowna v Britské Kolumbii, náhodou ji oslovil agent prestižní modelingové agentury Ford Models. Ačkoliv zpočátku váhala, modeling a drobné reklamy přijala, aby si vydělala na školné na univerzitě. O pár let později získala hlavní roli v megahitu Ztraceni (Lost).
Autor: ČTK
Představitel upíra Angela ze seriálu Buffy, přemožitelka upírů David Boreanaz byl objeven při té nejobyčejnější činnosti – venčení psa. Když procházel kolem domu svého souseda, který pracoval v šoubyznysu, dotyčný si všiml jeho uhrančivého vzhledu a doporučil ho castingové režisérce seriálu, která zrovna zoufale hledala charismatického „temného kluka“.
Autor: AP
Jeden z nejlepších českých herců všech dob Vladimír Menšík měl původně úplně jiné plány. Vystudoval průmyslovou školu a začal pracovat jako konstruktér v Brněnských strojírnách. K divadlu ho sice táhlo srdce, ale na školu se přihlásil spíše z mladické nerozvážnosti a touhy zkusit něco nového. Jeho neskutečný komediální talent a dar řeči ho okamžitě katapultovaly mezi elitu.
Autor: © Česká televize / Miloš Schmiedberger
Jiří Hrzán se chtěl stát profesionálním sportovcem, miloval fotbal, atletiku a hokej. Kvůli své drobné postavě a výrazné vadě řeči (od dětství silně ráčkoval) o divadle vůbec neuvažoval. Na DAMU se přihlásil spíše z recese. Komise však v jeho osobitém projevu a hendikepu uviděla neopakovatelné kouzlo a přijala ho. Vadou řeči nakonec proměnil ve svou největší přednost.
Autor: © Filmové studio Barrandov
Hvězda seriálu Dámský gambit Anya Taylor-Joy byla objevena, když venčila psa před obchoďákem Harrods v Londýně L’Officiel. Všimla si, že ji pronásleduje černé auto. Vylekaná Anya vzala psa do náruče a začala utíkat. Z auta však vyklonila hlavu Sarah Doukasová (zakladatelka slavné modelingové agentury Storm Management, která objevila i Kate Moss) a zakřičela na ni: „Když zastavíš, nebudeš litovat!“ Anya zastavila a přes modeling se bleskově dostala k filmu.
Autor: AP
Legendární kovboj John Wayne chtěl být profesionálním hráčem amerického fotbalu. Jenže při surfování na pláži si ošklivě poranil rameno, čímž přišel o sportovní stipendium na univerzitě. Aby si vydělal na živobytí, přijal obyčejnou práci rekvizitáře a kulisáka u filmových studií Fox L’Officiel. Tam si ho díky jeho mohutné postavě a chůzi všiml režisér John Ford, spřátelil se s ním a začal ho obsazovat nejprve jako komparzistu a posléze jako hlavní hvězdu westernů.
Autor: Getty Images
Ashton Kutcher studoval biochemické inženýrství, aby našel lék pro svého nemocného bratra. Peníze si vydělával darováním krve a brigádami v továrně. Jednoho večera seděl v baru v Iowě, kam jako student vlastně ani legálně nesměl. Právě tam ho oslovila hledačka talentů Mary Clarke. Přemluvila ho, aby se přihlásil do modelingové soutěže, kterou nakonec i vyhrál, což ho okamžitě katapultovalo do Hollywoodu k roli Michaela Kelsa v seriálu Zlatá sedmdesátá.
Autor: AP
Jako patnáctiletá dívka neměla Rosario Dawsonová s filmem nic společného. Doslova jen seděla na verandě svého domu v New Yorku, když kolem procházel fotograf a režisér Larry Clark se scenáristou Harmonem Korinem. Hledali neokoukané teenagery pro svůj chystaný drsný nezávislý film Kids. Rosario je okamžitě vizuálně zaujala, oslovili ji a ona roli přijala, což jí otevřelo dveře k hvězdné kariéře.
Autor: Profimedia.cz
Jeden z nejvýznamnějších herců první republiky a poválečné éry Jaroslav Marvan byl původně úředníkem v pražském Podskalí a výběrčím daní na Podkarpatské Rusi. Divadlo sice hrál ochotnicky, ale bral ho jen jako ventil z nudné úřednické práce. K profesionálnímu filmu a divadlu se dostal až díky náhodnému přátelství s Vlastou Burianem, který v něm rozpoznal ideálního filmového „přihrávače“ a Marvan tak úředničinu definitivně pověsil na hřebík.
