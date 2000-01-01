Tetování by si každý měl dobře rozmyslet, protože zbavovat se ho není jednoduché, bolí to, a navíc je to i vcelku nákladná záležitost. Některé slavné ženy dnes už dobře vědí, že se možná měly rozhodnout jinak a nenechat si kůži potetovat. Mají na těle obrázky, kterých později litovaly.
„Lituji každého tetování, které jsem si na těle nechala udělat. Už se mi nelíbí, rozpíjí se na kůži, blednou a je to nevzhledné. Teď se jich postupně zbavuji. Hodně to bolí a stojí mě to hodně peněz. Nedělejte hlouposti jako já,“ vzkázala herečka Kayla Stewartová, která jako jedna z mála plně přiznala svou chybu.
Svého tetování litovala i Katie Price. „Přemýšlela jsem nad odstraněním křídel, co mám na zádech. Milovala jsem je, ale pak přišlo období, kdy jsem přemýšlela o jeho odstranění. Nevidím si na záda každý den, ale přesto vím, že tam tetování je a štve mě,“ sdělila v živém vysílání na svém profilu na Instagramu.
Zpěvačka a herečka Miley Cyrusová miluje devětadevadesát procent svých tetování. Přesto má ale jedno, které by si nejraději nechala odstranit. Jedná se o draka, kterého si nechala vytetovat ve spodní části zad.
Zpěvačka Amy Winehouse už není mezi námi, ale za svého života litovala pouze jediného tetování. Byl to blesk, který si nechala vytetovat na pravé ruce.
Herečka Cara Delevingne dělá trochu tajemnou, protože uvažuje o odstranění tetování, které není vidět. Skrývá se totiž pod spodním prádlem.
Zpěvačka Nicole Richie lituje tetování, které si v období milénia nechala jako spousta dalších tehdejších VIP krásek vytetovat nad zadek.
Tomuto trendu tehdy podlehla i zpěvačka Birtney Spearsová. Tetování nad zadkem je ale nyní jedna z posledních věcí, které ji trápí. Šušká se totiž o její závislosti na lécích na předpis.
Trendu tetování nad zadkem neodolala ani herečka Jessica Alba. Ta si nechala na zadek vytetovat mašličku, kterou už ale nyní zakrývá.
Bývalá herečka a influencerka Megan Foxová byla pyšná na tetování, které si nechala vytvořit na rameni. Po několika letech ale litovala, že si ho udělat nechala. Je pro ni ale připomínkou časů, které pro ni nebyly lehké. „Tetování se mění, bledne. Mělo by se přetetovat, ale už to nechci podstupovat. Ne v takové formě,“ uvedla v rozhovoru s Ellen De Generesovou.
Obří šelmu si nad zadkem nechala vytetovat herečka Bai Ling. Obrázek nevypadá tak, jak si představovala, a není s ním spokojená. „Nevidím ho, takže se to dá přežít. Ale myslím, že jednou půjde dolů. Možná si ho nechám přetetovat, ještě nevím,“ sdělila, když se jí na něj ptal moderátor Jimmy Kimmel.
Svého tetování z vnitřní strany rtů lituje modelka a podnikatelka Kylie Jennerová. Sice na první pohled málokdo tuší, že ho má, ale jeho pořízení bylo extrémně bolestivé a celou dobu procesu tetování brečela.
„Byla to taková doba. Všichni jsme chtěli čínské, japonské znaky. Někdo nám řekl, co to znamená. A my mu věřili, ale kdo sakra opravdu ví, co tam má?“ smála se herečka Kaley Cuoco.
Tetování nad zadkem neminulo ani herečku Drew Barrymore. Zatím se ho nezbavila, ale dnes přemýšlí nad tím, proč se vlastně tetovala. „Nevím, co mě to popadlo. Mohla jsem si ale nechat potetovat třeba čelo,“ vtipkovala herečka ve vlastní show.
Herečka Melanie Griffithová litovala tetování, které si nechala udělat v době, kdy byla zamilovaná do svého manžela Antonia Banderase. Vztah se totiž rozpadl, ale na její paži se rýsovalo jasné vytetované srdce s nápisem Antonio. Nakonec si ho nechala odstranit.
Zpěvačka Rita Ora lituje tetování, které má na vnitřní straně paže těsně pod podpažím. „Zatraceně to bolelo. Bylo to tak příšerné. Nevím, proč jsem to vůbec dělala,“ smála se, když nahrávala video pro své fanoušky na Instagramu.
Herečka Pamela Andersonová litovala pouze tetování, které si nechala udělat hnědou barvou. Velmi rychle totiž vybledlo a vypadalo jako špína na její levé ruce.
Herečka Angelina Jolie si nechávala přetetovat znaky, které měla vytetované nad zadkem. Místo nich tam má tygra.
Tetování nad zadkem neminulo ani zpěvačku Christinu Aguileru. Dokud bylo během milénia populární, hrdě ho ukazovala. V současnosti už ale právě toto tetování považuje za špatný nápad.
Tetování s nápisem Daddy neboli tatínek nosí nad zadkem podnikatelka Khloé Kardashianová. Uvedla ale, že mít takové tetování není příliš vhodné, pokud se chce žena svléknout před svým partnerem. „Nějak mi nedošlo, že by to mohlo vadit,“ smála se v reality show rodiny Kardashianových.
Bizarní tetování má na paži i raperka Tiny Harrisová. „Milovala jsem to. Ale někdy se přejíte oblíbených chipsů a začne vám vadit obrázek, co máte na těle,“ uvedla na Instagramu.
Obrovské tetování růží na zadku milovala zpěvačka Cheryl Cole, dnes už se jí ale nelíbí.
