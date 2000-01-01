Podívejte se do naší galerie na čtyřiadvacetiletou jihoafrickou zpěvačku a skladatelku Tylu, kterou na Instagramu sleduje téměř čtrnáct milionů lidí a ve světě hudby je stále populárnější. Ráda nosí sexy odhalené oblečení a ukazuje své tělo, které je dílem přírody. „Když jsi žena, ukaž to,“ říká.
Je to pásek? Jsou to kalhotky? Anebo ultrakrátké šortky? Těžko říct. Tyla si však se svou postavou rozhodně může dovolit takové módní výstřelky.
Kdykoli zpěvačka někam vyrazí, je středem pozornosti nejen kvůli výstřednímu oblečení. Vyniká přirozenou krásou.
Tyla na Met Gala v New Yorku roku 2024 vynesla šaty, které jako by byly ulité z kusu plastu přímo na jejím vlastním těle. Štíhlejší pas asi nikdo z přítomných neměl.
„Vždy jsem cítila, že je mi hudba předurčena. Neumím přesně vysvětlit, co jsem už od dětství cítila. Ale bylo to něco jako osud. Nevím, jestli bych mohla dělat něco jiného. Hudba vychází z mého nitra,“ uvedla Tyla v roce 2025 pro Vogue.
„Móda je součástí mého celku. To, jak mě vidíte na veřejnosti, jsem já jako zpěvačka Tyla. Doma byste mě možná nepoznali,“ podotkla.
Jednou si dokonce místo oblečení nechala na tělo nalepit tričko. Vynikla tak její postava i bujné poprsí. Na takový outfit by měla odvahu jen málokterá žena. Navíc pak Tyla fanouškům prozradila, že odstraňování trika bylo učiněným hororem.
Ve čtyřiadvaceti letech má kráska úspěch jako její o několik dekád starší kolegyně.
Ráda volí elegantní černou barvu hlavně v případě večerních šatů. „V ničem jiném se nebudete cítit víc sexy. Černá podtrhne vaše křivky, dodá vám na ženskosti a rozhodně v ní budete sexy,“ vzkázala fanouškům.
„Jestli mě něco inspirovalo v oblékání, jsou to devadesátky a milénium. Měla jsem vážně radost, když se ta móda začala vracet. Mám tím na mysli, že nic nebylo víc sexy,“ doplnila pro Vogue.
„Když se mě jako malé holky někdo zeptal, čím budu, až budu dospělá, měla jsem vždy stejnou odpověď. Říkala jsem, že budu zpěvačka a budu úžasná jako moje máma,“ doplnila.
Často maminku zmiňuje jako nejvíc inspirativní osobnost ve svém životě. „Mám štěstí. Nikdy jsme neměly konflikty,“ míní.
„Říkali mi, že uspět mohou ve světě jen ti, co se narodili v Americe. Chtěla jsem dokázat, že to tak není. Že to můžu změnit. A změnila jsem to. To považuji za jeden ze svých největších úspěchů,“ sdělila.
Když se jí v rozhovoru ptali na to, co pro ni bylo na její cestě k úspěchu nejtěžší, sdělila překvapivou odpověď. „Zbavit se strachu z velkého světa a lidí, kteří by mě mohli využít nebo ublížit mi,“ podotkla.
Strach už dnes evidentně nemá a na pódiu to dokáže neskutečně roztočit. Velkou inspirací jí byla od dětství Beyoncé.
„Pokud máš sen, jdi si za ním. Pokud si za ním nepůjdeš, budeš si to jednou vyčítat. Tak to je,“ uvedla.
Pro prezentaci na módní přehlídce zvolila černé šaty, které byly inspirované modelem, jež před lety vynesla sama zpěvačka Madonna.
