Jejich činy mluví za vše. Podívejte se do naší galerie na slavné ženy, které se zasloužily o změnu světa. Patří sem političky, astronautky, vědkyně, herečky a další. Nechtěly být jen v pozadí, ale rozhodly se mluvit a mít odvahu. Díky nim je tak svět o něco lepším místem.
Autor: koláž iDNES.cz
Marie Curie nenechala vědu pouze mužům. Chtěla objevovat a pomáhat. Práce této polské vědkyně vedla k objevu dvou nových prvků – polonia a radia. A prosazovala využití radiace v medicíně. V roce 1903 se stala první ženou, která získala Nobelovu cenu. Poté ji ještě v roce 1911 získala znovu za chemii.
Autor: Profimedia.cz
Eleanor Rooseveltová (na fotografii vlevo) byla nejen nejdéle sloužící první dámou USA. Když se její manžel Franklin D. Roosevelt ujal úřadu, Eleanor nestála jen tak nečinně a dramaticky změnila roli první dámy. Začala se zasazovat o lidská práva, práva žen a dětí. V roce 1945 se také stala předsedkyní Komise pro lidská práva OSN.
Autor: ČTK
V roce 1928 se Amelia Earhartová stala první pilotkou, která přeletěla Atlantský oceán. Byla také teprve šestnáctou ženou, které byla vydána pilotní licence. V roce 1937 záhadně zmizela během letu a o dva roky později byla prohlášena za mrtvou.
Autor: Profimedia.cz
Frida Kahlo byla velmi silnou osobností uměleckého světa. V rodném Mexiku i po celém světě se proslavila tvorbou děl založených na magickém realismu, která jsou dodnes obdivována po celém světě. Její autoportrét z roku 1938 s názvem „Rám“ byl prvním dílem mexické umělkyně 20. století, které se objevilo v Louvru.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Hedy Lamarrová byla oceněna za pomoc při vynálezu rádiového signalizačního zařízení, známého také jako „tajný komunikační systém“. Systém během druhé světové války měnil rádiové frekvence, aby zmátl a ztížil nepřátele. A je klíčovou součástí toho, jak dnes bezdrátově komunikujeme.
Autor: Česká televize
Britská královna Alžběta II. se po smrti svého otce, krále Jiřího VI., stala královnou. Bylo to 6. února 1952, ale její oficiální korunovace se konala až 2. června 1953. Byla tak nejdéle vládnoucí panovnicí Británie a během své vlády provedla v monarchii řadu významných změn.
Autor: AP
Ella Fitzgeraldová se v roce 1958 zapsala do historie jako první Afroameričanka, která získala cenu Grammy. V té době byla všeobecně známou americkou jazzovou zpěvačkou. V tomto roce také získala dvě ceny, a to za nejlepší individuální jazzový výkon a za nejlepší ženský vokální výkon.
Autor: Facebook/Ella Fitzgerald
Za velkou část toho, co dnes víme o DNA, můžeme poděkovat britské vědkyni Rosalind Franklinové. Objevila hustotu DNA a její molekulární strukturu. To vedlo k objevu Jamese Watsona a Francise Cricka, že DNA má tvar dvojité šroubovice. Její objev změnil pohled vědců na genetiku a na to, jak se geny předávají v rodinách.
Autor: Profimedia.cz
Poté, co si v roce 1961 zahrála herečka Rita Moreno ve filmové adaptaci West Side Story, se vyšplhala mezi největší hollywoodské hvězdy. Získala v Hollywoodu a na Broadwayi mnoho rolí. Dodnes je stále jedinou latinskoamerickou herečkou, která získala prestižní ocenění EGOT. To znamená, že vyhrála cenu Emmy, Grammy, Oscara i cenu Tony.
