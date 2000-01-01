náhledy
Málokdo ze světových hvězd mění účesy i barvu vlasů tak často, jako podnikatelka a profesionální celebrita Kim Kardashianová. Podívejte se do naší galerie na její vlasové kreace, kterými překvapila na červeném koberci nebo jen fanoušky na Instagramu. Sexy je za všech okolností.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Nejčastěji Kim nosí rozpuštěné vlasy. Její původní barva je tmavě hnědá až černá a té se držela dlouhé roky. Pak ale chtěla být víc trendy a začala s barvou vlasů experimentovat.
Autor: Profimedia.cz
Paruky si užívá hlavně v době, kdy vyráží na večírky. Když je Halloween, vždy překvapí novou barvou vlasů.
Autor: Profimedia.cz
Často nosí i paruky. Kim měla období, kdy jí vlasy ve velkém vypadávaly. „Byla jsem z toho psychicky na dně. Jsou to jen vlasy, to mi říkal každý. Ale pro ženu to znamená hodně,“ uvedla v reality show, ve které vystupuje společně s celou rodinou.
Autor: Profimedia.cz
Světlejší vlasy jí sluší, ačkoli je spíš tmavší typ. Kim si ale opravdu může dovolit vše. A vždy je sexy.
Autor: Profimedia.cz
S červenými vlasy a sexy outfitem byla na hollywoodském večírku nepřehlédnutelná.
Autor: Profimedia.cz
Cokoli si na sebe vezme Kim, je okamžitě trendem číslo jedna. A to platí jak pro oblečení, tak i paruky. A naposledy pobláznila svět, když přišla s řadou nového spodního prádla. Vymyslela kalhotky s ochlupením.
Autor: Profimedia.cz
Někdy ani není poznat, že má na sobě paruku. „Nosím je často. Už si nemohu dovolit barvit tak často svoje vlasy, přišla bych o ně. Dnes jsou paruky tak dokonalé, že nepoznáte rozdíl mezi pravými vlasy a parukou,“ míní.
Autor: Profimedia.cz
„Když jste veřejně známí a téměř každý vás zná, lidé vás soudí. Ale s tím je člověk po pár letech smířený. Už otupíte. Jde jen o zvyk. Když v tom chcete být a dál žít, musíte to přijmout,“ uvedla.
Autor: Profimedia.cz
V paruce s blond kratšími vlasy vypadala Kim jako dvojnice herečky Marilyn Monroe.
Autor: Profimedia.cz
S filtry je Kim téměř k nepoznání, ale přesto je to ona s oslnivě rudou hřívou.
Autor: Profimedia.cz
Kim fanouškům prozradila, že má ve skutečnosti vlasy na mikádo. A nechává si je buď nárazově prodlužovat nebo volí paruky.
Autor: Profimedia.cz
Třeba jako v tomto případě. Když skončí focení, prodloužené vlasy jdou dolů a je opět jen na mikádo.
Autor: Profimedia.cz
Na jednu ze společenských akcí se odvázala a nechala si naplést copánky. Svého rozhodnutí pak litovala. „Vytrhalo mi to vlasy i s kořínky. Rozhodně nejsem ten typ, co by si mohl dovolit mít copánky opakovaně. Byla bych plešatá,“ uvedla pro Red talk.
Autor: Profimedia.cz
Když na sebe oblékla šaty, které patřily ve skutečnosti herečce Marilyn Monroe, změnila barvu vlasů na blond a nechala si je uhladit, aby vynikl právě její dokonalý outfit.
Autor: Profimedia.cz
Ještě v době, kdy žila s Kanye Westem zvolila na prestižní společenskou akci šaty, které vypadaly jako vyrobené z vody a k tomu zvolila i „mokrý“ účes.
Autor: Profimedia.cz