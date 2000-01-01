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Přátelé, Krok za krokem, Ženatý se závazky, Kobra 11, To je vražda, napsala nebo Hvězdná brána. To je výčet jen několika seriálů, které se v devadesátých letech v Česku objevovaly na televizních obrazovkách a diváci je milovali. Připomeňte si v naší galerii hrdiny těchto seriálů.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Seriál Přátelé je dodnes velmi populární a popularitě se těší i hrdinové tohoto díla. Herečka Jennifer Anistonová si zahrála ve zmíněném seriálu roli Rachel Greenové. A právě díky této roli na sebe strhla pozornost a další nabídky na hollywoodská díla se jen hrnuly. Dále si zahrála ve filmech jako Zkus mě rozesmát nebo Millerovi na tripu. „Každý den jsem se na natáčení těšila, nemohla jsem se dočkat okamžiku, kdy přijdu do práce,“ uvedla v minulosti herečka pro magazín Today.
Autor: Profimedia.cz
Další hvězdou seriálu přátelé byl herec Matt LeBlanc, který ztvárnil roli Joeyho Tribbianiho. Bláznivého Joeyho, který miloval jídlo a sledování televize stejně jako své účinkování v seriálu Tak jde čas si diváci zamilovali. „Když seriál skončil, měl jsem pocit, že jsem přišel o část sebe,“ uvedl pro People herec.
Autor: Profimedia.cz
Další postavou v seriálu byla Monica Gellerová alias herečka Courteney Coxová. „S Monicou jsem měla hodně společného. Musím přiznat, že v některých otázkách ohledně úklidu jsem v mnohém ještě horší. Jsem velký pedant na pořádek, takže mi role vyhovovala,“ smála se v rozhovoru pro Hollywood Reporter herečka.
Autor: Reuters
Herec David Schwimmer ztvárnil v seriálu Přátelé roli Rosse Gellera – bratra Monicy. Jako profesor přinášel do seriálu řadu úsměvných situací. „Myslím, že to byla nejlepší herecká příležitost, jakou jsem kdy v životě dostal,“ uvedl herec pro Entertainment Weekly.
Autor: AP
Jako vždy vysmátá a neskutečně upovídaní Phoebe Buffay se uvedla v seriálu herečka Lisa Kudrowová. „Ta postava byla opravdu velmi, velmi daleko od toho, jaká jsem já ve skutečném životě. Možná právě proto mi byla tak sympatická,“ sdělila herečka pro People.
Autor: Netflix
Herec Matthew Perry už bohužel není mezi námi. Zemřel v roce 2023 po požití ketaminu ve svých čtyřiapadesáti letech. A to zrovna v době, kdy už se cítil skvěle a opět se vracel ke svému původnímu životu po letech bojů se závislostí. V seriálu Přátelé hrál postavu Chandlera Binga. „Já nejsem jenom ten, kdo by mohl hrát Chandlera. Já jsem Chandler,“ uvedl.
Autor: Reuters
Dalším velmi populárním seriálem devadesátých let byl seriál Krok za krokem. A jednou z hlavních postav tohoto díla byl Frank Lambert, kterého ztvárnil herec Patrick Duffy. „Bylo to jako vracet se mezi své nejlepší přátele pokaždé, když jsem přišel na plac. Moje seriálová manželka se od prvního dne stala mou skvělou kamarádkou,“ uvedl pro Enterteinment Tonight herec.
Autor: Jan Pešek
Další postavou v seriálu byla Carol Fosterová, kterou hrála herečka Suzanne Somersová. Ta bohužel zemřela v roce 2023 ve věku šestasedmdesáti let. Bojovala s rakovinou prsu a následně nemoci podlehla. Metastáze měla nakonec i v mozku.
Autor: AP
Herec Brandon Call (na fotografii úplně vpravo) ztvárnil v seriálu postavu J.T. Lamberta. V seriálu sice exceloval, ale neměl moc rád pozornost médií a celkově být vidět. Z toho důvodu se také po skončení natáčení z mediálního světa stáhl.