Autor: AP
Herečka Elizabeth Taylorová byla dřív známá pro své skandální milostné aféry. Později ale založila v roce 1991 Nadaci Elizabeth Taylorové pro HIV/AIDS nemocné. Stalo se tak poté, co na tuto nemoc zemřel její blízký přítel Rock Hudson. Nadace dodnes poskytuje podporu nemocným a financuje výzkum pokročilejších léčebných postupů. Taylorová byla průkopnicí v době, kdy mnoho celebrit a většina politiků o krizi AIDS nemluvila.
Autor: DoctorMacro.com
Jane Goodallová se proslavila díky šimpanzům. Začala je studovat v roce 1960 v národním parku Gombe Stream v Tanzanii a její rozsáhlý výzkum (který trval téměř šedesát let) poskytl jedny z nejprůlomovějších poznatků o mysli a společenském životě našich nejbližších příbuzných, šimpanzů. Primatoložka a antropoložka později v roce 1977 založila Institut Jane Goodallové a v roce 1991 program Roots and Shoots ve snaze podpořit úsilí o ochranu divoké zvěře.
Autor: AP
Madeleine Albrightová se stala první ženou na pozici ministryně zahraničí, když ji v roce 1996 prezident USA Bill Clinton vybral, aby reprezentovala Spojené státy v zahraniční politice. Jako obhájkyně lidských práv bojovala za zabránění rozšiřování jaderných zbraní a za zprostředkování míru na Blízkém východě.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Dolly Partonovou pravděpodobně znáte jako okouzlující country zpěvačku, je ale také velkou filantropkou. V roce 1955 založila program Imagination Library, který dětem do pěti let daruje knihy zdarma. Chtěla v dětech podpořit lásku ke čtení v mladém věku. Věnovala také jeden milion dolarů na výzkum vakcíny proti covidu-19 od Moderny a další jeden milion dolarů dětské nemocnici Monroe Carell Jr. na počest své neteře, která se v této nemocnici léčila s leukémií.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Meryl Streepová má jako jediná žena rekordních 21 nominací na Oscara. Je tak rekordmankou s největším počtem nominací ze všech herců. Z toho třikrát za své role sošku získala. Její první nominace byla za film Lovec jelenů z roku 1978, ale Oscara získala až v roce 1980 za svůj výkon ve filmu Kramerová versus Kramer.
Autor: Profimedia.cz
Sally Ride se v roce 1983 stala první Američankou, která cestovala do vesmíru raketoplánem Challenger. Astrofyzička a absolventka Stanfordu porazila nejméně 1 000 dalších uchazečů o místo v programu astronautů NASA.
Autor: U.S. National Archives and Records Administration
Oprah Winfrey začínala v 70. letech jako reportérka v Nashvillu, než jí byla nabídnuta vlastní půlhodinová talk show na chicagské stanici. Oprah Winfrey Show se v roce 1986 stala celostátní a mohli ji vidět lidé i v mnoha koutech světa. Do roku 2003 si tak vysloužila titul první afroamerické miliardářky.
Autor: Reuters
Princezna Diana byla módní ikonou a oddanou filantropkou, která se zasazovala o charitativní organizace pomáhající dětem, bezdomovcům a seniorům. Snažila se rozšiřovat mezinárodní povědomí o humanitárních projektech a krizi HIV/AIDS.
Autor: Profimedia.cz
20. ledna 2021 se Kamala Harrisová stala první ženou a první Afroameričankou a jihoasijskou osobou, která se stala viceprezidentkou Spojených států.
Autor: ČTK
V roce 2014 se herečka a aktivistka Laverne Coxová stala první transgender osobou nominovanou na cenu Primetime Emmy v herecké kategorii za roli v seriálu Orange is the New Black. V roce 2015 si za svůj film The T Word odnesla cenu Daytime Emmy za mimořádný seriál Special Class, čímž se také zapsala do historie jako první transgender žena, která tuto cenu získala. Když zrovna nehraje, věnuje se prosazování práv a rovnosti transgender osob.
Autor: Reuters