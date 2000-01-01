náhledy
Vánoce nejsou pro každého. Podívejte se do naší galerie na hvězdy, které vánoční svátky zkrátka neslaví, a nepřemluví je k tomu ani jejich nejbližší přátelé. Někdo k tomu má osobní důvody, jiní zase neslaví kvůli víře. Odpadají jim tak starosti s dárky, výzdobou i hostinou a mají klid.
Tenistka Serena Williamsová uctívá víru svědků Jehovových, kteří Vánoce neslaví. Podle nich by si bůh takové oslavy nikdy nepřál a tím pádem pro ně Vánoce nemají smysl. Serena neupírá oslavy rodině a bere je podle jejich přání na vánoční večírky nebo besídky ve škole. Doma ale stromeček nemají a Santa Claus k nim s dárky nechodí.
Raper Drake se sice účastní vánočních koncertů a večírků, ale sám Vánoce neslaví. Má za to, že je to svátek, který se stal něčím, co už nemá s původními Vánoci nic společného, a nechce ho podporovat. „Všichni mají v očích jen dolary a těší se, jaké hlouposti zase nakoupí, jak zaplaví planetu. Je to svátek peněz a jejich toku a plýtvání,“ myslí si. Kromě toho ho matka vychovávala v židovské víře.
Herečka Scarlett Johanssonová Vánoce na oko připravuje jen pro rodinu. Je to pro ni ale spíš „šaškárna“, kterou se snaží přetrpět, aby její blízcí prožívali hezký čas. Zdobí stromek, připravuje večeři, nakupuje dárky. Ve skrytu duše ale tyto svátky ráda nemá. „Jsem jako Grinch. Slavím to na oko, ale přitom vlastně vůbec. Vede mě k tomu i židovská víra,“ uvedla pro People.
Herec Jake Gyllenhaal se narodil do židovské rodiny. Ctí tradice, které jsou spojené s židovstvím, a křesťanské svátky tak jdou naprosto mimo něj. A nepřinutila ho k oslavám ani rodina partnerky. Jake si zkrátka místo shánění dárků ve stresu a zdobení stromku užívá klidu. „Někteří přátelé mi to dost závidí. Prosinec je jeden velký stres pro většinu lidí, já jsem v klidu. Čtu si knihu, procházím se, nemusím se stresovat. Koukám na ty spěchající lidi a říkám si, co je to za blázinec,“ uvedl v podcastu Red Talk.
Herečka Rashida Jonesová se také narodila do židovské rodiny. A ač jí Vánoce přijdou roztomilé, sama je neslaví. Má ale ráda vánoční filmy i všechny tradice, které si užívá u přátel.
Herečka a zpěvačka Barbra Streisandová je věrná židovské víře. „Byla jsem vychovávána tak, abych ctila všechny židovské zvyklosti a svátky. Dodržuji je a jsem pyšná na to, že je mohu předávat spolu s dalšími lidmi dál. Vánoce jsou celosvětovým poblázněním, které je roztomilé, ale já ho neuznávám,“ uvedla pro Elle.
Herec Andrew Garfield je sice Žid, ale Vánoce si užíval jako dítě díky matce, která nebyla židovské víry. „Pekla cukroví, zdobila dům. A ačkoli se to z druhé strany rodiny nesetkávalo s pochopením, přesto se o to neochudila a tradice ukazovala i nám dětem. Já dodnes peču cukroví, které pekla ona. Je to taková vzpomínka na hezké časy,“ míní.
Herečka Natalie Portmanová nechce o vánoční svátky ochuzovat rodinu, takže zdobí dům a snaží se navodit správnou atmosféru. Sama však jako dítě Vánoce neslavila. Je Židovkou a ctí tradice svojí víry.
Herci Jackie Sandlerová a Adam Sandler jsou Židé a Vánoce tedy neslaví. Mají jiné svátky, které jsou pro ně důležité. „Jsem vlastně rád, že se mi vyhýbá to šílenství, kterému tak sladce říkáme Vánoce,“ uvedl v minulosti.
Herec Harrison Ford v minulosti uvedl, že jako dítě Vánoce neslavil s rodinou, protože byla jeho matka Židovka. On sám kvůli rodině Vánoce akceptuje, ale aktivně se jich neúčastní. „Užívám si to, ale nikdo mě nedostane do toho předvánočního šílenství, kdy lidé bez rozmyslu nakupují dárky,“ sdělil pro People.
Modelka a herečka Gal Gadotová je také Židovkou a Vánoce jsou pro ni jen časem, kdy nazdobí dům a setkává se s přáteli. Větší význam pro ni ale vánoční svátky nemají.
Hudebník Lenny Kravitz fanouškům přeje krásné Vánoce a čas klidu, ale sám vánoční svátky neslaví, protože ho to prý unavuje.
Herečka Lisa Kudrowová slavila Vánoce, když byl syn malý. S přibývajícím věkem jí ale přijde zdobení domu i koupě dárků a stromku nesmysl a raději si vánoční svátky užívá v klidu s rodinou. V minulosti na celé svátky dokonce několikrát s partnerem odletěli do teplých krajin.
Herec Dustin Hoffman v minulosti uvedl, že neslaví Vánoce z prostého důvodu: je Žid a tato tradice jde tak mimo něj.
I herec Joseph Gordon-Levitt byl vychováván v židovské víře. Vánoce jsou pro něj jen časem, kdy lidé bláznivě nakupují dárky a stresují se. On je v klidu a užívá si pohodu u krbu. „Otevřu si knihu, čtu si a je mi dobře,“ míní
Herec a zpěvák Jack Black je Žid a v židovské víře vychovával i děti. Vánoce se tak neslavily ani u nich doma.
A stejné je to i u herce a komika Bena Stillera. I on se řadí k židovské komunitě a Vánoce nijak neprožívá.