Autor: © Warner Bros. Television
Dále v seriálu Krok za krokem hrála postavu Dany Fosterová herečka Staci Keananová. „Když jsem se zpětně na seriál dívala, nebyla jsem nadšená ze svého výkonu. A překvapilo mě, jak pozitivně reagovali diváci,“ uvedla v rozhovoru pro People v minulosti. Dnes se věnuje vyučování umění na univerzitě v Los Angeles.
Autor: Profimedia.cz
Nezapomenutelná byla v seriálu Krok za krokem i herečka Angela Watsonová v roli Karen Fosterové. „Někdy jsem si připadala, jako bych hrála sebe. A to možná proto, že jsem se pokusila právě kus sebe promítnout do role,“ uvedla před lety herečka.
Autor: Profimedia.cz
Vtipný a bláznivý byl v roli Codyho Lamberta herec Sasha Mitchell. Mitchell v minulosti potvrdil, že Codyho osobitý způsob mluvy, surfování a zálibu v bojových uměních si do seriálu přinesl sám. Podle jeho tehdejších kolegů byl Sasha v reálném životě v podstatě jen o něco málo utlumenější verzí Codyho. Dnes pracuje jako technik a zaměřuje se na opravy výtahů. Pracovat by ale nemusel, protože má v Los Angeles několik nemovitostí, které pronajímá.
Autor: Profimedia.cz
Další postavou v seriálu byla Alice Lambertová, kterou hrála herečka Christine Lakinová. „Na celých těch sedm let natáčení vzpomínám s obrovskou láskou. A jsem vděčná za to, že jsem tu příležitost vůbec měla. Natočila jsem s mámou krátkou ukázku svého hereckého umu na kazetu. Byla jsem tam docela drzá a to se právě lidem ze seriálu líbilo,“ uvedla v rozhovoru pro Hollywood Reporter před lety herečka.
Autor: Profimedia.cz
Dalším velmi populárním seriálem této doby byl bez pochyby seriál Ženatý se závazky. Už úvod seriálu diváky značně pobavil, když herec Ed O’Neill alias Al Bunda rozdával členům rodiny včetně psa peníze. „Když jsem začal natáčet, hledal jsem inspiraci. A tou mi byl můj strýc, který byl vlastně takový Al,“ uvedl herec, který nedávno oslavil osmdesátku.
Autor: AP
Manželkou Ala byla v seriálu Peggy Bundová v podání herečky Katey Sagalové. „Tato role mě katapultovala do světa šoubyznysu. Myslí, že kdybych tu roli nevzala, rozhodně bych se nedostala tam, kde jsem. Byla to nejdůležitější role v mém hereckém životě,“ uvedla herečka pro Today.
Autor: AP
Dceru Ala a Peggy v seriálu ztvárnila herečka Christina Applegate. Roli Kelly Bundové si užívala. Byla to její první velká role, která ji dostala do Hollywoodu. „Bizarní je, že když jsem četla scénář poprvé, hned jsem roli odmítla. Řešila jsem s mou mámou, že to není humor ale odpad. Obsadili někoho úplně jiného. Ale nějak to neklapalo, takže jsem přišla na řadu opět já a díky bohu za to,“ uvedla herečka.
Autor: AP
Herec David Faustino v seriálu Ženatý se závazky ztvárnil roli Buda. „Celé své dospívání jsem prožil se seriálem Ženatý se závazky. A musím přiznat, že když jsem já v soukromí řešil otázky sexu a partnerství a zároveň se tato témata probírala před kamerou, nebylo mi to vždy příjemné,“ podotkl.
Autor: Profimedia.cz
Další stálicí na obrazovkách byl seriál Kobra 11. Jednou z největších hvězd tohoto díla je bez pochyb herec Erdoğan Atalay, který ztvárnil roli Semira Gerkhana. „Natočil jsem dost akčních scén úplně sám a občas jsem pak musel i do nemocnice,“ sdělil herec.
Autor: YouTube.com/ Driverama
Další hvězdou seriálu byl i herec Johannes Brandrup. Ten ztvárnil roli komisaře Franka Stolteho. Moc dlouho v seriálu ale nepobyl, chtěl se totiž věnovat především divadlu.