Autor: Profimedia.cz
Václav Lohniský měl původně duchovní poslání. Nastoupil do bohosloveckého semináře a studoval na kněze. Během studií v něm však zvítězila vášeň k dramatickému umění, ze semináře odešel a zamířil na konzervatoř.
Autor: Filmové studio Barrandov
Hvězda seriálu Živí mrtví Norman Reedus pracovala v obchodě s motorkami a uměním. Zlom nastal, když se na jedné párty v Los Angeles opil a začal zbytečně křičet a ztropil scénu. Místo toho, aby ho vyhodili, přistoupil k němu divadelní producent, kterého jeho divoká energie natolik fascinovala, že se ho zeptal, zda by nechtěl hrát v divadelní hře. A hned první večer představení si ho v publiku všiml filmový agent.
Autor: Profimedia.cz
Jedna z největších ikon klasického Hollywoodu 40. let Lana Turnerová neměla s filmem žádné plány. Jako patnáctiletá studentka střední školy jednou seděla v kavárně Top Hat Malt Shop v Los Angeles a pila sodovku, když ji oslovil William R. Wilkerson, zakladatel prestižního časopisu The Hollywood Reporter. Zeptal se jí, zda by nechtěla hrát ve filmu, propojil ji s agentem a během několika měsíců z ní byla hvězda.
Autor: Profimedia.cz
Hlavní drsňák ze seriálu Zákon gangu Charlie Hunnam byl objeven na Štědrý den. Opilý nakupoval boty pro svého bratra a začal tancovat uprostřed obchodu. Kolemjdoucí produkční dětského seriálu Byker Grove ho uviděla, zalíbila se jí jeho bezprostřednost a na místě mu nabídla roli.
Autor: Reuters
Sarah Michelle Gellarová se k herectví dostala už v pouhých čtyřech letech, když ji v restauraci oslovil castingový agent. Rodiče nejprve nechtěli, aby se dcera dostala do tohoto prostředí, ale malá Sarah byla extrémně nadšená a rodiče přemluvila. Později uvedla, že ani netušila, co to herectví je, ale dostala se díky tomu do světa Hollywoodu a nelituje.
Autor: Reuters
Herec Sharlto Copley známý z filmu District 9 nikdy hercem být nechtěl – byl televizním producentem a byznysmenem. Ve své firmě zaměstnal mladého, tehdy neznámého režiséra Neilla Blomkampa. Když Blomkamp o několik let později připravoval sci-fi District 9, požádal Copleyho, aby mu pouze pomohl na zkouškách s herci a ukázal jim, jak správně hrát byrokrata. Copleyho improvizace před kamerou však byla tak geniální, že Blomkamp vyhodil původní plány a obsadil svého šéfa do hlavní role.
Autor: Profimedia.cz
Legendární babička v posteli na kolečkách z komedií Slunce, seno.... Valerie Kaplanová původně vystudovala rodinnou školu a pracovala jako sekretářka a úřednice v pojišťovně. K herectví přičichla až v pozdějším věku jako ochotnice a profesionální filmové role získala až jako seniorka, kdy svým nezaměnitelným vzezřením a energií uhranula Zdeňka Trošku.
Autor: Prima family
Než se Ellen Pompeo stala ikonickou doktorkou Meredith Greyovou v seriálu Chirurgové (Grey’s Anatomy), neměla s herectvím nic společného. Míchala drinky jako barmanka v New Yorku, aby vůbec zaplatila nájem. Jeden z hostů, kterého obsluhovala, byl shodou okolností uznávaný castingový agent. Ten ji přesvědčil, aby začala točit reklamy, ze kterých se rychle posunula k velkým televizním rolím.
Autor: AP
Haley Joel Osment byl objeven ve čtyřech letech v obchodním domě IKEA. Když se s matkou procházel mezi regály s nábytkem, oslovil je lovec talentů, který tam hledal fotogenické děti pro novou kampaň. Malý Haley se nejdříve objevil v reklamě na pizzu, kde si ho všiml režisér Robert Zemeckis a obsadil ho jako syna Forresta Gumpa.
