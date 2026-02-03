|
Trapasy slavných na place. Tak se znemožnili před ostatními
KVÍZ: Jaké byste měli vysvědčení? Otestujte své školní znalosti v 55 otázkách
Pamatujete si ještě, co jste se naučili ve škole? Otestujte se v zábavném kvízu a zjistěte, jaké byste dnes dostali vysvědčení. Čeká vás 55 otázek z českého jazyka, matematiky, dějepisu, ale i...
Slavné hvězdy, kterým alkohol zničil život i kariéru
„Suchý“ únor je v plném proudu. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které bez alkoholu nedokázaly být mnohdy ani jeden den, natož měsíc. Propadly alkoholu a způsobily tím nejen sobě obrovské...
Když mi položí na stůl sto litrů, nebudu mít milence, řekla vyměněná manželka
Nový díl Výměny manželek nás zavedl do rodiny skalního slávisty. Se svérázným tatínkem a dvěma dětmi si musela poradit Veronika. Ivana putovala do domácnosti, kde jsou děti na prvním místě. Náhradní...
Tragické nehody českých celebrit. Zranění i smrt během natáčení a vystupování
Osud se s některými slavnými osobnostmi v Česku opravdu nemazlil. Během natáčení či vystupování utrpěly vážná zranění, jiné zaplatily nejvyšší cenu. V naší galerii najdete příběhy infarktů, pádů z...
Rané příznaky rakoviny se často tváří nevinně. Těchto 8 signálů lidé přehlížejí
U velkého počtu nemocných jsou některé nádory objeveny až v pokročilém stádiu. Včasně diagnostikovaná rakovina přitom významně zvyšuje šanci na vyléčení. I proto Světový den boje proti rakovině...
Žena zhubla díky injekcím. Pak přišel šok, narostla jí extrémní prsa
Třicetiletá Britka Tianna Moonová z Velké Británie byla v sedmém nebi, když se jí konečně po trápení s nadváhou podařilo díky injekcím na hubnutí a operaci shodit přebytečná kila. Radost ale brzy...
V zimě pleť potřebuje hlavně hydrataci. Umíte ji správně vyživit?
Ledový vítr a mráz venku a suchý, horký vzduch z topení uvnitř jsou pro naši pleť ohromnou zkouškou odolnosti. Jak o pokožku efektivně pečovat, aby zbytečně netrpěla?
Mozek potřebuje rutinu. Usnadněte mu práci a dopřejte mu ji
Každý den ta samá písnička: vstávání, práce, starost o rodinu… Psychologové však tvrdí, že tento starý známý „kolotoč“ je pro vás extrémně zdravý. Proč?
Když konec vztahu nepřichází. Tipy, jak od sebe odehnat jednotlivá znamení
Může vám přijít divné chtít od sebe někoho odhánět. Ale člověk to může dělat i nevědomky a pak se divit následkům. Někdo tak naopak jedná z vychytralosti, snaží se rozbít vztah a nebýt označen za...
Tepová frekvence: Jak ji využít pro spalování tuků i regeneraci, radí odborník
Tepová frekvence je jedním z nejjednodušších signálů, podle kterých poznáme, jak na tom naše tělo je – při pohybu, ve stresu i během spánku. Je ale skutečně klíčem ke spalování tuků a lepší kondici?...
Žiju si skvěle, ale je mi smutno. Pro rodinu mého muže jsem chudinka z Východu
Dům či byt, který člověk považuje za domov, lze najít kdekoli na světě, ale ten pravý je většinou jen jeden. A hlavně vás tam musí mít rádi. Což na vlastní kůži pocítila Alžběta, která se provdala do...
Dítě by se spíš než se smrtí morčátka mělo setkat se skonem babičky, líčí psycholog
Zdánlivě banální otázky mívají nejzajímavější odpovědi. Zvlášť když se bavíte s psychologem Daliborem Špokem. Jak to tedy máme my lidé se zvířaty vysvětluje v rozhovoru pro magazín Víkend DNES.
Přes šikanu až k hvězdné kariéře, žena s hendikepem učí ženy líčit se
Čtyřiadvacetiletá Hannah Tyrová si jako dítě užila své. I přes roky šikany se ovšem dokázala vzchopit a ukázat se online lidem po celém světě, aby je učila správně se líčit. Dnes má přes sto tisíc...
Hodiny místo kalorií: Trend, který mění pohled na hubnutí
Jíst méně často, ale chytře. Přerušovaný půst není o hladovění, nýbrž o respektu k přirozenému rytmu těla. Proč může pomoci s hubnutím, chutěmi i trávením, komu naopak nesedí a jak ho nastavit tak,...
Červený, žlutý, zelený. S těmito drinky se vám podaří zhubnout, zkuste je
Doušek za douškem k vytoužené váze – ke štíhlosti se dostanete pitím těchto drinků. Vyzkoušíte je?