náhledy
Podívejte se do naší galerie na VIP, které zazářily na módní akci Paris Fashion Week. Hvězdy se účastnily mimo jiné i přehlídky Saint Lauren, kde oblékly modely z nejnovějších nebo aktuálních ready-to-wear kolekcí. Většina z přítomných dam byla za hvězdy, jiné vypadaly, jako by zrovna vstaly z postele.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Sladit růžové vlasy s outfitem? Jde to a nemusíte ani vypadat jako bonbónek. Hudebnice a modelka Adela všem ukázala, že je to skvělá volba.
Autor: Profimedia.cz
Zapomněli jste si vyměnit bundu na běhání a pod ní jste si nechali noční košilku? Nevadí! Na týdnu módy budete za hvězdu stejně jako francouzská herečka Ines Rau.
Autor: Profimedia.cz
Influencerka Devon Lee Carlsonová na sebe rozhodně upoutala pozornost, když na týden módy přišla v negližé.
Autor: Profimedia.cz
Italské herečce Isabelle Ferrari bylo vyčítáno, že se na týden módy v Paříži neoblékla adekvátně svému věku. V jednašedesáti letech odhalila nohy a podle módních expertů to nebylo vhodné. Z názorů ostatních si ale herečka dávno nic nedělá.
Autor: Profimedia.cz
Španělská herečka Rossy De Palma vsadila na černou barvu. Ve většině případů s ní člověk na společenské akci nešlápne vedle. A jinak tomu nebylo ani v tomto případě.
Autor: Profimedia.cz
Americká modelka Erin Wassonová vynesla smaragdově zelené šaty, které připomínaly spíš kabát.
Autor: Profimedia.cz
Když má žena krásné štíhlé nohy, neměla by se bát je ukazovat. Polská modelka Anja Rubiková se toho v žádném případě nebojí. Na týden módy obula boty na podpatku, vzala si krátkou sukni a k tomu mohutnější sako.
Autor: Profimedia.cz
Herečka a zpěvačka Charlotte Gainsbourgová vypadá skvostně za všech okolností. Cokoli si na sebe vezme, vypadá skvěle. A jinak tomu nebylo ani v Paříži na týdnu módy.
Autor: Profimedia.cz
V seriálu Emily v Paříži předvedla francouzská herečka Philippine Leroy-Beaulieu mraky dokonalých outfitů. A zazářila i na týdnu módy. Ať si na sebe vezme cokoli, vždy to vypadá skvěle.
Autor: Profimedia.cz
Modelka a hudebnice Lourdes Leonová zvolila outfit, který připomínal spíš pytel na odpadky.
Autor: Profimedia.cz
Na týdnu módy v Paříži nemohla chybět ani původem česká modelka Eva Herzigová, která v oversized saku odhalila dokonalé nohy.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Michelle Pfeiferová je módní ikonou už desítky let a na týdnu módy v Paříži nezklamala. Vybrala si pro slavnostní večer zelinkavé lodičky, černý kostýmek a zvolila výraznější doplňky v podobě masivního náramku a větších náušnic.
Autor: Profimedia.cz
Outfit modelky a herečky Rosie Huntington-Whiteley byl čistá dokonalost. Vyladila ho do posledního detailu. Třešničkou na dortu byly bílé lodičky, které celkový vzhled elegantně podtrhly.
Autor: Profimedia.cz
Herečka a modelka Zoe Kravitzová byla elegance sama. Vsadila na pánský střih kalhot a celý outfit ladila do odstínů hnědé. Jako doplněk zvolila kožešinu.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Kate Mossová si co se módy týče užila už lecjaké kreace, takže nepotřebuje nijak vybočovat z davu a upozorňovat na sebe. Vsadila na elegantní kostýmek, který doplnila o fialovou halenku.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Lila Mossová do ulic vyrazila v ležérním outfitu, který by se hodil spíš na procházku než na týden módy.
Autor: Profimedia.cz
Bývalá herečka Bianca Jaggerová vsadila na černou barvu. K outfitu doladila i svou hůl.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Naomi Wattsová na týdnu módy v Paříži vystřídala několik modelů, které pak vynesla do společnosti.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Diane Krugerová vypadala, jako by se vrátila se svým outfitem na týdnu módy v Paříži v čase. Podobné modely se nosily před čtyřiceti lety. Vycpávky v ramenou jsou opět v módě.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Naomi Wattsová a Jessica Chastainová si užívaly přehlídky společně. Jejich outfity krásně ladily.
Autor: Profimedia.cz
Rusovlasá herečka Jessica Chastainová sladila outfit s barvou vlasů a vyrazila na týden módy v Paříži v delším sáčku, pod kterým měla mini sukni a vestu stejné barvy. Vše doladila doplňky v jemných tónech.
Autor: Profimedia.cz
Americká zpěvačka a tanečnice Teyana Taylorová dorazila na týden módy v Paříži ve stylové kožené bundě a širokých kalhotách.
Autor: Profimedia.cz