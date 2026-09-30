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My všichni školou povinní: jak vypadaly jeho hvězdy dřív a po letech
My všichni školou povinní je legendární třináctidílný československý televizní seriál z roku 1984, ve kterém excelovaly mnohé herecké hvězdy. Některé z nich jsou stálicemi české herecké scény dodnes,...
KVÍZ: Zahrajte si na doktora. Poznáte 40 nemocí podle příznaků?
Bolest břicha, záhadná vyrážka, dušnost nebo potíže se zrakem. Poznáte, co se za nimi skrývá? Nasaďte pomyslný bílý plášť a pusťte se do našeho kvízu. Čtyřicet pacientů, čtyřicet diagnóz. Kolikrát se...
Douglas a jeho Catherine slaví. Podívejte se, jak se měnili od seznámení
Začali spolu randit v roce 1998 a málokdo věřil, že jim vztah vydrží déle než pár měsíců. Catherine Zeta-Jonesová a Michael Douglas ale pochybovače překvapili. Přestože je dělí přesně 25 let, oba se...
KVÍZ: Myslíte si, že umíte česky? Těchto 20 otázek vás prověří
Češtinu používáme každý den, přesto nás její pravopis, mluvnice i slovní zásoba dokážou pořádně potrápit. Zjistěte, kolik školních znalostí vám ještě zůstalo v hlavě. O voucher na Chytrý Kvíz můžete...
Přátelé, Kobra 11 i Krok za krokem. Jak se změnily hvězdy seriálů 90. let
Přátelé, Krok za krokem, Ženatý se závazky, Kobra 11, To je vražda, napsala nebo Hvězdná brána. To je výčet jen několika seriálů, které se v devadesátých letech v Česku objevovaly na televizních...
Myslela si, že se jí rakovina netýká. Pak si Radka nahmatala bulku v prsu
Do chvíle, než si v prsu nahmatala bulku, si jedenačtyřicetiletá Radka myslela, že se jí rakovina netýká. Cítila se zdravá, měla osmiletou dceru, během krátké doby se však její život zásadně změnil....
Seznamka pro pokročilé. Nevzdávejte lásku, pozdější vztahy mají výhody
Nikdo nechce být sám a věk v tomto ohledu nehraje vůbec žádnou roli. Seznamování po padesátce však už ale není tak jednoduché jako bylo v dobách, kdy je člověku dvacet. Proč bychom to s láskou neměli...
Vyzkoušejte pohodlí, které má styl. Je čas vytáhnout na doma sladěný set
Domácí oblečení už dávno není jen o starých teplácích. Letošní podzim přeje hebkým materiálům, elegantním střihům i sladěným setům, ve kterých se budete cítit pohodlně při odpočinku, práci z domova i...
Býci, pozor na úrazy! Ryby čeká nejistota a zmatek. Co nachystaly hvězdy na říjen?
Je tady desátý měsíc roku, který z hlediska hvězd přináší nové výzvy a příležitosti. V pokračování našeho seriálu horoskopů astrolog Milan Gelnar prozradí, co říjen 2026 nabídne jednotlivým znamením,...
Kartáč do sprchy a do copu kameny. Tyto vlasové trendy ovládly rok 2026
Účes možná nosíme roky stejný, každý rok ovšem vylezou na světlo sociálních světů nové vlasové trendy, které nás více či méně ovlivní. Teenageři jsou v nich přeborníci, ale ani nás to nenechává...
Seznamují se online a nespěchají na sex, říkají průzkumy. Jak si vedou dnešní mladí
Sex je náš, dělá dobře mně i tobě… Tak tato věta hitu skupiny Lucie z devadesátých let je pro mnoho mladých lidí poněkud nesrozumitelná. S prvními intimními zážitky začínají mnohem později než...
Nehoda v dětském koutku ženě zachránila život, odhalila rakovinu
Dvaatřicetiletá Claire Webbová z Velké Británie byla v dětském koutku, když ji vlastní dítě uhodilo do jednoho ňadra. Z malé rány se ale do rána vyklubal velký otok a nesnesitelná bolest. Žena tak...
Přátelé, Kobra 11 i Krok za krokem. Jak se změnily hvězdy seriálů 90. let
Přátelé, Krok za krokem, Ženatý se závazky, Kobra 11, To je vražda, napsala nebo Hvězdná brána. To je výčet jen několika seriálů, které se v devadesátých letech v Česku objevovaly na televizních...
Příběh Petry: Rozešli jsme se. Bývalý partner nechce synovi změnit školu
S Tomášem jsme se rozešli během letošních prázdnin a já se se synem odstěhovala téměř čtyřicet kilometrů od našeho původního bydliště. Prázdniny skončily a Matěj nastoupil zpátky do své školy. Už...
Plné, úzké, srdíčkové. Co o nás a naší nátuře prozradí tvar našich rtů
Jsou ozdobou obličeje a dokážou vyjádřit emoce ještě dřív, než promluvíte. Co odhalí tvar a plnost rtů o vaší povaze?
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Užijte si podzim v pohybu. Rekordy a výkony můžete pokořit i stylově
Hýbat se je potřeba a dobře se na to obléknout je základ, obzvlášť teď je to aktuální. Vymlouvat se na vysoké teploty už nejde – takže hurá sportovat!
Desítky schůzek a partner nikde? Koučka vysvětluje krutý paradox seznamek
Najít na seznamce někoho, s kým si padnete do noty, není jen otázka štěstí. Záleží i na tom, jak se představíte, koho oslovíte, ale taky kdy přestanete projíždět profil za profilem a dáte šanci...