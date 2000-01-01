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Tammy Hembrowová je jednou z nejúspěšnějších australských fitness influencerek, podnikatelek a celebrit digitálního světa. Své online impérium postavila na sdílení své cesty za fitness, mateřství a otevřeném přístupu k osobnímu životu. A mimo jiné ji lidé milují i pro její dokonalý vzhled.
Autor: koláž iDNES.cz
Tammy vyrůstala v chudších poměrech v australském vnitrozemí. V dospívání nežila příliš zdravě, holdovala alkoholu a kouření. Zlom nastal, když se rozhodla svůj život od základu změnit, začala studovat byznys a intenzivně cvičit.
Autor: Profimedia.cz
Zásadní průlom přišel v roce 2014, kdy otěhotněla a začala detailně dokumentovat proměny svého těla během těhotenství a extrémně rychlý návrat do formy po porodu.
Autor: Profimedia.cz
Její transformace inspirovala miliony žen po celém světě, byť občas čelila i kritice za propagaci nerealistických tělesných standardů.
Autor: Profimedia.cz
Tammy dokázala svou internetovou popularitu přetavit v obří byznysové impérium. Tammy Fit je velmi úspěšná fitness aplikace nabízející cvičební programy a jídelníčky, kterou založila se svými sestrami.
Autor: Profimedia.cz
Saski Collection byla její vlastní vysoce populární značka sportovního oblečení. Poté, co ji po osmi letech fungování v prosinci 2025 uzavřela, oznámila v roce 2026 velký kariérní krok – strategické partnerství s prémiovou značkou Elite Eleven.
Autor: Profimedia.cz
Stala se ambasadorkou značek jako Women’s Best nebo džínové řady Khloé Kardashian Good American.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2026 si vyzkoušela účinkování v drsné reality show Shark! na kanálu Channel Nine, ze které však musela po zdravotních komplikacích odstoupit.
Autor: Profimedia.cz
Osobní život Tammy Hembrow je v Austrálii i ve světě sledován podobně jako život rodiny Kardashianových. Prošla si třemi zásnubami, jedním manželstvím a má tři děti.
Autor: Profimedia.cz
Reece Hawkins byl její první dlouholetý partner a snoubenec, se kterým má syna Wolfa a dceru Saskiu. Pár se rozešel v roce 2018.
Autor: Profimedia.cz
Dalším partnerem byl profesionální triatlonista a ironman Matt Poole, se kterým se zasnoubila a v roce 2022 přivítala na svět dceru Posy. Rozešli se pouhých sedm měsíců po jejím narození.
Autor: Profimedia.cz
Jejím partnerem byl také účastník reality show Love Island Australia Matt Zukowski, za kterého se v listopadu 2024 provdala. Manželství však vydrželo pouhých sedm měsíců a v červnu 2025 oznámili rozvod, který provázely veřejné emoce a právní neshody.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2026 Tammy potvrdila nový vztah s o devět let mladším modelem a hercem Graysonem Te Moana, se kterým pravidelně zásobuje fanoušky romantickým obsahem.
Autor: Profimedia.cz
I přes neustálý tlak bulváru, paparazzi a internetových trollů zůstává Tammy Hembrowová autentická, odmítá odejít z online prostoru a své sestry Amy a Emilee označuje za svou největší životní oporu.
Autor: Profimedia.cz
A jak se stále udržuje ve formě? Nedá dopustit na dřepy, hip thrusty (zvedání pánve s činkou), výpady a zakopávání. Právě odporové gumy (booty bands) se staly jejím nejprodávanějším fitness produktem.
Autor: Profimedia.cz
Standardně cvičí třikrát až pětkrát týdně. Její tréninky jsou k dispozici v aplikaci Tammy Fit, která nabízí ucelené programy pro posilovnu i domov, včetně speciálních sérií pro těhotné a ženy po porodu
Autor: Profimedia.cz
Klasickému zdlouhavému kardiu se spíše vyhýbá. Pokud potřebuje rýsovat postavu, volí vysoce intenzivní intervalový trénink (HIIT) nebo sprinty na běžeckém pásu.
Autor: Profimedia.cz
Jídelníček staví na čistých potravinách (tzv. clean eating) s vysokým obsahem proteinů (kuřecí maso, ryby, vejce, tofu), komplexních sacharidů (ovesné vločky, hnědá rýže, sladké brambory) a zdravých tuků (avokádo, ořechy).
Autor: Profimedia.cz
Jí menší porce pětkrát až šestkrát denně každé dvě až tři hodiny, aby udržela rychlý metabolismus. Přes týden se drží striktně zdravé stravy, o víkendech si dopřeje jedno „cheat meal“.
Autor: Profimedia.cz
Všechna dřina i přísný režim se vyplácejí, protože má stále dokonalou postavu. K některým křivkám si ovšem dopomohla plastickými operacemi. Má ňadra zvětšená silikonovými implantáty.
Autor: Profimedia.cz
Ačkoli je úspěšnou podnikatelkou, na první místo staví hlavně své děti. „Muži jsou muži, vždy v mém životě budou. Ale děti mám jen jednou malé a chci si jejich dětství užívat,“ uvedla.
Autor: Profimedia.cz
„Myslím na budoucnost, ale nenechávám se jí ovládat, Snažím se žít především přítomným okamžikem,“ podotkla.
Autor: Profimedia.cz
Je jednou z nejbohatších žen v Austrálii, ale sama říká, že by vše dala za klidný život po boku muže, který ji bude respektovat.
Autor: Profimedia.cz
„Věřím, že jednou najdu lásku, která buda opravdová,“ uzavřela na svém Instagramu.
Autor: Profimedia.cz