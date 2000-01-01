náhledy
Každému z nás se někdy stal trapas, na který by raději zapomněl. A jinak na tom nejsou ani slavné hvězdy, které trapasy prožily rovnou během natáčení a nikdy na ně nezapomenou. Podívejte se do naší galerie, co se slavným stalo. Naštěstí jim štáb vždy jejich přešlapy prominul.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Damson Idris omylem plivl do obličeje kolegovi. A shodou okolností se jednalo o jednu z největších hvězd Hollywoodu. „Jednou jsme natáčeli scénu, kde jsem mu musel křičet do obličeje. A byla to pro mě asi ta největší scéna. Byl jsem tak nervózní. Plivl jsem Bradu Pittovi do obličeje. Byla to nehoda! Byla to scéna plná vzteku!“ uvedl. tento okamžik ho prý od té doby budí ze snu i přesto, že si to s Bradem hned vyříkal.
Autor: AP
Herec Henry Cavill si „užil“ své, když natáčel sexuální scénu. „Bylo to dost trapné. Musela na mně sedět holka, měla nádherná prsa a já si ty ehm věci neupravil do neškodné polohy. V podstatě se o mě celá třela a bylo to trochu těžké. Musel jsem se potom hodně omlouvat. Není to skvělé, když jste v profesionálním hereckém prostředí a někomu se udělá erekce, že ne? Ne, to je nepřijatelné.“ uvedl. Ještě dlouho se pak své herecké kolegyni omlouval. Ta ale byla poctěna, že herce tolik přitahovala.
Autor: AP
Herec Taylor Kitsch v roce 2025 prozradil své tajemství, které prý chtěl utajit a vzít si ho do hrobu. Nakonec ale uznal, že bude lepší vše přiznat. „Vlastně jsem si říkal, že se to určitě nestalo jen mně. Tak jsem s tím šel ven. abych ostatní uklidnil. Prostě jsem se podělal, když jsem čekal na konkurz. Asi mi nesedla káva, kterou jsem si koupil u stánku. Běžel jsem pak na toalety, sundal ze sebe to špinavé spodní prádlo a vrátil se do čekárny. Konkurz jsem nevyhrál. Zpětně si říkám, že jsem měl raději hned běžet pryč,“ sdělil v pořadu Today With Jenna & Friends.
Autor: AP
Herec Kit Harington uvedl, že jednou musel natáčet líbací scénu krátce poté, co se on i ta půvabná dívka pozvraceli. Navíc měl k líbání extrémní odpor, protože předtím dlouhou dobu s vyvolenou herečkou hrál sourozeneckou dvojici v jiném seriálu. „Bylo mi hrozně. Navázali jsme spolu opravdu hluboký vztah a byli jako sourozenci. Celou dobu mi bylo zle od žaludku z toho, že vlastně téměř líbám sestru,“ uvedl. Trapas to tedy byl hlavně pro něj, štáb neměl ani tušení, co se mu honí hlavou.
Autor: AP
Herečka Alison Brie se počůrala během natáčení. Točila totiž zrovna v historické róbě, která měla tolik spodniček, že si je nestihla všechny sundat a problém byl na světě. Nikdo v tu chvíli neměl tušení, co se jí stalo. Dokázala vše vcelku bravurně skrýt a scénu nakonec dotočila. Pak utekla a se vším se svěřila v kostymérně, kde propukla v pláč. „Uklidňovali mě, že je to lidské. Ale já se chtěla propadnout do země a zmizet,“ svěřila se.
Autor: Reuters
Herec Zac Efron zažil trapas, když předváděl poprvé v životě před kamerou líbací scénu. Zatímco on byl nadšený, jeho herecká kolegyně se ho po líbání zeptala, jestli měl rybu k obědu. Prý mu bylo cítit z úst a jí se z toho dělalo zle. „Tohle slyšet nechcete. Docela mě to poznamenalo. Pak jsem si dávat sakra pozor, aby všechno bylo v pořádku i normálním životě,“ smál se herec v rozhovoru s Jimmy Fallonem.
Autor: AP
Herec Matthew McConaughey si jednou řekl, že nepotřebuje číst scénář. Před natáčením se tedy jen zeptal štábu, o co ve scéně jde a pak se do toho chtěl pustit. „Režisér mi raději k ruce ten scénář dal, dost ho šokovalo, že ho nechci mít a jsem v pohodě. Já si ho jen tak z úcty vzal a vyděsil se. Měl jsem totiž čtyřstránkový monolog ve španělštině a neměl jsem páru, o čem mluvím. Když se začalo točit, byl to trapas. Všem došlo, že to neumím,“ uvedl. Znovu už nikdy takovou chybu neudělal.
Autor: Reuters
Herec Michael Sheen (na snímku vlevo) se vyzvracel přímo před svou nahou kolegyní. „Přišla na scénu, s dokonalým tělem a já se přímo před ní pozvracel. Měl jsem otravu jídlem, ale ona to bohužel netušila. Cítil jsem se trapně,“ svěřil se pro People.