Autor: Profimedia.cz
V seriálu hrál i herec Gottfried Vollmer alias komisař Dieter Bonrath. „Koukám se na všechny své výkony vždy s nadhledem a snažím se nebýt k sobě příliš kritický,“ uvedl herec.
Autor: ČTK
Dalším oblíbeným seriálem devadesátek bylo dílo To je vražda, napsala. V roli spisovatelky a amatérské vyšetřovatelky Jessicy Fletcherové se představila herečka Angela Lansbury. Natočila celkem 264 epizod. Dnes již herečka není mezi námi, zemřela v roce 2022 ve věku šestadevadesáti let.
Autor: Reuters
Další hvězdou seriálu byl i herec Ron Masak, který ztvárnil roli šerifa Morta Metzgera. Každý divák asi ví, že šerif Metzger měl v pozdějších sériích seriálu ženskou zástupkyni (zástupkyni Lynn Olsenovou). Další informace už možná ale netuší. Tuto postavu totiž ztvárnila skutečná dcera Rona Masaka, herečka Kathryn Masaková. Herec vzpomínal, že pracovat se svou dcerou přímo na place pro něj byl jeden z nejhezčích zážitků kariéry. Dnes již herec není mezi námi, zemřel v roce 2022 ve věku šestaosmdesáti let.
Autor: ČTK
Dále v seriálu hrál i herec William Windom, který ztvárnil roli doktora Setha Hazlitta. „V kariéře jsem hrál prezidenty i generály, ale lidé si mě navždy pamatují jako toho doktora z městečka Jessicy Fletcherové – a já jsem na to upřímně pyšný,“ uvedl herec. Dnes již není mezi námi, zemřel v roce 2012 ve věku osmaosmdesáti let.
Autor: Profimedia.cz
Další postavou v seriálu byl šerif Amos Tupper, kterého ztvárnil herec Tom Bosley. Dnes už není mezi námi, zemřel v roce 2010 ve věku třiaosmdesáti let.
Autor: Profimedia.cz
Oblíbeným seriálem v devadesátých letech bylo i sci-fi dílo Hvězdná brána. Zde byl bez pochyb jednou z největších hvězd herec Richard Dean Anderson, který ztvárnil roli Jonathana „Jacka“ O’Neilla. „Byla to nejlepší role mého života. A stejně jako postava, kterou jsem hrál, tak i já mám humor v životě jako obranný mechanismus,“ uvedl herec.
Autor: Profimedia.cz
Představitel Daniela Jacksona z Hvězdné brány, kanadský herec Michael Shanks uvedl, že pro něj role byla tou nejzásadnější v životě. „Myslím, že nic mou kariéru tolik nezformovalo,“ podotkl.
Autor: Filip Fojtík, MAFRA
Další hvězdou seriálu byla i herečka Amanda Tapingová, která ztvárnila roli kapitánky Samanthy Carterové. „Když jsem přišla na konkurz k seriálu, producenti mi řekli, že budu sexy kapitánka s minisukní. Hned jsem jim řekla, že to v žádném případě dělat nebudu. Chtěla jsem světu ukázat, že i žena nemusí hned ukazovat tělo, jen aby byla respektována,“ uvedla.
Autor: Profimedia.cz
V seriálu exceloval i herec Christopher Judge, který ztvárnil roli Jaffa Teal’ca. „Tato role mi změnila život k lepšímu. A přitom to na počátku vypadalo, že ji nedostanu. Ale myslím, že osud se mnou měl zkrátka jen ty nejlepší plány,“ podotkl.
Autor: Jan Pešek, MF DNES
V seriálu měl významnou roli i herec Don S. Davis. Ztvárnil postavu generálmajora George Hammonda. „Velmi jsem si vážil toho, že jsem tu postavu mohl hrát. Nikdy jsem to nebral jako samozřejmost,“ sdělil. Herec už bohužel není mezi námi, zemřel v roce 2008 ve věku pětašedesáti let na infarkt.
Autor: Profimedia.cz