Autor: Reuters
Nezapomenutelný děda Homolka z trilogie o rodině Homolkových Josef Šebánek se živil jako automechanik a řidič náklaďáku či sanitek. K filmu ho dostal jeho synovec, kameraman Miroslav Ondříček, který ho doporučil Miloši Formanovi pro film Lásky jedné plavovlásky. Šebánek nejdříve nechtěl o hraní ani slyšet, ale jeho naprosto přirozený, lidový projev nakonec definoval zlatý fond české kinematografie.
Autor: MAFRA
Sean Connery prošel profesemi jako mlékař, řidič náklaďáku nebo pomocník u námořnictva a přivydělával si jako model pro studenty umění. Když jel do Londýna na kulturistickou soutěž Mr. Universe, náhodou se dozvěděl o konkurzu do muzikálu South Pacific. Neměl žádné zkušenosti s tancem ani zpěvem, ale jeho mohutná muskulatura a drsné charisma režiséra natolik ohromily, že ho okamžitě přijal. O pár let později z něj byl první filmový James Bond.
Autor: Dan Materna, MAFRA
Budoucí hvězda Hitchcockova kultovního hororu Psycho Janet Leighová pracovala jako obyčejná recepční v lyžařském středisku v horách. Její otec tam pracoval také a na stole měl vystavenou její zarámovanou rodinnou fotografii. Kolem recepce náhodou procházela slavná oscarová herečka Norma Shearerová, která si fotky všimla. Vzhled neznámé dívky ji fascinoval natolik, že si snímek půjčila, odvezla ho do Hollywoodu šéfům studia MGM a zajistila tak Janet filmovou smlouvu.
Autor: © Paramount Pictures
Když bylo Vinu Dieselovi sedm let, vloupal se s partou kamarádů do místního divadla v New Yorku s jasným cílem – zdemolovat kulisy a udělat tam nepořádek. Chytila je však umělecká vedoucí divadla a místo toho, aby na divoké kluky zavolala policii, dala každému do ruky scénář, dvacet dolarů na týden a nabídla jim, že pokud budou každý den po škole chodit na zkoušky, mohou v divadle hrát. Pro Diesela to byla osudová lekce.
Autor: ČTK
Představitel mladého Hana Sola Alden Ehrenreich byl objeven díky ztřeštěnému domácímu videu. Se svým kamarádem natočil amatérský komediální skeč, který měl sloužit čistě jako vtipná gratulace na oslavě Bat micva jejich společné kamarádky. Mezi hosty na oslavě však seděl i slavný režisér Steven Spielberg. Video ho natolik pobavilo, že mladému Aldenovi okamžitě domluvil schůzku s castingovými agenty.
Autor: Reuters
Nezapomenutelný Michal z komedie S tebou mě baví svět Václav Postránecký neměl žádné herecké vzdělání. Vyučil se zámečníkem v loděnicích a k divadlu se dostal naprostým omylem jako dítě, když doprovázel na konkurz do Dismanova rozhlasového souboru jiného chlapce. Režisér si vybral právě Postráneckého pro jeho zvonivý hlas a přirozenost. Zámečnické řemeslo tak velmi rychle vyměnil za divadelní prkna.
Autor: Marie Stránská, MAFRA
Amy Adamsová chtěla být profesionální baletkou a tančila v hudebních divadlech. Kvůli zranění svalů musela s vrcholovým tancem přestat. Vzala proto práci v restauraci s hudebním programem (Chanhassen Dinner Theatre) v Minnesotě, kde obsluhovala hosty a občas vystupovala. Právě tam ji v zákulisí objevil filmový režisér, který v okolí zrovna natáčel satiru Krása divoká (Drop Dead Gorgeous). Obsadil ji do vedlejší role a Amy se ihned přestěhovala do Hollywoodu.
Autor: AP
Svalovec Dolph Lundgren byl ve skutečnosti geniální vědec a inženýr. Získal prestižní Fulbrightovo stipendium na MIT v Bostonu a měl před sebou vědeckou kariéru v oboru chemického inženýrství. Vše se změnilo, když dělal bodyguarda zpěvačce Grace Jonesové, do které se zamiloval a odjel s ní do New Yorku. Tam se zkusil přihlásit na casting do filmu Rocky IV. Sylvester Stallone v něm okamžitě uviděl ideálního sovětského boxera Ivana Draga a z vědce byl ze dne na den akční hrdina.
