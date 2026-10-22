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Na mateřství si počkaly. 60 slavných žen, které otěhotněly po čtyřicítce

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Známé ženy, které se rozhodly pro těhotenství po čtyřicítce. Hilary Swanková na Zlatých glóbech (Los Angeles, 10. ledna 2023) Americká herečka Halle Berry je jednou z těch, která přispěla k popularizaci... Rachel Weiszová Geena Davisová v Los Angeles (8. srpna 2024) Marcia Crossová – Předávání cen Nejvyšší rady amerických módních návrhářů Nicole Kidmanová v Londýně (26. srpna 2026) Eva Mendesová půl roku po porodu Bára Basiková v Show Jana Krause (srpen 2026) Veronika Žilková v dokumentu Nezlomná Veronika Žilková (2026) Salma Hayeková Sára Saudková
Zatímco dříve bývaly ženy ve čtyřiceti letech mnohdy už babičkami, dnes si pořizují první potomky nebo je teprve těhotenství čeká. Podívejte se do galerie na šedesát slavných žen, které si těhotenství po čtyřicítce nesmírně užívaly a neměnily by. Na některé radosti v životě se vyplatí počkat.

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