Ikonické róby návrháře Valentina, v nichž zazářily světové celebrity
Sláva je omrzela: Tyto hvězdy odešly ze světa šoubyznysu do ústraní
I slavní mají někdy slávy plné zuby. A to občas tak moc, že si musí dát na nějaký čas od šoubyznysu pauzu. Nebo rovnou odejít do předčasného důchodu. Podívejte se, které hvězdy si raději vybraly klid...
S Markovičem o čtyři dekády zpět. Jak jsme žili v roce poslední spartakiády
Zbývaly čtyři roky do chvíle, kdy padne režim. Život v socialistickém Československu v roce 1985 ubíhal v pomalém rytmu Husákovy normalizace. Malí i velcí nacvičovali na spartakiádu, hokejisté v...
Za třiadevadesát let svého života vytvořil dnes již zesnulý návrhář Valentino Garavani nespočet módních kousků, které si oblíbili lidé po celém světě. A kralovali jim celebrity, jež rády módní kreace...
Tělo bohyně a miliony fanoušků. Seznamte se s kráskou Daisy Keechovou
Šestadvacetiletá influencerka Daisy Keechová má přes pět milionů sledujících, kteří se nemohou nabažit dokonalosti jejího těla. Jen díky své kráse vydělává v přepočtu miliony korun a patří mezi...
S každým rokem je krásnější. Irina Shayková ukazuje dokonalost bez příkras
Nedávno oslavila čtyřicítku, ale s přehledem by mohla tvrdit, že je jí minimálně o deset let méně. Má tělo bohyně a s každým rokem navíc je snad ještě svůdnější. Podívejte se do naší galerie, jak...
Útočník ve fitku polil ženu kyselinou, o život v nemocnici bojovala týdny
Když bylo Davině Liconové z Havaje pouhých dvacet let, zrovna se připravovala na svou první soutěž v kulturistice a těšila se na budoucnost. Když však opouštěla fitness centrum, mezi dveřmi ji...
Internetový hit, jak se naučit víc chodit. Zkuste pravidlo 6-6-6
Chůze je podle odborníků jedním z nejlepších a člověku nejpřirozenějších způsobů, jak do každodenní rutiny zařadit zdravý pohyb. Jenže někdy je obtížné si na procházky vyhradit čas nebo se k nim...
Šestinásobná maminka ukazuje realitu, fanoušci nechápou její dokonalost
Krystiana Tiana z USA už se nějaký čas živí pouze jako influencerka. Na Instagramu ji sleduje přes šest a půl milionu lidí. Sdílí život s šesti dětmi i luxus, ve kterém žije. Do kapsy hluboko...
Sedm chyb, které ženy dělají při rozvodu, a jak se jim vyhnout
Rozvod zdaleka není jen právní proces, je to také emoční, finanční a psychologická zátěž. I ty nejsilnější ženy se během něj mohou dostat do vzorců, které zabraňují jejich zotavování, vysávají jejich...
Mindfulness slibuje nadhled i radost ze života. Zkusili jsme, jestli funguje
Zvládání stresu, získání většího nadhledu a rovnováhy, nárůst osobní pohody a žití více v přítomnosti. To všechno slibuje technika všímavosti. Na kouzla nevěřím a ezoterika mi není blízká. Přesto,...
Účinná domácí lékárnička na zimu: před bacily chrání med nebo cibule
V této době víc než jindy řádí různá respirační onemocnění. Ke zmírnění příznaků naštěstí dokáže pomoci i celá řada přírodních prostředků. Zkuste naše tipy na účinnou zimní domácí lékárničku.
Kosmetické vychytávky na zimu. Víme, po čem volají vaše pleť a vlasy
Leden a únor jsou pro pleť i vlasy zkouškou odolnosti. Mráz, suchý vzduch a únava si žádají více péče, jemnosti i malých radostí. Vybrali jsme kosmetické vychytávky, které vás v letošní zimě...
Proč si dnes ženy zmenšují prsa a jaké je specifikum Česka. Plastický chirurg vypráví
U nás chtějí klienti nenápadnější zákroky, v cizině větší efekt, říká respektovaný plastický chirurg Pavel Horyna. Díky působení na klinice, která má pobočky v Praze a Ústí nad Labem, ale i díky...
Pivní břicho ohrožuje srdce. Riziko přichází dřív, než se objeví příznaky
Máte „pivní pupek“? Může to být hrozba pro vaše srdce. Nová studie ukázala souvislost mezi nahromaděným břišním tukem a změnami v srdeční struktuře, které mohou vést až k jeho selhání.
Rozdíl v délce nohou víc než centimetr může být problém. Lékař o výměně kloubů
Opotřebení kloubů se dá zastavit, sport klouby ničí, po padesátce vás jistojistě čeká endoprotéza, po výměně kyčle už „nebudete chodit jako dřív“ a zlomenina krčku potřebuje klid… Tak si to často...
První dáma v černém. Pavlová ozdobila audienci u papeže českými symboly
Papež Lev XIV. přijal ve Vatikánu v pondělí český prezidentský pár. První dáma Eva Pavlová dodržela přísný dresscode určený pro návštěvy tohoto typu a vynesla černou s krajkovým šátkem mantilou....
