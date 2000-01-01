náhledy
Jednatřicetiletá youtuberka a trenérka Tammy Hembrowová z Austrálie svou krásou mužům dokáže pěkně zamotat hlavu. Podívejte se do naší galerie na její snímky v bikinách i odhalených upnutých outfitech. Vystavuje dokonalé tělo vylepšené plastikami i hodinami strávenými v posilovně.
Kráska má tři děti, ale stále má dokonalou postavu, o které se mnohým ženám může jen zdát. Zadarmo ji ale nemá.
V posilovně je jako doma a také dodržuje zásady zdravého stravování. Sladkosti byste u ní doma nenašli.
V dokonalé formě byla hned pár měsíců po porodu. Cvičila totiž pravidelně i v těhotenství.
Na Instagramu ji sleduje přes šestnáct milionů lidí a je inspirací nejen pro ženy ale i pro muže.
Nemá příliš velké štěstí v lásce a pouhých sedm měsíců po svatbě došlo k rozvodu. Její dnes již bývalý manžel se k celé záležitosti nechtěl vyjadřovat a podle všeho šlo o rozhodnutí Tammy.
Jen pár měsíců po konci manželství už randila s jiným mužem. A s výběrem budoucího manžela mířila vysoko. Nechala se slyšet, že jako milionářka nestojí o muže, kterého by měla živit.
Díky Instagramu vydělává obrovské sumy a těší ji, že může plně zabezpečit všechny své tři potomky. „Nikdy jsem neplánovala velkou rodinu a nakonec mám tři děti a říkám, že u třetího to asi nekončí. Miluji miminka, jsou tak rozkošná. Nechci, aby moje děti vyrostly,“ rozplývala se nad fotografiemi vlastních potomků na Instagramu.
Tammy velmi záleží na tom, jak vypadá. Vzhled v jejím životě hraje velmi důležitou roli. „Nikomu nemám za zlé, že si o mě myslí špatné věci. To je každého věc. Dělám ráda věci po svém a to asi lidé neumí pochopit,“ uvedla.
Tammy si v minulosti nechala zvětšit ňadra silikonovými implantáty a ráda se ukazuje v bikinách, která prsa zakrývají jen tak tak.
Málokdo by při pohledu na krásku hned napoprvé řekl, že už je maminkou tří dětí.
„Někdy si sama připadám ještě jako dítě, které si staví vzdušné zámky a lítá v oblacích,“ uvedla.
Stejně jako bikin, které tak ráda obléká na australských plážích, kde s dětmi tráví hodně času.
„Neznám ženu, která by se nechtěla líbit. Krášlíme se samy pro sebe, ale i pro druhé. A tak to je,“ míní.
Tammy se svou dcerkou. Ještě je maminkou dvou dalších dětí. „Lidé se mě často ptají, jak jsem se dostala zpět do formy. Dřela jsem. Samo se to zpět nevrátí,“ vzkázala.
O blond krásku mají zájem muži po celém světě, její srdce si ale získá jen ten nejlepší. „Chci vedle sebe chlapa, který má rád děti. To je teď moje hlavní podmínka,“ sdělila.
„Neudělala jsem si nová ňadra, abych je pak zahalovala,“ napsala k jednomu ze svých příspěvků, když se do ní pustili hateři.
S Tammy jsou na každém kroku paparazzi, protože fanoušky hlavně zajímá, který muž už se konečně objeví po jejím boku.
Podle posledních zpráv se vídá se známým sportovcem, ale jeho identitu neprozrazuje.
