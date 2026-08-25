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Zatímco dříve byly ženy ve čtyřiceti letech mnohdy už babičkami, dnes si pořizují první potomky nebo je teprve těhotenství čeká. Podívejte se do galerie na šedesát slavných žen, které si těhotenství po čtyřicítce nesmírně užívaly a neměnily by. Na některé radosti v životě se vyplatí počkat.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herečka Hilary Swanková v osmačtyřiceti letech porodila dvojčata. Nyní je jí dvaapadesát a na cestě je její třetí potomek.
Autor: AP
Americká herečka Halle Berry je jednou z těch, která přispěla k popularizaci porodu v pozdějším věku. Podruhé se stala matkou v sedmačtyřiceti letech.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Rachel Weiszová v roce 2018 porodila dcerku, kterou má s hercem Daniele Craigem. Tehdy jí bylo osmačtyřicet let.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Geena Davisová poprvé rodila v šestačtyřiceti letech a o dva roky později ještě přivedla na svět dvojčata.
Autor: Reuters
Herečka Eva Mendesová si plně užívala těhotenství i mateřství po čtyřicítce. Její druhá dcera přišla na svět, když jí bylo dvaačtyřicet let.
Autor: Profimedia.cz
I zpěvačka Bára Basiková rodila po čtyřicítce. Její syn přišel na svět, když jí bylo šestačtyřicet let.
Autor: FTV Prima/ Marian Lukeš
Herečka Veronika Žilková porodila svého posledního potomka Melichara, když jí bylo pětačtyřicet let. Chlapeček ale bohužel bojoval s vrozenou vadou – brániční kýlou. Rodina o něj přišla, když mu nebyl ještě ani jeden rok.
Autor: © Česká televize
Herečka Salma Hayeková přivedla svou dceru na svět, když jí bylo jednačtyřicet let.
Autor: Profimedia.cz
Umělkyně Sára Saudková porodila posledního potomka, když jí bylo jednačtyřicet let.
Autor: Petra Pikkelová
Zpěvačka Linda Finková porodila syna, když jí bylo čtyřicet let.
Autor: FTV Prima / Teki Shine
Herečka Uma Thurmanová se naposledy stala maminkou, když jí bylo dvaačtyřicet let.
Autor: Profimedia.cz
Magda Malá přivedla svého posledního potomka na svět ve věku jednačtyřiceti let.
Autor: Jan Zavřel
Zpěvačka Ilona Csáková porodila druhorozeného syna, když jí bylo jednačtyřicet let.
Autor: Teki Shine/FTV Prima
Herečka Zora Jandová porodila svou dceru, když jí bylo dvaačtyřicet let.
Autor: TV Nova
Zpěvačka Olga Lounová přivedla svou druhorozenou dcerku na svět, když jí bylo čtyřiačtyřicet let.
Autor: Teki Shine/FTV Prima
Zpěvačka Martina Pártlová porodila dceru Stellu, když jí bylo dvaačtyřicet let.
Autor: Teki Shine/FTV Prima
Vendula Pizingerová porodila své třetí dítě v době, kdy jí bylo osmačtyřicet let.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Monika Absolonová druhého syna porodila, když jí bylo dvaačtyřicet let.
Autor: Jitka Králíková
Herečka Brigitte Nielsenová porodila dceru až po padesátce. V té době jí bylo čtyřiapadesát let.
Autor: Profimedia.cz
I herečka Susan Sarandonová s mateřstvím otálela. Druhé dítě se jé narodilo, když jí bylo pětačtyřicet let.
Autor: ČTK
Modelka Alena Šeredová porodila své třetí dítě – dceru, když jí bylo dvaačtyřicet let.
Autor: Matúš Tóth
Modelka Adriana Sklenaříková porodila svého prvního a zatím jediného potomka v době, kdy jí bylo šestačtyřicet let.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Brooke Shieldsová přivedla na svět posledního potomka, když jí bylo čtyřicet let.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Emma Thompsonová porodila dítě ve čtyřiceti letech.
Autor: Falcon
Herečka Helena Krajčiová porodila, když jí bylo třiačtyřicet let.
Autor: TV Markíza
Herečka Julianne Moore přivedla posledního potomka na svět ve věku jednačtyřiceti let.
Autor: Profimedia.cz
Podnikatelka a profesionální celebrita Kourtney Kardashianová přivedla posledního potomka na svět ve věku čtyřiačtyřiceti let.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Molly Ringwaldová přivedla na svět dvojčata ve věku jednačtyřiceti let. Předtím se jí ještě před čtyřicítkou narodilo první dítě.
Autor: Reuters
Herečka Lena Headeyová porodila posledního potomka, když jí bylo jednačtyřicet let.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Gwen Stefani třetího syna přivedla na svět ve věku čtyřiačtyřiceti let.
Autor: Profimedia.cz