Autor: Profimedia.cz
Hvězda Kubrickova hororu Osvícení Shelley Duvallová herectví naprosto neplánovala a studovala výživu. Její tehdejší přítel pořádal večírek na oslavu umění. Na party shodou okolností zabloudil i štáb režiséra Roberta Altmana, který v Houstonu zrovna připravoval film. Když uviděli Shelley s jejími obrovskýma očima, byli tak unesení, že ji na místě přemluvili, aby šla na kamerové zkoušky.
Autor: AP
Představitel krasavce Oze z komediální série Pras Prci Prcičky Chris Klein byl obyčejný středoškolák, který hrál americký fotbal v Nebrasce. Režisér Alexander Payne zrovna na jeho střední škole hledal lokace pro natáčení svého nového filmu Kdo z koho. Náhodou potkal Kleina na školní chodbě, jeho přirozený vzhled typického sportovce ho zaujal a bez jakýchkoli předchozích zkušeností mu dal jednu z hlavních rolí po boku Reese Witherspoonové.
Autor: Profimedia.cz
Král českých popletů Luděk Sobota měl původně pracovat v technickém oboru. Vystudoval dopravní průmyslovou školu a k herectví se dostal přes ochotnické divadlo. Na zkoušky na DAMU šel s pocitem, že vlastně nemá co ztratit a chtěl jen zkusit štěstí. Komise však v jeho roztržitém projevu, koktání a specifickém humoru rozpoznala naprostý unikát. Režisér Petr Schulhoff ho později obsadil do komedie Jáchyme, hoď ho do stroje!, což mu změnilo život.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Vlastimil Brodský původně vůbec nechtěl být hercem, nýbrž profesionálním tanečníkem. Miloval step a v mládí si dokonce otevřel vlastní soukromou taneční školu. K divadlu se dostal v podstatě omylem během druhé světové války, kdy se kvůli uzavření vysokých škol a německé okupaci zapojil do uměleckého podzemí v divadle Větrník. Jeho melancholický hlas a jemná komika ho nakonec udržely u herectví po zbytek života.
Autor: © Filmové studio Barrandov
Přestože byla Melanie Griffithová dcerou slavné herečky Tippi Hedrenové, o hereckou kariéru nestála a chtěla žít obyčejný život. Zlom nastal, když seděla v kadeřnickém salonu a čekala na melír. Tam si jí všiml režisér Arthur Penn. Její dravý a přirozený vzhled ho natolik zaujal, že ji okamžitě obsadil do thrilleru Noc postupuje po boku Genea Hackmana, což odstartovalo její hollywoodskou dráhu.
Autor: ČTK
Javier Bardem pocházel z filmařské rodiny, ale herectví se aktivně vyhýbal. Byl profesionálním hráčem ragby a hrál dokonce za španělský národní tým. Kromě toho miloval malování. Když si chtěl přivydělat na výtvarné potřeby, bral příležitostné brigády jako vyhazovač v klubech, a dokonce dělal jeden den striptéra. K filmu se dostal omylem, když vzal malou roli komparzisty, aby měl na zaplacení účtů. Režisér Bigas Luna v něm ale uviděl obrovský talent a obsadil ho do hlavních rolí.
Autor: Reuters
Somálský uprchlík Barkhad Abdi žijící v Minneapolis pracoval jako řidič limuzíny a prodavač v mobilním obchodě. Když v televizi viděl otevřený inzerát na casting pro film Kapitán Phillips, šel tam se svými přáteli z čisté zvědavosti. Bez jakýchkoli předchozích zkušeností roli somálského piráta získal, zastínil Toma Hankse a za svůj debut byl okamžitě nominován na Oscara.
Autor: Profimedia.cz
R. Lee Ermey byl původně skutečným armádním instruktorem námořní pěchoty. Režisér Stanley Kubrick ho pro film Olověná vesta najal pouze jako technického poradce. Ermey však natočil instruktážní video, kde hodinu v kuse bezchybně a děsivě řval urážky na komparzisty, aniž by se opakoval. Kubrick byl tak fascinován, že do role nesmlouvavého seržanta okamžitě obsadil jeho Cracked.
Autor: Profimedia.cz