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KVÍZ: Akce Z, remo plátky, amara. Jestli nevíte, co to je, nezažili jste socialismus
Tahle slova znal v ČSSR úplně každý, dnešním dvacátníkům a třicátníkům ale možná znějí spíše jako cizí jazyk nebo zaklínadla. Pamatujete si ještě, co se dělo na akci Z, co přinesla maminka domů, když...
Zářily před dvaceti lety a září dodnes. Jak se proměnilo 35 českých krásek
Podívejte se do naší galerie na pětatřicet krásek z oblasti filmu, televize, modelingu i hudby. Kralovaly v době milénia a kralují i dnes. A navíc jsou stále krásné a žádané. Přesvědčte se sami, jak...
Hlavně aby šla vidět rýha. Ikonické kalhoty McQueen byly nižší než bokovky
Naditý dekolt, oblé boky, dlouhá šíje – některé části ženského těla móda oslavuje často a ráda. Jen málokdy se však model točí kolem zadnice. Návrhář Alexander McQueen hýždě miloval. Stvořil proto...
Jedna z nejkrásnějších Polek? Influencerka Natsu okouzluje miliony fanoušků
Devětadvacetiletá Natalia Karczmarczyková, známá především pod svou přezdívkou Natsu, je jedna z nejpopulárnějších polských influencerek, youtuberek, tiktokerka a také zápasnice MMA. Má obrovskou...
Na mateřství si počkaly. 60 slavných žen, které otěhotněly po čtyřicítce
Zatímco dříve bývaly ženy ve čtyřiceti letech mnohdy už babičkami, dnes si pořizují první potomky nebo je teprve těhotenství čeká. Podívejte se do galerie na šedesát slavných žen, které si...
Kráska ze stokoruny. Jarmila Novotná dobyla svým hlasem Evropu i Ameriku
Zadáte-li do vyhledávače jméno sopranistky Jarmily Novotné, začnou se na vás sypat samé superlativy. Elegance, aristokratický šarm a mimořádný hlas, kterým dobyla Evropu i Ameriku. Byla žákyní Emy...
Hořčík není jen v tabletách. Těchto 30 potravin ho obsahuje nejvíce
Únava, svalové křeče nebo slabost mohou být jedním ze signálů, že tělu chybí hořčík. Kde ho však získat dostatek, aniž bychom museli sahat po doplňcích stravy? Překvapivě bohaté zdroje se skrývají i...
Jedna z nejkrásnějších Polek? Influencerka Natsu okouzluje miliony fanoušků
Devětadvacetiletá Natalia Karczmarczyková, známá především pod svou přezdívkou Natsu, je jedna z nejpopulárnějších polských influencerek, youtuberek, tiktokerka a také zápasnice MMA. Má obrovskou...
Děti mají 5 dní volna, rodiče jen jeden. Jak zvládnout podzimní prázdniny
Děti už počítají dny do prázdnin, vy počítáte dovolenou. Podzimní prázdniny letos vycházejí tak, že školáci budou doma od středy do neděle, zatímco vám zákon přeje volno jen ve středu. Než začnete...
Když tělo odmítá potraviny. Histaminová intolerance se hlásí kopřivkou
Představte si, že byste si nemohli dát tvrdé sýry, uzeniny ani kousek čokolády. Že je to neuvěřitelné? To je jen hrstka omezení, která musí dodržovat lidé s náročnou histaminovou intolerancí.
Nebojte se netradičních kosmetických přísad, zkuste hlemýždí sliz či perly
Víte, co mají společného hlemýždi, kaktusy, perly či houby? Možná to, že stojí vedle sebe na poličce ve vaší koupelně. Lépe řečeno, stojí tam přípravky obsahující složky z nich vyrobené. A ne...
Sex z milosti může posílit blízkost i dlouhodobý vztah. Kdy je za hranou?
Nemáme na něj chuť, přesto na sex s partnerem kývneme, protože ho chceme potěšit. Znáte fenomén sexu z milosti, neboli „mercy sexu“? Rozkol mezi sexuální touhou a intimitou může vztahu prospět i bez...
KVÍZ: Akce Z, remo plátky, amara. Jestli nevíte, co to je, nezažili jste socialismus
Tahle slova znal v ČSSR úplně každý, dnešním dvacátníkům a třicátníkům ale možná znějí spíše jako cizí jazyk nebo zaklínadla. Pamatujete si ještě, co se dělo na akci Z, co přinesla maminka domů, když...
Do světa za sexuálními zážitky. Co vás nadchne a co možná nemile překvapí
Možná vás to nikdy nenapadlo, možná už jste to zažila. Pod kalhotky se vám podíval exotický Masaj nebo jste slyšela vyprávět kamaráda o divoké noci s temperamentní Peruánkou. Jenže při postelových...
Jak vonět celý den? Pět chyb při používání parfému, které možná děláte i vy
Ráno voníte jako reklama na luxusní parfém, ale po obědě máte pocit, že jste na sebe žádný ani nenastříkali. Než začnete pochybovat o kvalitě své oblíbené vůně nebo investovat do dalšího flakonu,...
Pozemek 11277m2, louka Mnichovice
Mnichovice, okres Praha-východ
4 285 260 Kč
Jak sexbomba ze Žižkova ovládla pornobyznys v Německu. Dolly Buster měla něco navíc
Žižkovská rodačka Dolly Buster byla svého času nejslavnější českou pornoherečkou, co pobláznila svět – hlavně jeho mužskou část – svými bujnými vnadami. Za sex-appealem a erotickou branží se však...
Alzheimer se plíží i 20 let, nové léky jsou revolucí, říká neurolog Hort
Zapomenout jméno herce nebo název filmu ještě neznamená, že člověk trpí Alzheimerovou nemocí. Varovnější je, když se paměť postupně zhoršuje nebo člověk nedokáže propojit dvě informace, které spolu...