Autor: AP
Herec Robert Pattinson byl během natáčení sexuální scény s herečkou Julliane Moore tak nervózní, že se extrémně potil a nebyl schopný to jakkoli ovládat. „Kapal ze mě pot, byl jsem úplně mokrý. Bylo to nepříjemné pro mě i pro ni. Fakt mě to rozhodilo,“ smál se později.
Autor: AP
Herec Andrew Garfield nezažil trapas přímo na place, ale také se týkal dalších hereckých kolegů. „Když byla párty po Oscarech, přehnal jsem to s alkoholem v kombinaci s borůvkovými palačinkami. Skončil jsem hlavou v míse a celou dobu u zvracení nadával. Pak jsem vyšel ven a s hrůzou zjistil, že jsou na toaletě další lidé. Stála tam Salma Hayeková a Penelope Cruzová a s obavami v očích se ptaly, jak mohou pomoci. Spletl jsem si toalety a šel na dámy a ještě udělal takový trapas,“ sdělil pro People.
Autor: AP
Herečka Kate McKinnonová uvedla, že jednou zkazila natáčení scénu vlastním prdem. „Bylo to tak hlasité, že se to nedalo přeslechnout. Všichni zatajili dech, najednou byla opravdu hustá atmosféra. Scéna se musela přerušit a já se málem propadla hanbou,“ sdělila.
Autor: Profimedia.cz
Herec Josh Hutcherson má také velmi trapnou zkušenost z natáčení a týká se opět prdu. „Prdl jsem do obličeje Tomu Hanksovi. A Tom zařval, že jsem to udělal. Ptal se, co to mělo být. A já byl rudý a koktal. Myslel jsem si, že už mě nikdo nikam neobsadí, protože jsem tohle udělal hvězdě Hollywoodu,“ smál se v rozhovoru s Jamesem Cordonem.
Autor: AP
Herec Hugh Jackman se počůral přímo na jevišti. „Zní to šíleně? Já vím. Ale měl jsem předtím nějaké problémy a skončil u lékaře. Prý jsem byl dlouhodobě dehydrovaný. Takže jsem před začátkem představení vypil snad celou lahev vody. A pak to na mě přišlo na jevišti a já to udělal,“ uvedl pro Vogue herec.
Autor: AP
Herečka Anne Hathaway se postarala o trapas, když nakráčela nahá před kameru ve chvíli, kdy nahá být neměla. „Od té doby už poslouchám přesné pokyny. Ukázala jsem všem na natáčení své tělo, přitom jsem nemusela,“ uvedla pro Hollywood Reporter.
Autor: AP
Herečka Sadie Sinková trapas zažila během natáčení Stranger Things. „Měla jsem točit líbací scénu, poprvé. A musela jsem to udělat ve chvíli, kdy na mě přímo zírala moje máma. Potila jsem se a byla na nervy. Nechcete se líbat před vlastní mámou,“ sdělila v pořadu Jimmyho Fallona.
Autor: AP
Raper Gucci Mane (vpravo) má za sebou trapas, který se stal během natáčení sexuální scény. „Předtím jsem pracoval do rána, spal jsem sotva hodinu. A pak po mně chtěli, abych ležel v posteli, na mně byla ženská a měla se mnou sex a další mi cucala palec u nohy. Všechno se to protahovalo, já byl naprosto rezignovaný a uprostřed toho natáčení jsem usnul,“ uvedl ve své autobiografii.
Autor: AP
Herec Ben Stiller je velký komik, takže máloco může být v jeho případě bráno jako trapas. „Myslím, že lidem okolo nedošlo, že se stal trapas. Protože každý ode mě očekává, že se budu chovat nevhodně. Já ale omylem zařval na dítě fakt hodně sprosté slovo. Prostě mi to ujelo. Lidé se smáli a já byl tak v šoku, že jsem se dál nezmohl na slovo,“ sdělil pro People.
Autor: AP
„Dost trapasů se mi stalo, když mi bylo devět let a natáčela jsem Harryho Pottera. Naučila jsem se repliky kolegů a odříkávala jsem je spolu s nimi. Štáb ze mě kvetl, kazila jsem scény. Dělali si legraci, že jsem stejně našprtaná jako Hermiona,“ uvedl herečka Emma Watsonová v pořadu Jimmyho Kimmela.
Autor: Profimedia.cz
Herec Martin Short se během natáčení postaral o pozdvižení, když mu omylem vykoukl penis z šortek. „prostě byl venku. Já si toho nevšiml. Každý ho viděl. Na to nezapomenu do smrti,“ smál se po letech.
Autor: Profimedia.cz
„Největší trapas jsem zažil, když jsem měl mít sexuální scénu a všechny ty pohyby předvádět přímo před svou mámou. Byl jsem nezletilý, musela být se mnou a bylo to vážně potupné,“ podotkl Christopher Mintz-Plasse pro People.
Autor: Profimedia.cz