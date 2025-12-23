|
S Markovičem o čtyři dekády zpět. Jak jsme žili v roce poslední spartakiády
Zbývaly čtyři roky do chvíle, kdy padne režim. Život v socialistickém Československu v roce 1985 ubíhal v pomalém rytmu Husákovy normalizace. Malí i velcí nacvičovali na spartakiádu, hokejisté v...
Tělo bohyně a miliony fanoušků. Seznamte se s kráskou Daisy Keechovou
Šestadvacetiletá influencerka Daisy Keechová má přes pět milionů sledujících, kteří se nemohou nabažit dokonalosti jejího těla. Jen díky své kráse vydělává v přepočtu miliony korun a patří mezi...
S každým rokem je krásnější. Irina Shayková ukazuje dokonalost bez příkras
Nedávno oslavila čtyřicítku, ale s přehledem by mohla tvrdit, že je jí minimálně o deset let méně. Má tělo bohyně a s každým rokem navíc je snad ještě svůdnější. Podívejte se do naší galerie, jak...
Slavní a jejich podivné zvyklosti. O těchto bizarnostech se příliš nemluví
Vypadají dokonale, mají úspěch a jsou pro mnohé něco jako bozi. Řeč je o slavných osobnostech, které jsou pro lidi inspirací. I takové VIP ale mají své „choutky“. Podívejte se do naší galerie, jaké...
Sexuální divočina podle horoskopu. Se kterým znamením si v posteli užijete
S pořádně nažhavenou fantazií u některých partnerů pochodíte lépe než u jiných. Tak se pojďte podívat, jestli dostanete spíš noc plnou postelových divočin, nebo pánví po hlavě. Některá astrologická...
Novoluní v Kozorohu přináší čas pro nekompromisní plány a budování základů
Novoluní je v astronomickém smyslu okamžikem, kdy se Měsíc ocitne mezi Zemí a Sluncem, a pro pozorovatele se tak na chvíli stane neviditelným. V astrologii tento moment symbolizuje „tabula rasa“ –...
Slavní na vrcholu: Hvězdy otevřeně promluvily o tom, kdy se cítily nejlépe
Vrchol kariéry jednotlivých hvězd vnímá každý jinak. Samotné osobnosti moc dobře vědí, kdy se cítily na vrcholu. A možná vás to překvapí. Přesto stále věří, že další vrchol kariéry ještě přijde....
Omládnout se dá i bez skalpelu. Hodně spěte a zkuste antioxidanty
Ne každá z nás má to štěstí, že vypadá o deset let mladší a nehne pro to ani prstem. Existují však metody, které vám hravě uberou na věku, aniž byste musely pod nůž.
Vitaminová abeceda: k čemu potřebujete céčko a k čemu jód
Chcete být zdraví po celý rok? Dodejte svému tělu, co mu pomůže v boji proti nemocem. Naučte se naši vitamínovou abecedu.
Mytí rukou bez chyb: zkontrolujte, zda postupujete správně
Učíme se to odmala, ale přesto na zásady mytí rukou mnohdy nedbáme. Ověřenou pravdou přitom je, že častá a správně prováděná očista je zásadní prevencí v boji proti nejrůznějším infekcím.
Muži generace Z a odkaz T. G. Masaryka. Proč je Brooklyn Beckham feminista?
Zdvojená příjmení u vdaných žen se v jednadvacátém století stala nejen v Česku víceméně novou normou. A nyní se k nim prostřednictvím nové generace celebrit přidávají i muži. Zdá se, že poté, co se...
Rekordní přímá masáž srdce v Česku. Dělal jsem ji 80 minut, říká kardiochirurg
Provedl tisíce operací srdce. Držel je v rukou, některá viděl, jak přestala tlouct, jiná znovu přivedl k životu. Jedno dokonce po osmdesátiminutové přímé masáži. Nad rekordem se příliš nepozastavuje,...
Ledvinový kamínek způsobil fatální škody, ženu čekala amputace
Louise Marshallová měla za to, že má zánět močových cest. Když byla bolest nesnesitelná, rozhodla se raději pro návštěvu lékaře. Ten zánět potvrdil a poslal ji domů. Tam ale zkolabovala a jen o pár...
Celý rok před zrcadlem. Uzpůsobte péči o pleť aktuálnímu ročnímu období
Ukrojili jsme zatím jen pár dní z nového roku, a než se dostaneme do jeho cíle, čeká nás jich ještě spousta. Vystřídají se všechna roční období, a ať už bude mrznout, pršet, nebo pálit slunce,...
Jak se stát michelinským kuchařem. Musíte se vzdát hodně věcí, ztratit přátele, líčí Ital
Žije v zemi Ladinů na severu Itálie, ale procestoval celý svět. A přesně tuto kombinaci přináší lidem na talíře. Michelinský chef Simone Cantafio hostí unikátní projekt na svazích Alta Badie: Gourmet...
PROJEKTANT POZEMNÍCH STAVEB JUNIOR (40.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Praha
nabízený plat: 40 000 - 45 000 Kč
Vyplatí se žít bio? Pravda o zdraví, potravinách a dlouhověkosti
Slovo bio se v posledních letech stalo téměř synonymem zdravého životního stylu. Mnozí lidé kupují biopotraviny s pocitem, že tak pro své tělo i pro planetu dělají to nejlepší. Jenže opravdu je bio...
Krásky z akčních filmů, které oslnily talentem i tělem
Podívejte se do naší galerie na výběr akčních hrdinek, které divákům před kamerou dokázaly, že v nich dřímá víc než jen pozlátko jejich krásy. V čele s herečkou Angelinou Jolie, Jessicou Albou, Jane...