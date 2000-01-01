náhledy
Osmadvacetiletá herečka Sydney Sweeney si užívá své místo na výslunní Hollywoodu. Ne vždy ji tento nablýskaný svět vítal s otevřenou náručí. „Udělej si něco s tím obličejem,“ říkali. Nakonec si ale získala srdce diváků a lidem z filmové branže konečně došlo, jak velkou „díru“ do světa může udělat.
Americká herečka Sydney Sweeney v kampani na kolekci spodního prádla Savage X Fenty, kterou navrhla zpěvačka Rihanna. „Neváhala jsem ani vteřinu, když jsem nabídku dostala. Její prádlo je smyslné, pohodlné a tak ženské. Můžete být kýmkoli chcete a přitom to nikomu neukazovat. Málokdo přeci ví, co nosíte pod oblečením,“ smála se herečka, když komentovala nafocení kampaně.
Sydney v seriálu Euforie ukázala, že před kamerou dokáže ukázat opravdu všechny emoce. Právě za roli Cassie u diváků získala na ještě větší popularitě.
Kamkoli herečka jde, je vždy středem pozornosti a fotografové se zaměřují především na její hrudník. „Jsem zvyklá, že se všude řeší má prsa,“ vtipkovala pro People.
Ve filmu Voyeuři se nezdráhala před kamerou svléknout do naha. Odhalení bere jako součást herecké profese.
„Začínala jsem s natáčením jako velmi mladá, takže jsem zažila hodně nepovedených konkurzů. Castingoví režiséři se kolikrát v místnosti krmili chipsy a bez zájmu na mě koukali, zatímco já se snažila podat nějaký herecký výkon,“ uvedla herečka.
Jednoduché to v začátcích opravdu neměla. „Několikrát mi také doporučili, ať si něco udělám s obličejem, že by to mohlo pomoci – což člověka v šestnácti letech opravdu nepotěší,“ zavzpomínala na krušné začátky. Je až s podivem, že cestu za vysněným herectvím nevzdala.
„Není to hezká zkušenost, ale dá se na tom najít i leccos zábavného a když to slyšíte opakovaně, zocelí vás to. Člověk zkrátka musí počítat s tím, že ‚ne‘ uslyší mnohem častěji než ‚ano‘,“ vzkázala všem začínajícím hercům a herečkám.
Herečka si aktuálně užívá krásné období vedle nového partnera a vypadá to, že je opravdu zamilovaná. Randí s o šestnáct let starším hudebním producentem Scooterem Braunem (44), bývalým manažerem zpěváka Justina Biebera.
Herci Sydney Sweeney a Glen Powell v romantické komedii S tebou nikdy z roku 2023.
Sydney v posledních týdnech čelí větší kritice kvůli filmu Christy, ve kterém ztvárnila hlavní postavu. Snímek je totiž zatím propadákem, ale nikoli kvůli hereckému výkonu Sydney. Diváci i kritici podotýkají, že příběh je předvídatelný a film o ničem. Herečka kvůli filmu musela přibrat a udržovat si postavu, na kterou nebyla zvyklá. „Mrzí mě, že jsou některé reakce tak kritické. Ale i s tím se musí v Hollywoodu počítat a já jsem pyšná za to, co jsem dokázala a jakou cestu jsem během natáčení ušla. Nebylo to vždy jednoduché,“ svěřila se.
Herečka také podotkla, že bylo fajn, když by se neřešila jen její ňadra ale i něco jiného. „Zaměřili se na kila navíc, to je novinka,“ smála se v rozhovoru pro ABC News.
„Víc by se mělo mluvit o tom, jaké nástrahy čekají na mladé dívky v módním i filmovém průmyslu. Lidé vidí v kariéře modelky a herečky cosi zázračného, ale vidíte jen špičku ledovce. Dost se toho skrývá a nejsou to hezké věci,“ myslí si.
Herečka Sydney Sweeney pro magazín People v minulosti uvedla, že už ji unavuje neustálé propírání jejího poprsí v médiích, přesto se pravidelně fanouškům odhaluje v bikinách či prádle. A právě na svůj dekolt upozorňuje.
Sydney Sweeney na Met Gala v New Yorku. Módní kritici uvedli, že se těší na moment, kdy se herečka objeví na červeném koberci v róbě, která zakryje její poprsí.
Sydney dostává nespočet nabídek na focení kampaní spodního prádla a plavek. Vybírá si ale pečlivě jen ty, které ji něčím zaujmou.
Sydney Sweeney zazářila na galavečeru Variety Power of Women v Los Angeles v odvážném stříbrném modelu, který zvýraznil její postavu a odhalil bradavky, jelikož pod šaty neměla podprsenku. Šaty vznikly ve spolupráci návrháře Christiana Cowana (29) a začínajícího designéra Eliase Matsoa (23). Model vyrobili z krystalové síťoviny a korzet zesílili ocelovou výztuhou, aby zvýraznil hereččin pas.
Herečka Sydney Sweeney jako boxerská legenda Christy Martinová při natáčení filmu Christy. „Musela jsem přibrat třináct kilo a bylo těžké si váhu udržet. Musela jsem trénovat a kila šla rychle dolů právě vysokým energetickým výdajem,“ uvedla.
