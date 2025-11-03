|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vlasový chameleon Kim Kardashianová a její dávka účesů
Bez fleecové mikiny, ale ne bez přešlapů. Kdo na Hradě zazářil a kdo zklamal
Letošní udílení státních vyznamenání se obešlo bez větších trapasů. Trauma z fleecové mikiny, která se ve Vladislavském sále objevila před jedenácti lety, tak zase můžeme na rok zasunout do...
Už si nejsou podobní. Slavní, kteří se proměnili během pár let
Za jejich proměnami stály plastiky, hubnutí, přibírání ale i obyčejné stárnutí. Podívejte se do naší galerie na světové hvězdy, které už si nejsou podobné. Přesto podle svých slov žijí spokojený...
Z princezny luxusu politickou ikonou: Ivanka Trump slaví 44. narozeniny
Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová slaví 44. narozeniny. Za svůj život prošla fascinující proměnou – od nevýrazné dívky ze světa luxusu přes sebevědomou tvář rodinného impéria až po vlivnou...
Hasičky z Nového Zélandu se po vzoru australských kolegů odhalily
Australští hasiči a jejich kalendář se sexy fotografiemi se zvířaty už je známý po celém světě. S novinkou ale přicházejí na Novém Zélandu. Vydali vůbec první národní kalendář na podporu výzkumu...
Slavná manželství, která už si málokdo pamatuje
Slavní si vzali slavné, chvíli spolu žili, nakonec přišel rozvod a po desetiletích už se na jejich sňatky téměř zapomnělo. Podívejte se do naší galerie na manželství, která za sebou mají VIP a...
Hasičky z Nového Zélandu se po vzoru australských kolegů odhalily
Australští hasiči a jejich kalendář se sexy fotografiemi se zvířaty už je známý po celém světě. S novinkou ale přicházejí na Novém Zélandu. Vydali vůbec první národní kalendář na podporu výzkumu...
AI není přítel. Odborníci popisují, proč si z chatbotů nedělat terapeuta
Umělá inteligence se stala pro spoustu lidí dostupným posluchačem, který nabízí pochopení a porozumění, aniž by člověk musel čekat a platit terapeuta. Podle odborníků ale může být svěřování se...
Záhada Trumpovy oranžové pleti. Stojí za ní nástřiky, ekzém, nebo dobré geny?
V průběhu let se stala barva pleti Donalda Trumpa předmětem mnoha dohadů a vtipů. Spekulace o tom, že americký prezident používá samoopalovací nástřiky nebo navštěvuje solária, přiživuje sám Trump...
Jaké je první rande po třicítce, čtyřicítce a padesátce. V každém věku je úplně jiné
Láska se neptá na věk. Po rozchodu, rozvodu nebo letech samoty může být schůzka s potenciálním partnerem překvapivě osvobozující. Stačí se nebát znovu otevřít, dát šanci náhodě a důvěřovat vlastní...
Vraťte vlasům sílu, vitalitu a mladistvý vzhled. Vyživte je i zevnitř
Stejně jako pleť stárne i naše kštice. Ztrácí lesk, pružnost i hustotu, roste pomaleji a snáz se poškodí. Naštěstí existuje cesta, jak ji dostat zpět do kondice – její součástí je výživa, cílená péče...
Old money voní po luxusu. Minimalistickému stylu propadnete i vy
Old money spoléhá na kvalitní materiály, slušivé střihy a umění vypadat přirozeně elegantně - bez log a okázalostí, zato s dokonalým citem pro detail.
Syn má Downův syndrom. Testy v těhotenství nic nezjistily, říká Tereza
Když Tereza čekala své třetí dítě, s partnerem se na něj těšili a ani testy neukázaly žádný problém. Že se něco děje, pochopila až po porodu, když novorozeného syna převezli na specializované...
Hovězí tortilla s hranolky
Střední
230 min
Tento oběd bude mít úspěch u každého člena rodiny.
Jen rodiče mohou pomoci. Terapeutka radí, jak zmírnit potíže dětí s autismem
Nerozumějí emocím, uzavírají se do svého světa, kontaktů s jinými lidmi se bojí. Pacientů s neurovývojovou poruchou autistického spektra přibývá, odhadem jich na světě žije jedno procento. Podle...
Vlasový chameleon Kim Kardashianová a její dávka účesů
Málokdo ze světových hvězd mění účesy i barvu vlasů tak často, jako podnikatelka a profesionální celebrita Kim Kardashianová. Podívejte se do naší galerie na její vlasové kreace, kterými překvapila...
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....
Facelift zpevní a omladí. Vybrat si můžete z několika druhů zákroků
Kdo by nechtěl vypadat mladší? Asi každý – a díky této proceduře se vám tento zázrak povede. Existuje několik druhů faceliftů, stačí si jen zvolit ten správný.
Rychle, zahřát! Právě teď je správný čas na krásný a teploučký svetr
Podzim přeje hřejivé módě – a co lepšího než svetr si můžete pořídit? Dlouho v šatníku čekaly, než přijde jejich chvíle, ale je to tady. Svetry chtějí být vidět a určitě touží po tom, abyste je řádně...