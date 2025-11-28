Nejžádanější kráska Hollywoodu? Sydney Sweeney a její bujné vnady

Osmadvacetiletá herečka Sydney Sweeney si užívá své místo na výslunní Hollywoodu. Ne vždy ji tento nablýskaný svět vítal s otevřenou náručí. „Udělej si něco s tím obličejem,“ říkali. Nakonec si ale získala srdce diváků a lidem z filmové branže konečně došlo, jak velkou „díru“ do světa může udělat.
Sydney přezdívají novodobá Marilyn Monroe. Americká herečka Sydney Sweeney v kampani na kolekci spodního prádla Savage X... Sydney Sweeney jako Cassie v seriálu Euforie 2 (2022) Sydney Sweeney (Berlín, 18. února 2023) Sydney Sweeney ve filmu Voyeuři (2021) Sydney Sweeney na Met Gala (New York, 1. května 2023) Sydney Sweeney (Los Angeles, 10. srpna 2023) Sydney Sweeney (Los Angeles, 12. února 2024) Sydney Sweeney na udílení People's Choice Awards (Santa Monica, 18. února 2024) Sydney Sweeney a Glen Powell v romantické komedii S tebou nikdy (2023) Sydney Sweeney na Vanity Fair Oscar party (Los Angeles, 10. března 2024) Sydney Sweeney na Instagramu (23. dubna 2024)

