Za třiadevadesát let svého života vytvořil dnes již zesnulý návrhář Valentino Garavani nespočet módních kousků, které si oblíbili lidé po celém světě. A kralovali jim celebrity, jež rády módní kreace slavného návrháře vynášely na červený koberec. Podívejte se do galerie, které VIP módu Valentina milují.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Florence Pughová před čtyřmi lety vynesla přímo na přehlídku Valentina šaty z jeho kolekce. Odhalila tehdy ňadra a na červeném koberci vyvolala značný rozruch.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Liz Hurley se do róby Valentina oblékla hrdě v den, kdy se oslavovalo čtyřicet let s Valentinem. Saténové šaty s hlubokým výstřihem a výšivkou z jemných korálků uchvátili nejednoho přítomného muže.
Autor: ČTK
Herec Sebastian Stan v modelu Valentino ostré fuchsiové barvy také značně zazářil.
Autor: Profimedia.cz
Manželé modelka Priyanka Chopra a hudebník Nick Jonas Valentina milují oba. Na fotografii oblékli sladěné modely z jeho kolekce.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Ariana DeBose v kreaci Valentino Haute Couture. Ačkoli měli přítomní obavy, aby jí z modelu nevypadla ňadra, vše nakonec dobře dopadlo a herečka své přednosti uhlídala.
Autor: Reuters
Valentino si v posledních letech velmi oblíbil růžovou barvu a prostřihy, které by možná pro někoho byly až příliš. Pro hollywoodské osobnosti jsou ale naopak žádoucí. Protože na červeném koberci hvězdy rády šokují.
Autor: AP
Módní dům Valentino je svými průhlednými šaty pověstný. Herečku Florence Pughovou, která s ním navázala spolupráci, tak málokdy vidíme v čemkoliv jiném. Výjimkou nebyl ani festival v Benátkách v roce 2023.
Autor: Profimedia.cz
Americká herečka Viola Davisová do Cannes také přijela v modelu Valentina. Honosný model byl na červeném koberci nepřehlédnutelný.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Lady Gaga potvrdila v minulosti svou pověst módní ikony, když v New Yorku vynesla model Valentina doplněný extravagantním kloboukem modisty Philipa Treacyho.
Autor: Profimedia.cz
Módu od Valentina miluje roky i zpěvačka Celione Dionová, která se dokonce nechala slyšet, že si v jeho modelech připadá nadpozemsky. „Jako bytost z jiného světa si připadám, kdykoli na sebe obléknu jeho tvorbu. Dodá to mému bytí zcela jiný rozměr,“ uvedla zpěvačka.
Autor: Profimedia.cz
I herečka Elle Fanningová neodolal nabídce vynést šaty od Valentina. A na červený koberec si je vzala mnohokrát. V tomto případě u ní zvítězil model s jemnými květy.
Autor: Profimedia.cz
A samozřejmě nemohla vynechat róbu od Valentina ani zpěvačka a herečka Lady Gaga. „Valentino je bůh, který snáší na zem božsky krásné šaty. Nikdy mu neodolám. Je to jako nést na sobě umělecké dílo,“ myslí si zpěvačka.
Autor: Reuters
Sladké cukrátko, které jen čeká, až ho někdo rozbalí. Tak působila herečka Tracey Lee Rossová v načechrané růžové róbě značky Valentino.
Autor: AP
Módní guru časopisu Vogue Anna Wintourová vynesla na jednu z prestižních společenských akcí černo bílý krajkový model Valentino Haute Couture. Její dcera Bee také vsadila na krajku, ale v červeno-modré kombinaci. Valentino patří mezi jejich nejoblíbenější značky.
Autor: Profimedia.cz
I na královské svatbě byly k vidění modely od Valentina. Když měli svatbu princ Harry s Meghan, oblékla na sebe šaty od Valentina manželka zpěváka Jamese Blunta Sofie.
Autor: AP
Mátově zelená nepatří k nejlichotivějším barvám, ale herečce Kate Winsletové v roce 2007 sedla skvěle. Šaty z kolekce Valentino pro ni prý vybrala tehdy šestiletá dcera Mia; jejich hodnota dělala asi dva a půl milionu korun.
Autor: Profimedia.cz
V přepočtu dva miliony korun by stála taftová róba od značky Valentino, ve které oscarový ceremoniál v roce 2011 uvedla herečka Anne Hathaway. Zdá se vám to hodně? Je to nic proti náhrdelníku od Tiffanyho, který k nim měla - stojí 250 milionů koru
Autor: Profimedia.cz
Newyorská premiéra snímku Anthropoid a hlavní představitelky Anna Geislerová a Charlotte Le Bon v šatech Valentino. I české krásky zkrátka Valentina milují.
Autor: AP
Švýcarská blogerka Kristina Bazanová v šatech z dílny Valentino naznačila, kam se ubírají trendy: nosí se třásně, lehce gotický vzhled a taky průsvitné látky, které rafinovaně odhalují kůži.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Kirsten Dunstová si na předávání cen Zlatý glóbus v roce 2016 vybrala černé šaty z haute couture kolekce Valentino s nápadným výstřihem.
Autor: Reuters
Britská herečka Keira Knightley ve vyšívaných šatech italské značky Valentino ukázala, jak taky může vypadat těhotenská móda. Bohémský model tehdy doplnila bohatými vlnami a jemnou čelenkou.
Autor: Profimedia.cz
Modelka a herečka Suki Waterhouse v mátových šatech Valentino zazářila na Serpentine Gallery Party v londýnských zahradách.
Autor: Profimedia.cz
Na předávání filmový cen SAG Awards 2014 přišla hollywoodská megastar Julia Robertsová v modelu od své oblíbené italské značky Valentino. Nesáhla však do elegantních šatech, ale sexy růžovém overalu.
Autor: Profimedia.cz
Těhotná herečka a modelka Olivia Wildeová v černých šatech s bílou vlečkou značky Valentino
Autor: AP
Britská herečka Sally Hawkinsová v tělových šatech s náročnými výšivkami značky Valentino zazářila na Oscareh
Autor: AP
Herečka Amy Adamsová v róbě Valentino s obřím výstřihem vyrazila na červený koberec.
Autor: Profimedia.cz
Claudia Schifferová, Valentino, Natalia Vodianová, Eva Herzigová a Nadja Auermannová. Valentino byl pyšný na všechny své modely, které vynesly slavné krásky.
Autor: Profimedia.cz
Italská novinářka Anna Dello Russo v modelu Valentino vyrazila do Paříže na týden módy.
Autor: Profimedia.cz